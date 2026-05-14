Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
Xabi AlonsoGetty
Marko Brkic

Diterjemahkan oleh

"Bukan kesalahan": Bos Real Madrid Florentino Perez menjelaskan alasan hengkangnya Xabi Alonso dan membuat Jose Mourinho terkejut

LaLiga
X. Alonso
Real Madrid

Dalam wawancara lanjutan setelah konferensi persnya yang menghebohkan, Presiden Real Madrid Perez membahas perpisahan dengan Alonso, serta rumor seputar Mourinho.

Meskipun masa jabatan Xabi Alonso di Real Madrid telah berakhir pada bulan Januari setelah hanya enam bulan, Presiden Florentino Perez tidak menyesali perekrutan pemain asal Basque tersebut. 

  • "Merekrutnya bukanlah sebuah kesalahan. Kami tidak punya waktu persiapan. Jika kamu selalu bermain pada hari Rabu dan Minggu tanpa menjalani persiapan, kondisi fisikmu akan menurun. Kami mengalami 28 cedera. Kami pikir kami bisa menyelesaikannya dengan transfer, tapi itu hanya bertahan sebentar dan setelah itu mereka kembali terpuruk," kata Perez dalam wawancara dengan stasiun TV Spanyol LA SEXTA, hanya beberapa hari setelah konferensi persnya yang menghebohkan.

    Real mendatangkan Alonso setelah meraih gelar ganda bersama Bayer Leverkusen pada musim panas 2025, namun kemudian memecatnya di tengah musim 2025/26 setelah kalah di Supercopa melawan rival abadi FC Barcelona dan juga hanya finis di posisi kedua di liga di belakang tim Catalan tersebut. Masalah lain adalah hubungan yang tegang dengan para bintang Los Blancos, terutama Vinicius Junior. Dia sudah mengambil alih posisi itu sejak Piala Dunia Antarklub.

    • Iklan
  • Mourinho PerezGetty Images

    Florentino Perez menanggapi rumor seputar Mourinho

    Akhirnya, Alvaro Arbeloa menggantikan Alonso, namun Real pun tak mampu mencapai stabilitas yang berkelanjutan di bawah kepemimpinannya. Bahkan dalam pertandingan debutnya di Copa del Rey, mereka mengalami kekalahan memalukan melawan tim divisi dua Albacete. Di liga, selisih poin dengan FC Barcelona yang baru saja dinobatkan sebagai juara semakin melebar dari minggu ke minggu. Di Liga Champions, mereka juga tersingkir di perempat final oleh FC Bayern München. Oleh karena itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Arbeloa tidak akan tetap menjadi pelatih Los Blancos setelah musim panas ini.

    Jose Mourinho dianggap sebagai favorit utama untuk menggantikannya; menurut pakar transfer Belgia Sacha Tavolieri, kepindahannya bahkan sudah pasti. Pelatih asal Portugal itu pernah melatih Real Madrid antara tahun 2010 dan 2013 dan saat ini bekerja di Benfica Lisbon.

    Namun, terkait rumor seputar Mourinho, Perez enggan membocorkan rencananya: "Itu tidak benar. Apakah saya menyukai Mourinho? Saya menyukai semua pelatih. Dia pernah bersama kami dan meningkatkan level performa kami. Dan setelah itu, kami memenangkan enam trofi Eropa dalam sepuluh tahun," jelas pria berusia 79 tahun itu.

    "Saya menerima banyak pesan. Beberapa menyarankan saya untuk merekrut Mourinho, dan yang lain mengatakan saya sebaiknya tidak memikirkannya sama sekali. Saya tidak menanggapi satupun dari mereka," ungkap Perez dan menegaskan kembali bahwa, bertentangan dengan laporan yang beredar, bukan dia sendirian yang memutuskan soal pelatih.

  • LaLiga: Ikhtisar klasemen terkini

    #TimSp.SUNGolSelisihPoin
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastian3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valencia CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI