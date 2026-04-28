Bukan hanya skorsing Kompany yang merugikan! Apakah "masalah" ini pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi FC Bayern menjelang dimulainya musim?

PSG belakangan ini dilanda masalah di lini depan, sementara FC Bayern justru menghadapi kendala dalam kedalaman skuad: Selain pemain inti Gnabry, tiga pemain rotasi penting lainnya—Lennart Karl, Tom Bischof, dan Raphael Guerreiro—juga absen. Mengingat skuad yang terbatas, yang selalu menjadi sorotan tajam terutama menjelang awal musim, pemain pengganti yang bisa diandalkan pun kini semakin langka.

Nicolas Jackson memang saat ini tampil konsisten mencetak gol di Bundesliga, namun dalam pertandingan-pertandingan penting melawan Real Madrid dan Bayer Leverkusen, ia duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Direktur Olahraga Max Eberl mengonfirmasi pada akhir pekan lalu bahwa opsi pembelian untuk pemain pinjaman dari Chelsea FC tidak akan diambil. Untuk aspek fisik, tersedia Min-Jae Kim, Hiroki Ito, dan Leon Goretzka. Pemain pengganti yang saat ini mungkin paling berbahaya adalah Alphonso Davies; dengan kecepatannya yang luar biasa, bek kiri yang telah pulih ini secara rutin memberikan kontribusi positif setelah masuk sebagai pemain pengganti. Siapa yang sebenarnya akan dimasukkan sebagai pemain pengganti, untuk kali ini menjadi kewenangan asisten pelatih Aaron Danks di Paris, yang menggantikan manajer Kompany yang sedang diskors. Kontak tidak diperbolehkan selama pertandingan dan juga pada babak istirahat.

Bagaimanapun, Enrique memiliki lebih banyak opsi cadangan daripada Danks: Jika para pemain andalannya yang baru-baru ini cedera semuanya turun sebagai starter seperti yang diharapkan, ia memiliki sejumlah pemain cadangan berkualitas tinggi, termasuk mantan pemain Bayern Munich Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi, dan Lucas Beraldo untuk lini belakang; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, dan Kang-In Lee untuk lini tengah; serta Bradley Barcola dan Goncalo Ramos untuk lini serang.