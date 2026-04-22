'Bukan kabar baik' - Legenda Arsenal menjelaskan mengapa ia ingin Tottenham terhindar dari degradasi 'mengejutkan' di Liga Premier
Misi De Zerbi untuk bertahan
Situasi di Tottenham Hotspur Stadium semakin memprihatinkan seiring klub ini terus terpuruk menuju divisi Championship. Manajer baru Roberto De Zerbi ditugaskan untuk melakukan operasi penyelamatan darurat, namun hasil pertandingan belum membaik bagi pelatih asal Italia itu sejak ia menggantikan Igor Tudor.
Spurs saat ini belum meraih satu pun kemenangan liga sepanjang tahun kalender 2026, sebuah statistik yang menggambarkan betapa beratnya tugas yang dihadapi mantan manajer Brighton tersebut. Kekecewaan terbaru mereka terjadi saat bermain imbang 2-2 melawan mantan klub De Zerbi, Brighton, di mana keruntuhan di menit-menit akhir membuat mereka kehilangan dua poin penting dalam upaya mereka untuk bertahan di liga.
Pertandingan derby di zona degradasi
Meskipun banyak pendukung Arsenal saat ini menikmati pemandangan Tottenham yang terpuruk di zona degradasi, Lauren justru mengambil sikap yang berbeda. Mantan bek Kamerun itu percaya bahwa hilangnya derby London Utara dari kalender pertandingan akan berdampak negatif bagi The Gunners dan liga secara keseluruhan.
“Sebagai penggemar Arsenal, ada satu pertandingan yang ingin kami saksikan setiap musim, yaitu derby London Utara melawan Tottenham,” kata Lauren kepada CasinoWizard. “Sangat menyenangkan bisa menghadapi rival terbesar Anda setiap musim. Saya tidak berpikir degradasi Tottenham akan menjadi kabar baik bagi penggemar Arsenal atau Liga Premier secara umum. Bagus untuk bermain melawan mereka dan mengalahkan mereka, dan saya ingin hal itu terus berlanjut. Degradasi Tottenham akan menjadi kejutan besar bagi Liga Premier, tetapi lebih baik lagi, saya ingin mereka tetap bertahan dan kami kembali merebut beberapa poin dari mereka musim depan.”
Pertarungan perebutan gelar vs pertarungan menghindari degradasi
Sementara Tottenham harus waspada terhadap ancaman dari zona degradasi, Arsenal tengah disibukkan dengan persaingan perebutan gelar yang ketat di puncak klasemen. Tim asuhan Mikel Arteta saat ini unggul tiga poin atas Manchester City, meski pasukan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial setelah kemenangan 2-1 mereka atas The Gunners di Etihad Stadium.
Meskipun tekanan terhadap Mikel Arteta semakin meningkat untuk membawa gelar liga pertama klub dalam lebih dari dua dekade, Lauren tetap yakin bahwa pelatih asal Spanyol itu adalah orang yang tepat untuk tugas tersebut terlepas dari hasilnya. “Semua pembicaraan tentang Arteta yang terancam dan Arsenal yang tidak meraih trofi harus dihentikan,” tambahnya. “Saya tidak berpikir seperti itu, karena saya yakin Arsenal akan memenangkan Liga Premier. Saya optimis, saya percaya diri. Kekalahan melawan Manchester City belum mengakhiri persaingan perebutan gelar. City tidak lebih baik, mereka tidak lebih baik, mereka hanya memanfaatkan peluang mereka.”
Lima pertandingan untuk menyelamatkan Spurs
Dengan hanya tersisa lima pertandingan di musim Liga Premier, ruang untuk kesalahan sudah tak tersisa bagi De Zerbi dan Tottenham. Pelatih asal Italia itu secara terbuka menantang para pemainnya untuk tetap bersikap positif, sambil memperingatkan bahwa ia tak punya waktu untuk "orang-orang yang negatif" saat mereka bersiap menghadapi laga tandang melawan Wolves yang akan menentukan nasib musim ini.
Terlepas dari kenyataan suram di klasemen, De Zerbi tetap optimis mengenai kemampuan timnya untuk menghindari degradasi. "Kami masih memiliki lima pertandingan lagi - ini sulit, kami semua tahu ini adalah momen yang sulit, situasi yang sulit - tetapi kami masih memiliki lima pertandingan lagi, 15 poin, dan tim ini mampu memenangkan lima pertandingan berturut-turut," tegas sang manajer.