AFP
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'Bukan keputusan yang mudah' - Carlos Queiroz sepakat mengakhiri kontraknya dengan Ghana setelah kolapsnya kualifikasi Piala Afrika yang berujung bencana
Akhir cepat untuk periode kedua
Queiroz resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala tim nasional Ghana untuk kedua kalinya hanya dalam kurun tiga bulan. Asosiasi Sepak Bola Ghana (GFA) mengumumkan pada Kamis bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak pelatih veteran itu setelah serangkaian hasil buruk. Queiroz baru saja kembali menukangi tim pada awal September, setelah sebelumnya mundur menyusul tersingkirnya Ghana dari Piala Dunia 2026 di tangan Kolombia pada babak 32 besar.
Masa jabatan keduanya berlangsung kurang dari sebulan, dan dengan cepat berantakan setelah Ghana menelan kekalahan beruntun dalam dua laga pembuka kualifikasi Piala Afrika 2027. Kekalahan rutin 2-0 dari Pantai Gading kemudian disusul penampilan katastrofik melawan Gambia. Meski sempat unggul 2-0 di Accra, Ghana kebobolan empat gol beruntun dari tim gurem Afrika Barat itu, hasil yang memicu kemarahan di kalangan pendukung lokal dan pada akhirnya menyegel nasib sang pelatih.
- AFP
Queiroz merefleksikan perpisahan yang sulit
Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui GFA, Queiroz mengungkapkan sulitnya situasi ini sambil menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan demi kesehatan tim nasional. "Ini bukan keputusan yang mudah," kata Queiroz mengawali. "Tetapi kedua belah pihak sepakat bahwa, dalam keadaan saat ini, mengakhiri hubungan profesional kami adalah langkah yang paling tepat, dengan kepentingan Ghana, tim nasional Ghana, dan sepak bola Ghana di atas segalanya. Merupakan sebuah kehormatan bisa mengabdi kepada Ghana dan tim nasional Ghana."
Mantan bos Real Madrid berusia 73 tahun itu didatangkan dengan harapan besar untuk menstabilkan masa depan sepak bola negara tersebut. Ia menambahkan: "Saya dengan tulus berterima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Ghana dan khususnya Presidennya atas kepercayaan mereka serta kesempatan untuk memimpin negara sepak bola yang begitu membanggakan. Saya datang ke Ghana dengan tekad membantu membangun masa depan yang lebih kuat bagi tim nasional Ghana dan mendukung perkembangan talenta-talenta negara ini. Saya pergi dengan rasa hormat, syukur, dan bangga."
Frustrasi internal dan kekhawatiran lingkungan
Meski perpisahan itu berlangsung dengan sopan, Queiroz mengisyaratkan adanya persoalan mendasar terkait infrastruktur dan dukungan yang diberikan kepada skuad. Dalam pernyataannya, ia kembali menegaskan kekhawatiran yang sebelumnya sudah ia sampaikan tentang perlunya lingkungan profesional yang memungkinkan para pemain elite berkembang. "Terlepas dari komitmen dan upaya kami, kondisi yang diperlukan belum sepenuhnya tercipta, dan performa kami belakangan ini turut menambah alasan diambilnya keputusan untuk mengakhiri perjalanan ini," tegas kembali mantan asisten pelatih Manchester United itu.
Queiroz tetap bersikeras bahwa skuad tersebut memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi jika sistem yang tepat diterapkan. Ia mencatat: "Bakat dan potensinya ada. Dengan persatuan, dukungan, dan lingkungan yang tepat, generasi ini bisa meraih hal-hal besar untuk Ghana." Membangun kembali lingkungan tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi negara sepak bola yang bangga dan sedang berusaha menghentikan penurunan tajam. Juara Afrika empat kali itu setidaknya mencapai semifinal dalam enam turnamen AFCON beruntun antara 2008 dan 2017, tetapi belakangan mengalami masa-masa sulit, dengan tersingkir beruntun di fase grup pada 2021 dan 2024 sebelum akhirnya gagal lolos ke edisi 2025.
- AFP
Ghana berada dalam ketidakpastian kualifikasi
Kepergian ini menandai akhir dari periode enam bulan yang penuh gejolak bagi Ghana, yang membuat Queiroz menggantikan Otto Addo tepat sebelum Piala Dunia 2026. Dalam turnamen tersebut, ia mampu membawa tim lolos dari fase grup setelah menang atas Panama dan imbang melawan Inggris, melampaui ekspektasi banyak suporter. Namun, kembalinya dia pada September gagal menghadirkan kembali percikan itu, sehingga Ghana terpuruk di dasar Grup C dalam kualifikasi Piala Afrika tanpa satu poin pun setelah dua pertandingan.
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