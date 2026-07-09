Bukan Juventus maupun Milan: Hjulmand bergabung dengan Atlético Madrid, berikut rinciannya

Hjulmand, kelahiran 1999 yang pernah bermain di Serie A bersama Lecce, dari tahun 2021 hingga 2023, dengan catatan 95 penampilan dan tanpa gol (serta satu gelar juara Serie B), telah lama menjadi incaran Juventus, baik di bawah kepemimpinan Giuntoli maupun Comolli, dan baru-baru ini dikaitkan dengan Milan, setelah kedatangan Ruben Amorim ke Rossoneri, pelatih yang paling banyak mengasah kemampuannya saat di Sporting. Hjulmand meninggalkan Sporting dengan catatan 94 penampilan dan 7 gol, serta tiga gelar di tangannya: dua gelar liga Portugal dan satu Piala Portugal.



