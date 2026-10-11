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'Bukan lagi pemain seperti dulu': legenda Arsenal David O'Leary mempertanyakan kontrak bernilai besar Bukayo Saka
O'Leary mengkritik performa belakangan ini
Berbicara dalam Sunday Edition di talkSPORT, O'Leary mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Saka dan penurunan performanya belakangan ini. Pemain sayap itu menandatangani kontrak baru bernilai besar pada Februari, yang dilaporkan memberinya gaji £300.000 per pekan, sehingga menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal.
Namun, O'Leary merasa penampilan Saka belum sepadan dengan gaji tersebut. Setelah Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Leeds pada Sabtu, mantan bek itu menilai pemain timnas Inggris tersebut tampil jauh dari performa terbaiknya dan mendesaknya mengubah pendekatannya saat bermain.
- Getty Images Sport
Terlalu mudah terjatuh
O'Leary berbicara terus terang saat membahas perubahan gaya bermain Saka, khususnya kecenderungannya untuk terjatuh ketika mendapat tekanan. "Sejujurnya, saya rasa dia tidak [dalam performa terbaiknya]," katanya.
"Saya sangat menyukainya. Namun, setelah melihatnya berkembang dan masuk ke tim sebelum semua orang tahu betapa bagusnya dia, ada satu hal yang saya pikirkan: sekarang dia terlalu sering terjatuh. Menurut saya, dia mencari kontak agar bisa terjatuh. Saka yang saya lihat sebelumnya bermain jauh lebih positif. Dia tidak akan membiarkan bek sayap atau siapa pun menjatuhkannya."
Menuntut lebih untuk kontrak tersebut
Pria berusia 68 tahun itu juga mempertanyakan apakah sang penyerang saat ini tampil sepadan dengan statusnya sebagai salah satu pemain bergaji tertinggi di negara tersebut. Ia menambahkan: "Tidak diragukan lagi, dia bukan pemain yang seperti dulu. Dia masih pemain top, tetapi apakah dia masih pemain yang mendapat kontrak baru fantastis di Arsenal hingga menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di negara ini? Menurut saya, saat ini tidak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ketika saya melihat tim ini, perkembangannya, siapa saja yang tampil bagus, dan betapa hebatnya Declan Rice kemarin, saya rasa Saka harus kembali meningkatkan penampilannya."
- Getty
Apa langkah selanjutnya bagi Saka dan Arsenal?
Saka harus segera kembali ke performa terbaiknya saat Arsenal bersiap menghadapi Lille dalam laga Liga Champions mendatang. Manajer Mikel Arteta mungkin mempertimbangkan untuk mengistirahatkannya dan memainkan opsi lain seperti Noni Madueke di sayap kanan. Pada akhirnya, Saka harus mampu menghadapi tantangan fisik agar Arsenal tetap menjadi kekuatan besar di semua kompetisi.
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