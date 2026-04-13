‘Bukan hanya soal gol’ - Kualitas utama Chris Wood yang mendukung upaya Nottingham Forest untuk bertahan di Liga Premier dijelaskan oleh legenda The Reds, Stan Collymore

Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang bekerja sama dengan Best Betting Bonuses, legenda The Reds Collymore mengatakan saat ditanya mengapa Wood begitu penting bagi skema Vitor Pereira: “Menurut saya, hal terpenting adalah ketika Anda melihat seorang penyerang tengah, penyerang tengah gaya lama, bukan hanya soal gol yang mereka cetak, tapi juga perannya sebagai titik fokus yang memungkinkan pemain sayap masuk ke posisi umpan silang, untuk mengirim bola ke kotak penalti.

“Jika Anda seorang pemain sayap di Forest—saya suka Igor Jesus, saya sebenarnya tidak mengerti mengapa dia belum mencetak lebih banyak gol karena menurut saya dia adalah penyerang yang intuitif, tapi ini memang musim yang sulit baginya.

“Ketika pemain sayap masuk ke posisi, saya pikir mereka jadi kurang mungkin mengirim umpan silang ke kotak penalti jika mereka merasa ada orang di sana yang tidak akan bisa menyelesaikan peluang itu. Jadi dengan Woody, masalah itu teratasi. Pemain sayap akan berpikir, jika kita bisa mengirim bola ke kotak penalti, kita punya orang yang sudah terbukti di posisi itu.

“Yang lain adalah melibatkan pemain lain dalam permainan, mempertahankan bola, dan mengopernya kepada pemain seperti [Morgan] Gibbs-White yang melakukan serangan yang baik. Jadi, dia menjadi penghubung bagi pemain sayap, mempertahankan bola, dan tentu saja mencetak gol.”

Collymore menambahkan mengenai target Wood untuk masa depan dekat: “Dia ingin mencetak dua, tiga, atau empat gol hingga akhir musim karena Piala Dunia. Ini kesempatan bagus baginya untuk menyesuaikan diri sebelum Piala Dunia.

“Jadi ini waktu yang tepat dan dia akan menjalani pertandingan penuh pertamanya, debutnya melawan salah satu klub yang pernah dia bela, yaitu Burnley, yang pasti dia tak sabar untuk turun ke lapangan. Tapi ya, ini sangat krusial di tahap musim ini. Dan bonus tambahan adalah Piala Dunia ada di ujungnya. Jadi dia ingin mengasah kemampuannya menjelang Piala Dunia.”