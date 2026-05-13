"Bukan keputusan yang mudah" - Carlo Ancelotti dilema terkait Neymar di Piala Dunia, meski ikon Brasil itu "telah menunjukkan peningkatan signifikan belakangan ini" di Santos

Ancelotti telah memasukkan Neymar ke dalam daftar sementara yang terdiri dari 55 pemain untuk turnamen tersebut, namun ia akan mempersempit jumlah itu menjadi 26 pemain saat mengumumkan skuad final pada 18 Mei. Di usia 34 tahun, Neymar tak diragukan lagi merupakan salah satu talenta terbesar yang pernah dihasilkan sepak bola Brasil, namun posisinya di skuad Piala Dunia 2026 belum pasti. Setelah masa-masa sulit di Al Hilal dan cedera yang berulang, kembalinya ia ke Santos telah menunjukkan sekilas sosok bintang lamanya, namun masih di bawah bayang-bayang keraguan mengenai intensitas kompetitifnya.

"Ketika harus memilih, Anda perlu mempertimbangkan banyak hal," jelas Ancelotti dalam wawancara eksklusif dengan Reuters. "Neymar adalah pemain penting bagi negara ini karena talenta yang selalu ia tunjukkan. Ia mengalami beberapa masalah dan sedang bekerja keras untuk pulih. Ia telah banyak membaik belakangan ini dan bermain secara reguler. Jelas, bagi saya ini bukanlah keputusan yang mudah. Kita harus mempertimbangkan pro dan kontra dengan cermat, tetapi hal itu tidak memberi tekanan pada saya. Kami telah mengevaluasi tidak hanya Neymar, tetapi semua pemain, selama setahun ini."