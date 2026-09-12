Arsenal menikmati awal yang brilian dalam upaya mempertahankan gelar mereka, mencuri perhatian lewat permainan menyerang yang mengalir dan menghasilkan tiga kemenangan beruntun. Sementara Arsenal kerap dijuluki "Set Piece FC" saat menjuarai liga musim lalu karena kehebatan mereka dalam situasi bola mati, semua gol yang dicetak musim ini lahir dari permainan terbuka.

Berbicara menjelang bentrokan di Stadium of Light, Arteta menjelaskan visinya untuk perkembangan tim: "Saya sangat menyukai apa yang saya lihat dari tim sejauh ini. Tentu saja, ini soal kreativitas, tetapi juga memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah apa yang kami inginkan. Dan memiliki dominasi, kontrol, serta ancaman dalam pikiran kami.

"Itulah cara kami harus terus melanjutkan dan berkembang di area-area tertentu, dan itu adalah salah satu area yang sangat kami tekankan, dan sekarang kami mendapatkan banyak pemain kembali."

Sang manajer mendesak skuadnya untuk tetap tanpa ampun, dengan menyatakan: "Peluang dan sinergi yang kami ciptakan bersama tim jauh lebih kuat dan kami akan terus seperti itu. Itu selalu menjadi niat kami.

"Terkadang itu soal level lawan, terkadang level eksekusi, dan itu juga harus meningkat agar kami bisa jauh lebih efisien dan dominan sepanjang pertandingan dan kami akan terus melakukan itu."