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Bukan karena sakit maupun cedera! Mengapa Declan Rice ditarik keluar saat Inggris mengalahkan Norwegia di Piala Dunia - dengan Thomas Tuchel menjelaskan keputusan besar terkait gelandang Arsenal tersebut
Tindakan berani Tuchel dalam hal taktik di tengah teriknya cuaca Miami
Tuchel mengakui bahwa kondisi ekstrem di Florida memainkan peran penting dalam pergantian pemain yang dilakukannya saat meraih kemenangan tipis atas Norwegia. Dengan Three Lions tertinggal 1-0 saat jeda babak pertama, pelatih asal Jerman itu memilih melakukan pergantian ganda yang berani, dengan memasukkan Bukayo Saka dan Eberechi Eze untuk menambah daya serang pada tim yang tampak kelelahan akibat panas dan kelembapan. Perubahan taktis tersebut pada akhirnya membuahkan hasil karena Inggris memastikan tempat mereka di semifinal berkat dua gol dari Jude Bellingham, namun penarikan Rice menimbulkan pertanyaan mengingat statusnya sebagai pemain andalan di lini tengah.
- Getty Images Sport
Pergeseran serangan untuk menembus blok dalam
Manajer tersebut mengungkapkan bahwa ia sudah merencanakan pergantian pemain itu saat Inggris tertinggal 1-0. Meskipun berhasil mencetak gol penyama kedudukan tepat sebelum jeda babak pertama, Tuchel tetap pada pendiriannya, bertekad untuk mengirimkan pesan tegas kepada skuadnya. Ia ingin mendorong para pemainnya untuk menempati posisi yang lebih maju di lapangan guna menembus formasi pertahanan Norwegia.
Saat membahas pergantian tersebut, Tuchel mengatakan: "Kami membuat situasi menjadi rumit bagi diri kami sendiri; beberapa pemain kami kesulitan menghadapi cuaca panas. Ezri Konsa adalah salah satunya—ia mengalami kram di paha belakangnya—dan bersama Declan, kami memutuskan untuk bermain lebih menyerang pada babak pertama. Itu merupakan pergeseran taktik yang agak ofensif. Saya mengambil keputusan itu saat tertinggal 1-0 dan tidak ingin menarik kembali keputusan tersebut. Bahkan setelah gol penyama kedudukan, saya pikir ini adalah sinyal yang tepat bagi tim, untuk mengambil posisi yang lebih maju dan membangun lebih banyak koneksi saat Norwegia bertahan dalam blok yang dalam. Ini tentang berada lebih dekat ke kotak penalti lawan, jadi kami memasukkan Ebs dan Bukayo, dan itu berarti kami harus menarik Dec atau Elliot [Anderson] keluar."
Mengelola waktu dengan wawasan taktis
Meskipun pergantian pemain di babak pertama jelas merupakan keputusan taktis, Tuchel juga harus mengelola kondisi fisik Rice secara proaktif. Mantan pemain West Ham itu sempat diragukan tampil dalam laga ini setelah absen dalam dua sesi latihan berturut-turut menjelang pertandingan akibat sakit yang baru-baru ini dideritanya. Menyadari bahwa Rice tidak akan mampu bertahan selama 90 menit penuh, Tuchel melakukan pergantian pada jeda babak pertama untuk menyimpan kuota pergantian pemain yang berharga untuk digunakan di babak kedua.
Tuchel mengonfirmasi pemikiran strategis ini setelah pertandingan, dengan menyatakan: "Mengetahui bahwa Declan mengalami kesulitan setelah tiga hari terakhir—dia sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat tidur—saya tahu dia tidak akan mampu bertahan selama 90 menit. Saya juga tahu ada kemungkinan pertandingan berlanjut hingga 120 menit, jadi saya tidak ingin menyia-nyiakan hak pergantian pemain lainnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menarik Declan keluar guna menghindari penggunaan hak pergantian pemain lainnya di babak selanjutnya."
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Kunci kebangkitan menjelang laga semifinal
Menjelang laga semifinal melawan Argentina asuhan Lionel Messi pada Rabu ini, timnas Inggris akan terbang kembali ke Kansas City untuk memulai persiapan mereka. Tuchel telah mengisyaratkan bahwa intensitas latihan akan dikurangi secara signifikan agar Rice dan seluruh skuad dapat pulih dari perjuangan mereka di bawah terik matahari Florida. "Mereka harus melakukannya, tak diragukan lagi. Intensitas latihan kami sekarang akan diturunkan. Beberapa hari ke depan sangat krusial. Kami masih punya satu pertandingan lagi. Kemenangan ini akan sangat membantu. Kami memiliki fasilitas terbaik untuk memulihkan diri di level tertinggi," tutup sang manajer.
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