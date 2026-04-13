‘Bukan hanya soal gol’ - Kualitas utama Chris Wood yang mendukung upaya Nottingham Forest untuk bertahan di Liga Premier dijelaskan oleh legenda The Reds, Stan Collymore
Wood adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Forest di Liga Premier
Wood mencatatkan sejarah musim lalu saat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Forest di Liga Premier. Ia mencetak gol sebanyak 20 kali — dan kini telah mengoleksi total 37 gol — saat The Reds, di bawah asuhan Nuno Espirito Santo, memastikan lolos ke kompetisi Eropa setelah absen selama 30 tahun dari panggung tersebut.
Ia mengawali musim ini dengan gemilang - mencetak dua gol pada laga pembuka - namun mengalami cedera saat bertugas bersama tim nasional pada bulan Oktober yang membuatnya absen selama hampir enam bulan.
Empat manajer dan minimnya gol: Forest mengalami kesulitan pada musim 2025-26
Forest kesulitan menemukan sentuhan magis di lini serang tanpa penyerang veteran mereka — dengan Wood masih menjadi striker The Reds terakhir yang mencetak gol di Liga Premier di City Ground musim ini — namun mereka bisa menutup musim dengan gemilang saat berjuang mempertahankan tempat di kasta tertinggi dan meraih kejayaan di Liga Europa.
Wood diturunkan sebagai starter pada leg pertama pertandingan perempat final kompetisi Eropa melawan Porto pada 9 April, sebelum masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan domestik melawan Aston Villa. Pemain berpengalaman berusia 34 tahun ini menjanjikan penampilan yang lebih baik lagi seiring dengan kembalinya kebugaran dan ketajamannya.
Para penggemar Forest tentu saja sangat senang dengan kembalinya Wood - saat mereka bekerja di bawah manajer keempat mereka pada musim 2025-26 - dan tahu bahwa ia memiliki banyak hal yang diperjuangkan karena komitmen domestiknya dilengkapi dengan ambisi internasional.
Mengapa Focal Point Wood begitu penting bagi Nottingham Forest
Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang bekerja sama dengan Best Betting Bonuses, legenda The Reds Collymore mengatakan saat ditanya mengapa Wood begitu penting bagi skema Vitor Pereira: “Menurut saya, hal terpenting adalah ketika Anda melihat seorang penyerang tengah, penyerang tengah gaya lama, bukan hanya soal gol yang mereka cetak, tapi juga perannya sebagai titik fokus yang memungkinkan pemain sayap masuk ke posisi umpan silang, untuk mengirim bola ke kotak penalti.
“Jika Anda seorang pemain sayap di Forest—saya suka Igor Jesus, saya sebenarnya tidak mengerti mengapa dia belum mencetak lebih banyak gol karena menurut saya dia adalah penyerang yang intuitif, tapi ini memang musim yang sulit baginya.
“Ketika pemain sayap masuk ke posisi, saya pikir mereka jadi kurang mungkin mengirim umpan silang ke kotak penalti jika mereka merasa ada orang di sana yang tidak akan bisa menyelesaikan peluang itu. Jadi dengan Woody, masalah itu teratasi. Pemain sayap akan berpikir, jika kita bisa mengirim bola ke kotak penalti, kita punya orang yang sudah terbukti di posisi itu.
“Yang lain adalah melibatkan pemain lain dalam permainan, mempertahankan bola, dan mengopernya kepada pemain seperti [Morgan] Gibbs-White yang melakukan serangan yang baik. Jadi, dia menjadi penghubung bagi pemain sayap, mempertahankan bola, dan tentu saja mencetak gol.”
Collymore menambahkan mengenai target Wood untuk masa depan dekat: “Dia ingin mencetak dua, tiga, atau empat gol hingga akhir musim karena Piala Dunia. Ini kesempatan bagus baginya untuk menyesuaikan diri sebelum Piala Dunia.
“Jadi ini waktu yang tepat dan dia akan menjalani pertandingan penuh pertamanya, debutnya melawan salah satu klub yang pernah dia bela, yaitu Burnley, yang pasti dia tak sabar untuk turun ke lapangan. Tapi ya, ini sangat krusial di tahap musim ini. Dan bonus tambahan adalah Piala Dunia ada di ujungnya. Jadi dia ingin mengasah kemampuannya menjelang Piala Dunia.”
Jadwal Pertandingan Nottingham Forest Musim 2025-26: Pertandingan-pertandingan Penting di Liga Eropa dan Liga Premier
Forest akan menjalani leg kedua laga penentuan Liga Europa melawan Porto pada Kamis mendatang — dengan skor agregat saat ini imbang 1-1 menjelang laga di tepi Sungai Trent — sebelum menjamu sesama tim papan bawah, Burnley, pada Minggu.
Saat ini mereka berada hanya dua peringkat dan tiga poin di atas zona degradasi, dengan harapan bahwa Wood - yang terikat kontrak hingga musim panas 2027 - dapat menjadi sosok yang secara harfiah mengantarkan mereka melewati garis finis baik di kandang maupun di laga tandang.