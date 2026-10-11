Berbicara dalam Sunday Edition di talkSPORT, O'Leary mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Saka dan penurunan performanya belakangan ini. Pemain sayap itu menandatangani kontrak baru bernilai besar pada Februari, yang dilaporkan memberinya gaji £300.000 per pekan, sehingga menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal.

Namun, O'Leary merasa penampilan Saka belum sepadan dengan gaji tersebut. Setelah Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Leeds pada Sabtu, mantan bek itu menilai pemain timnas Inggris tersebut tampil jauh dari performa terbaiknya dan mendesaknya mengubah pendekatannya saat bermain.