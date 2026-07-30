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'Bukan kewajiban' - Gianni Infantino membela rencana penjualan Piala Dunia saat bos FIFA menanggapi kemarahan atas proposal tersebut
Infantino membela rencana Piala Dunia senilai $20 miliar yang kontroversial
Infantino membalas kritik keras atas rencana untuk menjual saham eksternal di Piala Dunia. Badan pengatur itu memicu kemarahan pekan ini setelah mengumumkan rencana membentuk anak perusahaan baru senilai $20 miliar untuk mengelola turnamen-turnamen internasional utamanya. Dalam proposal tersebut, FIFA berniat menawarkan hingga 20 persen saham dalam operasi komersial itu kepada investor swasta eksternal. Langkah tersebut langsung menuai kecaman dari konfederasi regional, yang mengklaim mereka sama sekali tidak diberi tahu sebelumnya tentang pengumuman itu.
Bos FIFA menegaskan proposal itu "bukan sebuah kewajiban"
Menanggapi gelombang penolakan yang kian besar dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu, Infantino berusaha meredam kekhawatiran dengan membingkai inisiatif tersebut sebagai dokumen diskusi. Ia menegaskan bahwa proposal itu menandai awal dari dialog yang lebih luas di seluruh sepakbola.
"Nah, FIFA 4 Enterprise, atau FFE, sebenarnya adalah sebuah proposal, sebuah penawaran, ini adalah bagian dari proses demokratis, proses konsultasi, dan di atas segalanya, ini adalah sebuah peluang, bukan kewajiban, dan seperti yang saya katakan, ini memulai proses konsultasi, jika dan hanya jika disetujui oleh mayoritas dari 211 asosiasi anggota kami dan Dewan FIFA, ini akan menjadi anak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan FIFA, yang mengonsolidasikan operasi komersial dan penyelenggaraan acara FIFA," jelas Infantino.
Pertumbuhan komersial dipandang sebagai 'evolusi alami'
Terlepas dari penolakan keras tersebut, Infantino menegaskan bahwa perluasan model komersial FIFA merupakan perkembangan yang wajar bagi sepakbola global. FIFA sudah menghasilkan miliaran dolar dalam pendapatan, terutama melalui hak siar, kesepakatan sponsor, dan operasional turnamen-turnamen besar. Meski gagasan investasi swasta telah membuat para pemangku kepentingan utama khawatir, bos FIFA itu meyakinkan para pendukung bahwa badan pengatur tersebut tidak akan kehilangan kendali atas aset-aset paling berharganya.
"Ini pada dasarnya hanya akan mengomersialkan dan mengatur semua kompetisi milik FIFA, bersama dengan broker sponsor, melisensikan usaha baru demi kepentingan 211 asosiasi anggota FIFA, sekaligus membuka nilai komersial yang sebelumnya belum tergarap. Jadi, kami percaya bahwa proposal FFE akan membuka potensi olahraga ini di setiap sudut dunia, di sepakbola putra, putri, dan usia muda," tambahnya.
"Dalam siklus forward berikutnya saja, distribusi akan naik dari $8 juta per MA menjadi $20 juta. Selain itu, setiap MA juga akan memiliki opsi untuk mengakses tambahan $20 juta melalui Program FIFA Fast Forward, sehingga potensi pendanaan menjadi $40 juta per MA untuk siklus berikutnya ini. Ini adalah peluang emas untuk mendongkrak perkembangan permainan ini secara global. Namun sekali lagi, ini hanya tawaran, bukan kewajiban. Ini hanyalah pilihan bagi para anggota kami."
- Getty Images
Apa yang terjadi selanjutnya?
Masa depan rencana penjualan Piala Dunia kini berada di tangan 211 asosiasi anggota FIFA. Dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada 19 September, lobi intensif dan perdebatan diperkirakan akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan saat federasi menimbang potensi keuntungan finansial dibandingkan kekhawatiran ideologis yang disuarakan UEFA dan pihak lainnya.
Jika proposal itu ditolak, anggota FIFA tetap akan menerima pembayaran tahunan standar mereka, tetapi mereka akan kehilangan suntikan dana besar yang dijanjikan oleh inisiatif FFE. Pemungutan suara yang akan datang menjanjikan menjadi momen penentu dalam kepresidenan Infantino dan lanskap komersial sepak bola dunia pada masa depan.
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