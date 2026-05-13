"Bukan keputusan yang mudah" - Carlo Ancelotti dilema terkait Neymar di Piala Dunia, meski ikon Brasil itu "telah menunjukkan peningkatan signifikan belakangan ini" di Santos
Beban sejarah versus kenyataan fisik
Ancelotti telah memasukkan Neymar ke dalam daftar sementara yang terdiri dari 55 pemain untuk turnamen tersebut, namun ia akan mempersempit jumlah itu menjadi 26 pemain saat mengumumkan skuad final pada 18 Mei. Di usia 34 tahun, Neymar tak diragukan lagi merupakan salah satu talenta terbesar yang pernah dihasilkan sepak bola Brasil, namun posisinya di skuad Piala Dunia 2026 belum pasti. Setelah masa-masa sulit di Al Hilal dan cedera yang berulang, kembalinya ia ke Santos telah menunjukkan sekilas sosok bintang lamanya, namun masih di bawah bayang-bayang keraguan mengenai intensitas kompetitifnya.
"Ketika harus memilih, Anda perlu mempertimbangkan banyak hal," jelas Ancelotti dalam wawancara eksklusif dengan Reuters. "Neymar adalah pemain penting bagi negara ini karena talenta yang selalu ia tunjukkan. Ia mengalami beberapa masalah dan sedang bekerja keras untuk pulih. Ia telah banyak membaik belakangan ini dan bermain secara reguler. Jelas, bagi saya ini bukanlah keputusan yang mudah. Kita harus mempertimbangkan pro dan kontra dengan cermat, tetapi hal itu tidak memberi tekanan pada saya. Kami telah mengevaluasi tidak hanya Neymar, tetapi semua pemain, selama setahun ini."
Peran Neymar di ruang ganti
Salah satu hal penting bagi Ancelotti adalah keharmonisan tim. Pelatih asal Italia yang terkenal dengan kemampuannya dalam mengelola pemain ini menyadari bahwa kehadiran atau ketidakhadiran sosok seperti Neymar dapat mengubah dinamika tim. Pelatih tersebut menekankan bahwa rekan-rekan setimnya telah dengan jelas menyatakan keinginan mereka agar pemain bernomor punggung 10 itu tetap berada di tim, sesuatu yang ia pertimbangkan saat menganalisis suasana internal Tim Nasional Brasil.
"Saya tahu betul bahwa Neymar sangat disukai, tidak hanya oleh publik, tetapi juga oleh para pemain," katanya. "Itu juga menjadi faktor, karena kita harus mempertimbangkan suasana yang akan mengelilingi pemanggilan Neymar. Ini bukan berarti saya akan melemparkan bom di ruang ganti. Dia sangat disukai, sangat dicintai. Saya pikir wajar jika para pemain mengemukakan pendapat mereka. Saya berterima kasih kepada semua orang yang memberi saya saran, saya berterima kasih kepada kalian semua. Namun, pada akhirnya, orang yang tepat untuk mengambil keputusan ini, orang yang paling cocok untuk melakukannya, adalah saya."
Perlindungan terhadap lingkungan luar
Bagi sang pelatih, tekanan media dan sorakan para suporter tidak boleh memengaruhi proses seleksi. Ancelotti menegaskan bahwa prioritasnya adalah menjaga ketenangan di lingkungan kerja, terlepas dari keputusan apa pun yang akan ia ambil pada awal pekan depan. Ia yakin bahwa tim sudah siap menghadapi hasil apa pun terkait bintang Santos tersebut.
"Saya tidak percaya lingkungan internal akan memengaruhi tim sama sekali," tambahnya. "Lingkungan ini sangat positif, sangat tenang, dan tidak peduli pemain mana yang masuk skuad, suasana ini akan tetap positif dan tenang hingga akhir. Namun, saya tidak bisa mengendalikan lingkungan eksternal dan apa yang dikatakan media. Lingkungan internal berada di bawah kendali dan akan tetap demikian hingga akhir, dengan atau tanpa Neymar. Hal ini berkaitan dengan poin yang baru saja saya sebutkan: mengetahui bahwa jika saya membawa Neymar ke dalam tim ini, tim akan baik-baik saja karena dia sangat disukai oleh semua orang."
Kriteria teknis dan kemandirian penuh
Bagian terakhir dari evaluasi ini mencakup tuntutan taktis Ancelotti, yang menuntut intensitas tinggi dan pemulihan pertahanan. Meskipun mengakui peningkatan kondisi fisik Neymar dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Santos, sang pelatih menekankan bahwa keputusan tersebut akan murni bersifat profesional, berdasarkan apa yang dapat ditunjukkan pemain tersebut di lapangan dalam kondisi sepak bola internasional saat ini.
"Kondisi fisiknya telah meningkat pesat dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia telah memainkan beberapa pertandingan yang sangat bagus belakangan ini," kata Ancelotti. "Kondisi fisiknya telah membaik. Dia bisa mempertahankan intensitas tinggi selama pertandingan. Namun, ada perbedaan antara satu pertandingan dan pertandingan lainnya. Saya tenang karena saya tahu betul bahwa keputusan ada di tangan saya. Saya tidak mendapat tekanan dari siapa pun untuk memanggil Neymar. Saya memiliki otonomi penuh. Keputusan ini akan 100% profesional. Saya hanya akan mempertimbangkan penampilannya sebagai pemain sepak bola. Tidak ada yang lain. Bisakah saya membentuk tim yang sempurna? Mustahil! Tapi saya bisa membentuk tim dengan kesalahan lebih sedikit daripada yang lain yang mencoba. Itu yang saya yakini."