Bukan hanya tiga golnya untuk FC Bayern! Sebuah momen istimewa membuat Vincent Kompany dan bahkan pelatih VfB, Sebastian Hoeneß, terkesan dalam momen bersejarah Harry Kane

Dalam konteks ini, bos Bayern Uli Hoeneß bahkan melangkah lebih jauh dalam wawancara di ARD. "Ini adalah transfer terbaik yang pernah kami lakukan," tegas presiden kehormatan tersebut. Mengingat banyaknya pemain kelas dunia yang didatangkan dalam sejarah gemilang klub asal Munich ini, pernyataan tersebut merupakan komitmen yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penjualan sama sekali tidak menjadi pembicaraan.

"Tentu saja tidak. FC Bayern adalah klub pembeli. Bukan klub penjual," kata Hoeneß sambil menanggapi rumor bahwa FC Barcelona dikabarkan mengincar Kane sebagai calon pengganti Robert Lewandowski (kontraknya tidak akan diperpanjang). "Lagipula, Barcelona sama sekali tidak punya uang. Begitulah awalnya." Kane, di sisi lain, merasa tersanjung dengan pujian khusus dari Hoeneß. "Tentu saja menyenangkan mendengar hal seperti itu. Banyak pemain hebat yang pernah bermain untuk klub ini, jadi saya merasa terhormat. Ini adalah langkah besar bagi saya dan keluarga saya. Saya merasa menjadi bagian dari sejarah klub ini."

Di tengah pencarian superlatif besar-besaran ini, Eberl juga tampak yakin bahwa Kane bisa mengakhiri musimnya dengan Ballon d’Or. Bahkan tanpa gelar Liga Champions yang bobotnya begitu besar dalam penilaian, ia "memiliki hak mutlak untuk menjadi pemenang." Michael Olise, justru seorang rekan setimnya, bisa saja merebut penghargaan tersebut darinya. Pemain asal Prancis itu mengakhiri musim dengan 53 kontribusi gol yang tak kalah luar biasa.

Berkat gaya bermainnya yang sedikit lebih spektakuler, pemain berusia 24 tahun ini juga unggul di mata Deniz Undav. "Saya harus mengakui, saya justru lebih condong ke Olise," kata penyerang VfB tersebut. Namun keduanya pantas mendapatkannya, tambah pemain timnas itu sambil bercanda tentang Kane, sebelum ia pun tak bisa berhenti memuji: "Kadang-kadang saya ingin bisa se-bebas itu. Kamu tidak bisa memberinya ruang sedikit pun. Dia memiliki penyelesaian akhir yang luar biasa, baik dari kanan maupun kiri. Dia memiliki insting khusus untuk itu dan selalu berada di tempat gol tercipta. Umpan-umpan yang dia berikan kepada Olise atau Diaz juga luar biasa. (...) Di situlah kamu melihat apa itu kelas dunia."

Gelar juara Piala Dunia kemungkinan juga akan menjadi faktor penentu dalam pemilihan Ballon d’Or. Baik Kane bersama Inggris maupun Olise bersama Prancis memiliki peluang yang menjanjikan untuk meraihnya – asalkan keduanya mampu menampilkan performa setara dengan yang mereka tunjukkan di FC Bayern dan semakin mempersulit pencarian kata-kata pujian yang tepat.