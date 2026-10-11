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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

'Bukan lagi pemain seperti dulu': legenda Arsenal David O'Leary mempertanyakan kontrak bernilai besar Bukayo Saka

D. O'Leary
B. Saka
Arsenal
Premier League

Mantan kapten Arsenal David O'Leary mengkritik keras Bukayo Saka. Ia menilai sang pemain sayap terlalu mudah terjatuh saat mendapat tekanan lawan dan belum mampu membuktikan bahwa dirinya layak menerima kontrak baru bernilai sangat besar. Meski Arsenal baru-baru ini menang atas Leeds United, O'Leary menegaskan Saka harus meningkatkan performanya dan kembali bermain dengan gaya yang positif dan langsung agar tim secara keseluruhan menjadi lebih kuat.

  • O'Leary mengkritik performa belakangan ini

    Berbicara dalam Sunday Edition di talkSPORT, O'Leary mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Saka dan penurunan performanya belakangan ini. Pemain sayap itu menandatangani kontrak baru bernilai besar pada Februari, yang dilaporkan memberinya gaji £300.000 per pekan, sehingga menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal.

    Namun, O'Leary merasa penampilan Saka belum sepadan dengan gaji tersebut. Setelah Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Leeds pada Sabtu, mantan bek itu menilai pemain timnas Inggris tersebut tampil jauh dari performa terbaiknya dan mendesaknya mengubah pendekatannya saat bermain.

  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Terlalu mudah terjatuh

    O'Leary berbicara terus terang saat membahas perubahan gaya bermain Saka, khususnya kecenderungannya untuk terjatuh ketika mendapat tekanan. "Sejujurnya, saya rasa dia tidak [dalam performa terbaiknya]," katanya.

    "Saya sangat menyukainya. Namun, setelah melihatnya berkembang dan masuk ke tim sebelum semua orang tahu betapa bagusnya dia, ada satu hal yang saya pikirkan: sekarang dia terlalu sering terjatuh. Menurut saya, dia mencari kontak agar bisa terjatuh. Saka yang saya lihat sebelumnya bermain jauh lebih positif. Dia tidak akan membiarkan bek sayap atau siapa pun menjatuhkannya."

  • Menuntut lebih untuk kontrak tersebut

    Pria berusia 68 tahun itu juga mempertanyakan apakah sang penyerang saat ini tampil sepadan dengan statusnya sebagai salah satu pemain bergaji tertinggi di negara tersebut. Ia menambahkan: "Tidak diragukan lagi, dia bukan pemain yang seperti dulu. Dia masih pemain top, tetapi apakah dia masih pemain yang mendapat kontrak baru fantastis di Arsenal hingga menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di negara ini? Menurut saya, saat ini tidak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ketika saya melihat tim ini, perkembangannya, siapa saja yang tampil bagus, dan betapa hebatnya Declan Rice kemarin, saya rasa Saka harus kembali meningkatkan penampilannya."

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  • Bukayo Saka Arsenal 2026-27Getty

    Apa langkah selanjutnya bagi Saka dan Arsenal?

    Saka harus segera kembali ke performa terbaiknya saat Arsenal bersiap menghadapi Lille dalam laga Liga Champions mendatang. Manajer Mikel Arteta mungkin mempertimbangkan untuk mengistirahatkannya dan memainkan opsi lain seperti Noni Madueke di sayap kanan. Pada akhirnya, Saka harus mampu menghadapi tantangan fisik agar Arsenal tetap menjadi kekuatan besar di semua kompetisi.

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