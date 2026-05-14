"Bukan kesalahan": Bos Real Madrid Florentino Perez menjelaskan alasan hengkangnya Xabi Alonso dan membuat Jose Mourinho terkejut

Akhirnya, Alvaro Arbeloa menggantikan Alonso, namun Real pun tak mampu mencapai stabilitas yang berkelanjutan di bawah kepemimpinannya. Bahkan dalam pertandingan debutnya di Copa del Rey, mereka mengalami kekalahan memalukan melawan tim divisi dua Albacete. Di liga, selisih poin dengan FC Barcelona yang baru saja dinobatkan sebagai juara semakin melebar dari minggu ke minggu. Di Liga Champions, mereka juga tersingkir di perempat final oleh FC Bayern München. Oleh karena itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Arbeloa tidak akan tetap menjadi pelatih Los Blancos setelah musim panas ini.

Jose Mourinho dianggap sebagai favorit utama untuk menggantikannya; menurut pakar transfer Belgia Sacha Tavolieri, kepindahannya bahkan sudah pasti. Pelatih asal Portugal itu pernah melatih Real Madrid antara tahun 2010 dan 2013 dan saat ini bekerja di Benfica Lisbon.

Namun, terkait rumor seputar Mourinho, Perez enggan membocorkan rencananya: "Itu tidak benar. Apakah saya menyukai Mourinho? Saya menyukai semua pelatih. Dia pernah bersama kami dan meningkatkan level performa kami. Dan setelah itu, kami memenangkan enam trofi Eropa dalam sepuluh tahun," jelas pria berusia 79 tahun itu.

"Saya menerima banyak pesan. Beberapa menyarankan saya untuk merekrut Mourinho, dan yang lain mengatakan saya sebaiknya tidak memikirkannya sama sekali. Saya tidak menanggapi satupun dari mereka," ungkap Perez dan menegaskan kembali bahwa, bertentangan dengan laporan yang beredar, bukan dia sendirian yang memutuskan soal pelatih.