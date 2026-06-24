Bukan ke Milan, Alejandro Grimaldo bergabung dengan Atlético Madrid: berapa yang diterima Bayer Leverkusen dan rincian kontraknya

Dengan kedatangan Grimaldo ke skuad asuhan Cholo Simeone, pembicaraan mengenai masa depan pemain Italia Matteo Ruggeri di Atletico Madrid mungkin kembali menjadi sorotan. Setelah menjalani musim pertamanya yang positif di Spanyol dalam hal performa dan konsistensi (47 penampilan dan 7 assist), ia kemungkinan akan kembali masuk bursa transfer. Mantan pemain Atalanta ini tampaknya terbuka terhadap gagasan untuk kembali ke Serie A, dan dalam beberapa pekan terakhir, namanya sering dikaitkan dengan Roma dan Juventus.