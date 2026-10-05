AFP
Diterjemahkan oleh
'Bukan masalah besar' - pelatih Belanda Xavi Hernandez meremehkan kekhawatiran cedera Micky van de Ven jelang laga Tottenham kontra Manchester United
Kekhawatiran cedera internasional bagi Tottenham Hotspur
Van de Ven menjadi kekhawatiran soal kebugaran setelah mengalami cedera dalam kemenangan 2-1 Belanda atas Serbia di Nations League pada hari Minggu. Bek tengah berusia 25 tahun itu, yang telah menjadi figur penting di lini belakang Tottenham Hotspur sejak kepindahannya ke London Utara tiga tahun lalu, mengalami masalah pada tangan dalam pertandingan tersebut ketika penyerang Serbia, Luka Jovic, mendarat di atas pemain internasional Belanda itu.
Para pendukung Tottenham Hotspur pun dibuat cemas soal ketersediaan kapten mereka, terutama dengan duel berisiko tinggi melawan Manchester United yang sudah di depan mata. Namun, manajer Belanda, Xavi, cepat memberikan kabar yang menenangkan setelah peluit akhir. Berbicara kepada para wartawan mengenai kondisi bek tersebut, legenda Barcelona itu mengklaim bahwa itu 'bukan masalah besar.'
- Getty Images Sport
Menilai kerusakan sebelum ke Old Trafford
Terlepas dari sinyal positif yang datang dari kubu Belanda, tim medis Tottenham akan melakukan penilaian mereka sendiri terhadap bek tengah itu dalam beberapa hari ke depan. Klub ingin memastikan Van de Ven benar-benar bugar sebelum kembali beraksi di Premier League di Old Trafford pada Sabtu ini. Waktunya sangat sensitif bagi klub London Utara itu, karena sesama bek Belanda Jan Paul van Hecke juga sedang mengalami masalah kebugaran. Van Hecke mengalami cedera kaki pada 27 September dan setelah itu terpaksa mundur dari skuad internasional.
Van de Ven telah mencatatkan lima penampilan di semua kompetisi untuk Tottenham musim ini, tetapi timnya menjalani awal yang buruk dalam kampanye domestik mereka. Tottenham saat ini terpuruk di dasar klasemen Premier League dengan hanya dua poin dari lima pertandingan pembuka, setelah gagal meraih satu pun kemenangan dengan catatan dua hasil imbang dan tiga kekalahan.
Pujian tinggi dari legenda klub
Kebangkitan bek itu menjadi sorotan di Stadion Tottenham Hotspur dan menarik perhatian legenda klub Ledley King, yang baru-baru ini berbicara tentang perkembangan Van de Ven sebagai seorang pemimpin. King menyoroti keahlian unik sang pemain serta tanggung jawab barunya di dalam skuad. "Saya pikir dia pemain yang fantastis. Peran barunya sekarang adalah membuat para pemain di sekitarnya menjadi lebih baik," ujar King saat membahas kapten tim. Mantan pemain internasional Inggris itu meyakini Van de Ven adalah kandidat ideal untuk memimpin lini pertahanan Tottenham Hotspur dalam jangka panjang.
King lalu menjelaskan lebih lanjut kualitas yang membuat pemain Belanda itu begitu efektif di Premier League. "Saya pikir Micky menjaga dirinya dengan baik. Kemampuannya untuk pulih dan memadamkan bahaya adalah sesuatu yang sudah kami lihat dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah elemen penting bagi tim. Jadi, saya pikir peran berikutnya adalah mengelola grup dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari grup sebagai sebuah tim. Dia telah berkembang dalam peran itu. Setelah melihat Micky di lapangan, dia memimpin dengan memberi contoh, tentu saja, dan saya pikir dia adalah pilihan yang tepat untuk menjadi kapten," tambah bek legendaris itu.
- AFP
Belanda puncaki grup Nations League jelang laga krusial pada November
Belanda saat ini memuncaki Grup A2 di Nations League dengan delapan poin, sejajar dengan Yunani dan unggul tiga poin atas Jerman yang berada di posisi ketiga. Tim asuhan Xavi menutup jeda internasional kali ini dengan kemenangan 2-1 atas Serbia pada Minggu, dan akan menuntaskan kampanye fase grup mereka pada November dengan laga-laga krusial melawan Yunani dan Jerman.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami