Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui GFA, Queiroz mengungkapkan sulitnya situasi ini sambil menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan demi kesehatan tim nasional. "Ini bukan keputusan yang mudah," kata Queiroz mengawali. "Tetapi kedua belah pihak sepakat bahwa, dalam keadaan saat ini, mengakhiri hubungan profesional kami adalah langkah yang paling tepat, dengan kepentingan Ghana, tim nasional Ghana, dan sepak bola Ghana di atas segalanya. Merupakan sebuah kehormatan bisa mengabdi kepada Ghana dan tim nasional Ghana."

Mantan bos Real Madrid berusia 73 tahun itu didatangkan dengan harapan besar untuk menstabilkan masa depan sepak bola negara tersebut. Ia menambahkan: "Saya dengan tulus berterima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Ghana dan khususnya Presidennya atas kepercayaan mereka serta kesempatan untuk memimpin negara sepak bola yang begitu membanggakan. Saya datang ke Ghana dengan tekad membantu membangun masa depan yang lebih kuat bagi tim nasional Ghana dan mendukung perkembangan talenta-talenta negara ini. Saya pergi dengan rasa hormat, syukur, dan bangga."