“Bukan karena Lionel Messi” - Mentalitas pemenang Piala Dunia Cristiano Ronaldo dijelaskan saat legenda Portugal itu bertekad meraih medali

Ronaldo, layaknya Messi, akan kembali meramaikan ajang unggulan FIFA untuk keenam kalinya saat turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dimulai. Belum ada yang pernah mencapai prestasi tersebut sebelumnya, sementara catatan sejarah terus ditulis ulang.

Ikon Argentina, Messi, kembali untuk mencoba meraih trofi paling bergengsi itu, setelah mengangkat trofi emas tersebut di akhir turnamen yang mendebarkan pada tahun 2022. Harapannya adalah bahwa ia, setelah menginjak usia 39 tahun pada 24 Juni, akan pensiun dari tim nasional begitu kompetisi besar di AS berakhir.

Ronaldo mungkin akan mengikuti jejak yang sama, setelah melewati ulang tahun ke-41. Ia belum menunjukkan tanda-tanda melambat baik di level klub maupun tim nasional—menjadi juara Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Nassr pada 2026. Ia tetap bertekad mencapai 1.000 gol karier sebelum mempertimbangkan untuk gantung sepatu yang memecahkan rekor.

Namun, CR7 akan selangkah lebih dekat ke tanggal akhir tersebut jika gelar Piala Dunia berhasil diraih bersama Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Setelah meraih begitu banyak prestasi, hanya ada sedikit target yang memotivasinya sebesar memenuhi harapan negaranya.