Kebangkitan bek itu menjadi sorotan di Stadion Tottenham Hotspur dan menarik perhatian legenda klub Ledley King, yang baru-baru ini berbicara tentang perkembangan Van de Ven sebagai seorang pemimpin. King menyoroti keahlian unik sang pemain serta tanggung jawab barunya di dalam skuad. "Saya pikir dia pemain yang fantastis. Peran barunya sekarang adalah membuat para pemain di sekitarnya menjadi lebih baik," ujar King saat membahas kapten tim. Mantan pemain internasional Inggris itu meyakini Van de Ven adalah kandidat ideal untuk memimpin lini pertahanan Tottenham Hotspur dalam jangka panjang.

King lalu menjelaskan lebih lanjut kualitas yang membuat pemain Belanda itu begitu efektif di Premier League. "Saya pikir Micky menjaga dirinya dengan baik. Kemampuannya untuk pulih dan memadamkan bahaya adalah sesuatu yang sudah kami lihat dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah elemen penting bagi tim. Jadi, saya pikir peran berikutnya adalah mengelola grup dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari grup sebagai sebuah tim. Dia telah berkembang dalam peran itu. Setelah melihat Micky di lapangan, dia memimpin dengan memberi contoh, tentu saja, dan saya pikir dia adalah pilihan yang tepat untuk menjadi kapten," tambah bek legendaris itu.