"Aku rasa aku sudah melihat ganda," demikian tertulis di atas koreografi yang memukau di blok penonton Stuttgart. Di bawahnya terlihat tokoh-tokoh ikonik Schwaben, "Äffle" dan "Pferdle", yang mengalami penglihatan ganda akibat minum satu atau dua gelas koktail terlalu banyak. Di sisi lain, terlihat gambar duo pemegang Piala DFB tahun lalu. Namun, isyarat bahwa VfB akan mempertahankan gelar tersebut tidak terwujud akibat kekalahan 0-3 dari FC Bayern München. Alih-alih, pasangan tersebut justru melihat Harry Kane merayakan kemenangan—bukan hanya dua kali, melainkan tiga kali lipat!
Diterjemahkan oleh
Bukan hanya tiga golnya untuk FC Bayern! Sebuah momen istimewa membuat Vincent Kompany dan bahkan pelatih VfB, Sebastian Hoeneß, terkesan dalam momen bersejarah Harry Kane
Dengan hat-tricknya — yang sekaligus menjadi yang keempat dalam final piala setelah Uwe Seeler (Hamburger SV, 1963), Roland Wohlfarth (FC Bayern, 1986), dan Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012) — pemain asal Inggris ini menambah jumlah golnya musim ini menjadi 61, sebuah angka yang luar biasa. Bahkan sebelum final musim ini, sudah jelas bahwa Kane akan mencetak rekor terbaik dalam kariernya. Total 68 poin yang diraihnya merupakan rekor pribadi terbaiknya sejauh ini. Sebanyak dua belas kontribusi gol lebih banyak daripada musim perdananya di FC Bayern (2023/24). Atau bahkan 22 lebih banyak daripada musim terbaiknya bersama klub kesayangannya, Tottenham Hotspur (2017/18). Selain itu, Kane menjadi pemain ketiga yang mencetak gol di setiap babak, termasuk final, dalam satu musim piala, setelah Dieter Müller (1. FC Köln, 1976/77) dan Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87).
"Itu jelas salah satu malam terbaik dalam karier saya," kata Kane setelah pertandingan. Padahal, sebelum pertandingan ia merasa "sangat gugup". "Saya ingin membuat tim bangga, saya ingin membuat para penggemar bangga. Dan kemudian mencetak hat-trick di final – ini benar-benar pertandingan yang sangat istimewa dan perasaan yang sangat istimewa. Saya sangat bangga akan hal itu. Ini adalah musim yang panjang dan berat. Mengakhiri musim seperti ini sungguh sempurna."
Namun, penampilan gemilang Kane tidak hanya terbatas pada hat-tricknya. Baik Vincent Kompany maupun Sebastian Hoeneß membuat kesan mendalam di masa injury time, saat pertandingan sudah lama dimenangkan oleh tim Munich. Seolah-olah keduanya telah berkoordinasi sebelumnya. Namun, tidak seperti biasanya yang hanya ada satu, kali ini ada dua konferensi pers terpisah.
- Getty Images Sport
Selain mencetak hat-trick, Harry Kane juga memukau penonton melalui dua aksi
Saat ditanya tentang pujian baru untuk pemain berusia 32 tahun itu, Kompany menjawab: "Yang paling saya ingat adalah tekelnya di tiang sudut. Pengorbanan totalnya untuk tim. Sulit dijelaskan. Tapi pada akhirnya, kita selalu harus bertanya pada diri sendiri, apakah dia mencetak gol hari ini. Tentu saja tiga gol. Karena permainannya begitu lengkap," kata Kompany sambil memuji tekanan dan kerja keras Kane saat bertahan. "Ketika berbicara tentang Harry, ini juga soal kepribadian - dan dia memiliki kepribadian untuk pertandingan-pertandingan besar dan momen-momen penting ini."
Hoeneß menjawab pertanyaan yang sama: "Bukan hanya soal dia mencetak tiga gol. Dia juga memblokir seorang pemain di kotak penalti sendiri pada menit ke-96. Saat itu skor sudah 3-0. Paket lengkapnya benar-benar kelas dunia, yang terbaik di dunia. Dia yang membuat perbedaan hari ini. Mengendalikan dia sepenuhnya sebenarnya mustahil. Sulit dipercaya apa yang kadang-kadang dia lakukan."
Direktur Olahraga Max Eberl juga sependapat, namun ia mengambil contoh aksi pertahanan Kane yang lain. "Luar biasa apa yang dilakukan Harry. Bukan hanya karena dia mencetak gol, tapi juga sebagai sosok di lapangan. Kita semua melihat bahwa saat skor 1-0, dia melakukan tekel di sisi pertahanan kiri kami dan menggagalkan umpan silang. Itulah yang juga ditunjukkan oleh Harry Kane." Sudah bukan rahasia lagi bahwa Kane bagi juara Bundesliga ini jauh lebih dari sekadar pencetak gol. Kualitasnya sebagai pengatur serangan, di mana kapten tim nasional Inggris ini sering turun jauh ke wilayah pertahanannya sendiri, telah ia sempurnakan di bawah asuhan Kompany. Bahwa ia juga tidak segan melakukan tugas pertahanan, pada dasarnya bukanlah hal baru jika dilihat lebih dekat.
Namun, Kane tampaknya belum mencapai batas maksimalnya. Kepindahan, yang sering menjadi spekulasi dalam jendela transfer sebelumnya karena klausul pelepasan yang dimilikinya, tidak menjadi pertimbangan bagi Bayern. Eberl kembali menekankan bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027 sudah masuk dalam agenda. "Kami telah mengatakan bahwa kami akan berbicara setelah musim ini dan, dalam skenario terbaik, melangkah lebih jauh sebelum Piala Dunia," katanya. Namun, belum ada jadwal pasti untuk negosiasi tersebut.
Harry Kane: Pernyataan Mengejutkan dari Uli Hoeneß - Deniz Undav Bercanda
Dalam konteks ini, bos Bayern Uli Hoeneß bahkan melangkah lebih jauh dalam wawancara di ARD. "Ini adalah transfer terbaik yang pernah kami lakukan," tegas presiden kehormatan tersebut. Mengingat banyaknya pemain kelas dunia yang didatangkan dalam sejarah gemilang klub asal Munich ini, pernyataan tersebut merupakan komitmen yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penjualan sama sekali tidak menjadi pembicaraan.
"Tentu saja tidak. FC Bayern adalah klub pembeli. Bukan klub penjual," kata Hoeneß sambil menanggapi rumor bahwa FC Barcelona dikabarkan mengincar Kane sebagai calon pengganti Robert Lewandowski (kontraknya tidak akan diperpanjang). "Lagipula, Barcelona sama sekali tidak punya uang. Begitulah awalnya." Kane, di sisi lain, merasa tersanjung dengan pujian khusus dari Hoeneß. "Tentu saja menyenangkan mendengar hal seperti itu. Banyak pemain hebat yang pernah bermain untuk klub ini, jadi saya merasa terhormat. Ini adalah langkah besar bagi saya dan keluarga saya. Saya merasa menjadi bagian dari sejarah klub ini."
Di tengah pencarian superlatif besar-besaran ini, Eberl juga tampak yakin bahwa Kane bisa mengakhiri musimnya dengan Ballon d’Or. Bahkan tanpa gelar Liga Champions yang bobotnya begitu besar dalam penilaian, ia "memiliki hak mutlak untuk menjadi pemenang." Michael Olise, justru seorang rekan setimnya, bisa saja merebut penghargaan tersebut darinya. Pemain asal Prancis itu mengakhiri musim dengan 53 kontribusi gol yang tak kalah luar biasa.
Berkat gaya bermainnya yang sedikit lebih spektakuler, pemain berusia 24 tahun ini juga unggul di mata Deniz Undav. "Saya harus mengakui, saya justru lebih condong ke Olise," kata penyerang VfB tersebut. Namun keduanya pantas mendapatkannya, tambah pemain timnas itu sambil bercanda tentang Kane, sebelum ia pun tak bisa berhenti memuji: "Kadang-kadang saya ingin bisa se-bebas itu. Kamu tidak bisa memberinya ruang sedikit pun. Dia memiliki penyelesaian akhir yang luar biasa, baik dari kanan maupun kiri. Dia memiliki insting khusus untuk itu dan selalu berada di tempat gol tercipta. Umpan-umpan yang dia berikan kepada Olise atau Diaz juga luar biasa. (...) Di situlah kamu melihat apa itu kelas dunia."
Gelar juara Piala Dunia kemungkinan juga akan menjadi faktor penentu dalam pemilihan Ballon d’Or. Baik Kane bersama Inggris maupun Olise bersama Prancis memiliki peluang yang menjanjikan untuk meraihnya – asalkan keduanya mampu menampilkan performa setara dengan yang mereka tunjukkan di FC Bayern dan semakin mempersulit pencarian kata-kata pujian yang tepat.
- Getty Images Sport
Harry Kane: Data performa dan statistik di FC Bayern München
Permainan 147 Gol 146 Assist 33