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“Bukan karena Lionel Messi” - Mentalitas pemenang Piala Dunia Cristiano Ronaldo dijelaskan saat legenda Portugal itu bertekad meraih medali
Ronaldo & Messi bersiap untuk tampil di Piala Dunia keenam mereka
Ronaldo, layaknya Messi, akan kembali meramaikan ajang unggulan FIFA untuk keenam kalinya saat turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dimulai. Belum ada yang pernah mencapai prestasi tersebut sebelumnya, sementara catatan sejarah terus ditulis ulang.
Ikon Argentina, Messi, kembali untuk mencoba meraih trofi paling bergengsi itu, setelah mengangkat trofi emas tersebut di akhir turnamen yang mendebarkan pada tahun 2022. Harapannya adalah bahwa ia, setelah menginjak usia 39 tahun pada 24 Juni, akan pensiun dari tim nasional begitu kompetisi besar di AS berakhir.
Ronaldo mungkin akan mengikuti jejak yang sama, setelah melewati ulang tahun ke-41. Ia belum menunjukkan tanda-tanda melambat baik di level klub maupun tim nasional—menjadi juara Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Nassr pada 2026. Ia tetap bertekad mencapai 1.000 gol karier sebelum mempertimbangkan untuk gantung sepatu yang memecahkan rekor.
Namun, CR7 akan selangkah lebih dekat ke tanggal akhir tersebut jika gelar Piala Dunia berhasil diraih bersama Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Setelah meraih begitu banyak prestasi, hanya ada sedikit target yang memotivasinya sebesar memenuhi harapan negaranya.
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Apakah Ronaldo sangat ingin meniru kesuksesan Messi di Piala Dunia?
Apakah dia begitu berambisi untuk menyamai prestasi Messi, setelah melihat rival seumur hidupnya menikmati puncak kesuksesan di Qatar? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada mantan rekan setimnya di Manchester United, Djemba-Djemba, pemain asal Kamerun itu — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan World Cup Betting — mengatakan: “Saya rasa Cristiano ingin memenangkan Piala Dunia, bukan karena Messi, melainkan karena dirinya sendiri, bukan karena Messi.
“Saya ingat kadang-kadang setelah latihan selesai, kami melakukan latihan menembak, tendangan bebas, menembak, semuanya, dan saya tahu dia sangat kesal ketika gagal mencetak gol.
“Tentu saja, Messi menciptakan persaingan di antara keduanya, itu wajar. Itu adalah persaingan di antara keduanya, tapi Cristiano melakukannya untuk dirinya sendiri, dan dia ingin memenangkan Piala Dunia ini untuk dirinya sendiri, bukan karena Messi, tidak.”
Apakah Ronaldo akan mengakhiri kariernya dengan jumlah gol yang lebih banyak daripada Messi?
Meskipun Ronaldo dan Messi tak pernah membiarkan prestasi satu sama lain mendominasi pikiran mereka, persaingan unik di antara keduanya tak mungkin diabaikan selama dua dekade terakhir yang telah menghasilkan total 13 gelar Ballon d’Or bagi keduanya.
Ada kemungkinan keduanya akan mengakhiri karier masing-masing dengan mencetak gol hingga empat digit, tetapi salah satu dari mereka harus keluar sebagai pemenang. Ketika ditanya apakah Ronaldo akan bertekad untuk merebut keunggulan itu, Djemba-Djemba menambahkan: “Tentu saja.
“Cristiano menyukai tantangan, dia menyukai tantangan bagi dirinya sendiri. Anda harus memiliki sesuatu yang mendorong Anda untuk menjadi yang terbaik, dan Cristiano membantu Messi untuk mendorongnya, dan Messi membantu Cristiano untuk mendorongnya.”
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Jadwal Piala Dunia: Kapan Portugal & Argentina Memulai Perjalanan Mereka
Argentina akan menjadi tim pertama yang turun ke lapangan di Piala Dunia 2026, meskipun masih harus dilihat apakah Messi—yang sedang mengalami cedera ringan—akan cukup fit untuk menjadi starter dan memimpin timnasnya sebagai kapten dalam laga melawan Aljazair pada 16 Juni.
Beberapa jam kemudian, pada hari berikutnya, Ronaldo diperkirakan akan memimpin Portugal dalam laga pembuka fase grup melawan Kongo DR. Ia berharap pertandingan tersebut menjadi langkah pertama menuju meraih gelar juara.