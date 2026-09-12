AFP
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Bukan lagi 'Set Piece FC'?! Mikel Arteta mengungkap target rahasia Arsenal musim ini saat bos Arsenal melontarkan peringatan Premier League tanpa ampun
Arteta menuntut lebih banyak kreativitas dari tim juaranya
Arsenal menikmati awal yang brilian dalam upaya mempertahankan gelar mereka, mencuri perhatian lewat permainan menyerang yang mengalir dan menghasilkan tiga kemenangan beruntun. Sementara Arsenal kerap dijuluki "Set Piece FC" saat menjuarai liga musim lalu karena kehebatan mereka dalam situasi bola mati, semua gol yang dicetak musim ini lahir dari permainan terbuka.
Berbicara menjelang bentrokan di Stadium of Light, Arteta menjelaskan visinya untuk perkembangan tim: "Saya sangat menyukai apa yang saya lihat dari tim sejauh ini. Tentu saja, ini soal kreativitas, tetapi juga memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah apa yang kami inginkan. Dan memiliki dominasi, kontrol, serta ancaman dalam pikiran kami.
"Itulah cara kami harus terus melanjutkan dan berkembang di area-area tertentu, dan itu adalah salah satu area yang sangat kami tekankan, dan sekarang kami mendapatkan banyak pemain kembali."
Sang manajer mendesak skuadnya untuk tetap tanpa ampun, dengan menyatakan: "Peluang dan sinergi yang kami ciptakan bersama tim jauh lebih kuat dan kami akan terus seperti itu. Itu selalu menjadi niat kami.
"Terkadang itu soal level lawan, terkadang level eksekusi, dan itu juga harus meningkat agar kami bisa jauh lebih efisien dan dominan sepanjang pertandingan dan kami akan terus melakukan itu."
- AFP
Havertz yang 'tak terduga' memimpin serangan ofensif
Salah satu faktor utama dalam perubahan estetika Arsenal adalah performa Kai Havertz, yang fleksibilitasnya terus membingungkan para bek lawan. Pemain internasional Jerman itu sedang dalam performa gemilang, berkontribusi lewat gol dan peluang saat beroperasi dalam berbagai peran di lini depan. Arteta meyakini IQ sepak bola sang penyerang adalah hal yang membedakannya dari para pemain selevelnya di kasta tertinggi Inggris, sehingga ia menjadi mimpi buruk bagi para manajer untuk menyusun rencana menghadapinya setiap akhir pekan.
Mengenai peran taktis Havertz, Arteta mengatakan: "Posisi terbaik itu bergantung pada apa yang dibutuhkan pertandingan dan apa yang dibutuhkan tim pada hari itu. Agar seefisien mungkin, setidak terduga mungkin.
"Kai sangat cerdas, itu kualitas terbesarnya. Dia memahami permainan, dia lima sampai 10 detik lebih cepat dari permainan, dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia tidak perlu memikirkannya, dia tinggal bertindak. Dan dia membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik, yang juga merupakan kualitas luar biasa lainnya.
"Selain itu, dia mencetak gol, dia menciptakan peluang, etos kerjanya, seperti yang kita semua tahu, benar-benar luar biasa. Dan saat ini dia berada dalam kondisi emosional yang sangat baik."
Odegaard kembali ke kebugaran puncak
Kembalinya Martin Odegaard ke ketajaman penuh juga memberikan dorongan signifikan. Kapten Norwegia itu kesulitan karena cedera dalam dua musim terakhir, tetapi belakangan ini ia tampak kembali ke performa terbaiknya, dengan mencetak gol kemenangan krusial melawan Chelsea dan Napoli.
- AFP
Konsa langsung memberikan dampak besar
Di lini pertahanan, kehadiran Ezri Konsa dari Aston Villa telah menambah dimensi baru kepemimpinan di barisan belakang. Rekrutan musim panas senilai £55 juta itu beradaptasi dengan mulus ke starting XI, serta mendapat pujian tinggi dari manajernya atas kehadiran vokalnya dan kepribadiannya.
Arteta sangat terkesan dengan seberapa cepat sang bek beradaptasi, seraya menambahkan: "Itu jelas sesuatu yang patut dikagumi karena sama sekali tidak mudah dan Anda tidak boleh menganggapnya biasa saja. Tetapi setelah berbicara dengan banyak orang yang pernah bekerja dengannya, baik anggota staf maupun pemain, saya sudah punya gambaran dari cara semua orang membicarakannya.
"Bahwa dia adalah sosok yang sangat hebat dalam menyatukan orang-orang. Dia punya kepribadian yang kuat, dengan banyak kualitas kepemimpinan.
"Dan Anda melihatnya pada hari pertama, dia berlatih, cara dia berbicara, cara dia menampilkan dirinya. Itu sangat mengesankan dan sejauh ini dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik."
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