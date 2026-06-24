Namanya juga sempat dikaitkan dengan Milan dalam beberapa pekan terakhir setelah sang pemain secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengakhiri kariernya di Jerman bersama Bayer Leverkusen, yang dimulai pada 2023 dan berakhir dengan catatan 145 pertandingan, 30 gol, dan 45 assist. Namun, Alejandro Grimaldo, pemain sayap kidal kelahiran 1995 yang dididik di Barcelona dan kemudian pindah ke Benfica, juga telah menegaskan keinginannya yang kuat untuk kembali ke Spanyol.
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Bukan ke Milan, Alejandro Grimaldo bergabung dengan Atlético Madrid: berapa yang diterima Bayer Leverkusen dan rincian kontraknya
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Dan memang Atletico Madrid-lah yang berhasil mendapatkannya, sehingga menghilangkan kekecewaan akibat gagalnya mendatangkan Marc Cucurella – target lain yang diincar oleh tim asuhan Diego Simeone – yang kemudian pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer 60 juta euro. Menurut laporan Fabrizio Romano, Los Colchoneros telah mencapai kesepakatan dengan Bayer Leverkusen senilai 23 juta euro, termasuk bonus. Pemain tersebut akan menandatangani kontrak hingga Juni 2029, dengan opsi perpanjangan selama satu tahun.
AKANKAH RUGGERI KEMBALI KE SERIE A?
Dengan kedatangan Grimaldo ke skuad asuhan Cholo Simeone, pembicaraan mengenai masa depan pemain Italia Matteo Ruggeri di Atletico Madrid mungkin kembali menjadi sorotan. Setelah menjalani musim pertamanya yang positif di Spanyol dalam hal performa dan konsistensi (47 penampilan dan 7 assist), ia kemungkinan akan kembali masuk bursa transfer. Mantan pemain Atalanta ini tampaknya terbuka terhadap gagasan untuk kembali ke Serie A, dan dalam beberapa pekan terakhir, namanya sering dikaitkan dengan Roma dan Juventus.