Morten Hjulmandakan bergabung dengan Atlético Madrid. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Sporting Lisbon dan Atlético Madrid telah mencapai kesepakatan mengenai semua ketentuan dan mulai hari ini akan melakukan pertukaran dokumen dengan nilai transfer sebesar 40 juta euro ditambah bonus. Gelandang asal Denmark tersebut menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031 dan akan terbang ke Madrid hari ini untuk menjalani pemeriksaan medis. Bonus tersebut diperkirakan sebesar 5 juta euro.
Getty Images Sport
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Bukan Juventus maupun Milan: Hjulmand bergabung dengan Atlético Madrid, berikut rinciannya
Hjulmand, kelahiran 1999 yang pernah bermain di Serie A bersama Lecce, dari tahun 2021 hingga 2023, dengan catatan 95 penampilan dan tanpa gol (serta satu gelar juara Serie B), telah lama menjadi incaran Juventus, baik di bawah kepemimpinan Giuntoli maupun Comolli, dan baru-baru ini dikaitkan dengan Milan, setelah kedatangan Ruben Amorim ke Rossoneri, pelatih yang paling banyak mengasah kemampuannya saat di Sporting. Hjulmand meninggalkan Sporting dengan catatan 94 penampilan dan 7 gol, serta tiga gelar di tangannya: dua gelar liga Portugal dan satu Piala Portugal.
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