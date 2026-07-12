Bukan karena sakit maupun cedera! Mengapa Declan Rice ditarik keluar saat Inggris mengalahkan Norwegia di Piala Dunia - dengan Thomas Tuchel menjelaskan keputusan besar terkait gelandang Arsenal tersebut

Manajer tersebut mengungkapkan bahwa ia sudah merencanakan pergantian pemain itu saat Inggris tertinggal 1-0. Meskipun berhasil mencetak gol penyama kedudukan tepat sebelum jeda babak pertama, Tuchel tetap pada pendiriannya, bertekad untuk mengirimkan pesan tegas kepada skuadnya. Ia ingin mendorong para pemainnya untuk menempati posisi yang lebih maju di lapangan guna menembus formasi pertahanan Norwegia.

Saat membahas pergantian tersebut, Tuchel mengatakan: "Kami membuat situasi menjadi rumit bagi diri kami sendiri; beberapa pemain kami kesulitan menghadapi cuaca panas. Ezri Konsa adalah salah satunya—ia mengalami kram di paha belakangnya—dan bersama Declan, kami memutuskan untuk bermain lebih menyerang pada babak pertama. Itu merupakan pergeseran taktik yang agak ofensif. Saya mengambil keputusan itu saat tertinggal 1-0 dan tidak ingin menarik kembali keputusan tersebut. Bahkan setelah gol penyama kedudukan, saya pikir ini adalah sinyal yang tepat bagi tim, untuk mengambil posisi yang lebih maju dan membangun lebih banyak koneksi saat Norwegia bertahan dalam blok yang dalam. Ini tentang berada lebih dekat ke kotak penalti lawan, jadi kami memasukkan Ebs dan Bukayo, dan itu berarti kami harus menarik Dec atau Elliot [Anderson] keluar."



