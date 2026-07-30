'Bukan kewajiban' - Gianni Infantino membela rencana penjualan Piala Dunia saat bos FIFA menanggapi kemarahan atas proposal tersebut

Terlepas dari penolakan keras tersebut, Infantino menegaskan bahwa perluasan model komersial FIFA merupakan perkembangan yang wajar bagi sepakbola global. FIFA sudah menghasilkan miliaran dolar dalam pendapatan, terutama melalui hak siar, kesepakatan sponsor, dan operasional turnamen-turnamen besar. Meski gagasan investasi swasta telah membuat para pemangku kepentingan utama khawatir, bos FIFA itu meyakinkan para pendukung bahwa badan pengatur tersebut tidak akan kehilangan kendali atas aset-aset paling berharganya.

"Ini pada dasarnya hanya akan mengomersialkan dan mengatur semua kompetisi milik FIFA, bersama dengan broker sponsor, melisensikan usaha baru demi kepentingan 211 asosiasi anggota FIFA, sekaligus membuka nilai komersial yang sebelumnya belum tergarap. Jadi, kami percaya bahwa proposal FFE akan membuka potensi olahraga ini di setiap sudut dunia, di sepakbola putra, putri, dan usia muda," tambahnya.

"Dalam siklus forward berikutnya saja, distribusi akan naik dari $8 juta per MA menjadi $20 juta. Selain itu, setiap MA juga akan memiliki opsi untuk mengakses tambahan $20 juta melalui Program FIFA Fast Forward, sehingga potensi pendanaan menjadi $40 juta per MA untuk siklus berikutnya ini. Ini adalah peluang emas untuk mendongkrak perkembangan permainan ini secara global. Namun sekali lagi, ini hanya tawaran, bukan kewajiban. Ini hanyalah pilihan bagi para anggota kami."