Meskipun banyak pendukung Arsenal saat ini menikmati pemandangan Tottenham yang terpuruk di zona degradasi, Lauren justru mengambil sikap yang berbeda. Mantan bek Kamerun itu percaya bahwa hilangnya derby London Utara dari kalender pertandingan akan berdampak negatif bagi The Gunners dan liga secara keseluruhan.

“Sebagai penggemar Arsenal, ada satu pertandingan yang ingin kami saksikan setiap musim, yaitu derby London Utara melawan Tottenham,” kata Lauren kepada CasinoWizard. “Sangat menyenangkan bisa menghadapi rival terbesar Anda setiap musim. Saya tidak berpikir degradasi Tottenham akan menjadi kabar baik bagi penggemar Arsenal atau Liga Premier secara umum. Bagus untuk bermain melawan mereka dan mengalahkan mereka, dan saya ingin hal itu terus berlanjut. Degradasi Tottenham akan menjadi kejutan besar bagi Liga Premier, tetapi lebih baik lagi, saya ingin mereka tetap bertahan dan kami kembali merebut beberapa poin dari mereka musim depan.”