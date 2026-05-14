Meskipun masa jabatan Xabi Alonso di Real Madrid telah berakhir pada bulan Januari setelah hanya enam bulan, Presiden Florentino Perez tidak menyesali perekrutan pemain asal Basque tersebut.
"Bukan kesalahan": Bos Real Madrid Florentino Perez menjelaskan alasan hengkangnya Xabi Alonso dan membuat Jose Mourinho terkejut
"Merekrutnya bukanlah sebuah kesalahan. Kami tidak punya waktu persiapan. Jika kamu selalu bermain pada hari Rabu dan Minggu tanpa menjalani persiapan, kondisi fisikmu akan menurun. Kami mengalami 28 cedera. Kami pikir kami bisa menyelesaikannya dengan transfer, tapi itu hanya bertahan sebentar dan setelah itu mereka kembali terpuruk," kata Perez dalam wawancara dengan stasiun TV Spanyol LA SEXTA, hanya beberapa hari setelah konferensi persnya yang menghebohkan.
Real mendatangkan Alonso setelah meraih gelar ganda bersama Bayer Leverkusen pada musim panas 2025, namun kemudian memecatnya di tengah musim 2025/26 setelah kalah di Supercopa melawan rival abadi FC Barcelona dan juga hanya finis di posisi kedua di liga di belakang tim Catalan tersebut. Masalah lain adalah hubungan yang tegang dengan para bintang Los Blancos, terutama Vinicius Junior. Dia sudah mengambil alih posisi itu sejak Piala Dunia Antarklub.
Florentino Perez menanggapi rumor seputar Mourinho
Akhirnya, Alvaro Arbeloa menggantikan Alonso, namun Real pun tak mampu mencapai stabilitas yang berkelanjutan di bawah kepemimpinannya. Bahkan dalam pertandingan debutnya di Copa del Rey, mereka mengalami kekalahan memalukan melawan tim divisi dua Albacete. Di liga, selisih poin dengan FC Barcelona yang baru saja dinobatkan sebagai juara semakin melebar dari minggu ke minggu. Di Liga Champions, mereka juga tersingkir di perempat final oleh FC Bayern München. Oleh karena itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Arbeloa tidak akan tetap menjadi pelatih Los Blancos setelah musim panas ini.
Jose Mourinho dianggap sebagai favorit utama untuk menggantikannya; menurut pakar transfer Belgia Sacha Tavolieri, kepindahannya bahkan sudah pasti. Pelatih asal Portugal itu pernah melatih Real Madrid antara tahun 2010 dan 2013 dan saat ini bekerja di Benfica Lisbon.
Namun, terkait rumor seputar Mourinho, Perez enggan membocorkan rencananya: "Itu tidak benar. Apakah saya menyukai Mourinho? Saya menyukai semua pelatih. Dia pernah bersama kami dan meningkatkan level performa kami. Dan setelah itu, kami memenangkan enam trofi Eropa dalam sepuluh tahun," jelas pria berusia 79 tahun itu.
"Saya menerima banyak pesan. Beberapa menyarankan saya untuk merekrut Mourinho, dan yang lain mengatakan saya sebaiknya tidak memikirkannya sama sekali. Saya tidak menanggapi satupun dari mereka," ungkap Perez dan menegaskan kembali bahwa, bertentangan dengan laporan yang beredar, bukan dia sendirian yang memutuskan soal pelatih.
LaLiga: Ikhtisar klasemen terkini
# Tim Sp. S U N Gol Selisih Poin 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastian 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valencia CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29