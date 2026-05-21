Julian Nagelsmann tahu bahwa pertanyaan itu akan muncul. Lagipula, ini menyangkut "seorang pemain yang menjadi bahan perdebatan", demikianlah pelatih tim nasional Jerman itu mengawali jawabannya. Karena itu, ia sudah menyiapkan data performa Leroy Sané. "Dalam empat pertandingan terakhir bersama kami, ia telah mencetak lima gol," ujarnya saat menjelaskan alasan pencalonan pemain serang Galatasaray tersebut.
Bukan hanya peta panas yang tidak menguntungkan bagi bintang muda El Mala! Julian Nagelsmann mengambil risiko dengan memasukkan Leroy Sané di Piala Dunia
Rasio ini "sangat, sangat bagus," kata Nagelsmann, yang perhitungannya tepat, namun di saat yang sama ia mengakui: "Rasio golnya di level klub masih kurang, terutama pada tahun 2026." Sane telah mencatatkan satu gol dan tiga assist; sejak 12 April, ia belum lagi berkontribusi dalam mencetak gol. Secara keseluruhan, ia mengakhiri musim pertamanya di Istanbul dengan tujuh gol dan sembilan assist dalam 43 pertandingan resmi.
Nagelsmann memang telah memberikan tugas yang jelas kepada pemain berusia 30 tahun itu setelah transfernya ke Bosporus. "Dia harus lebih menonjol. Saya membutuhkan angka tertentu," katanya. Awalnya hal itu tidak terjadi; Sane tidak ikut dalam pemusatan latihan pada September dan Oktober. Namun kini Nagelsmann telah menominasikannya untuk Piala Dunia - sepertinya dia telah memenuhi tugas tersebut.
Namun, pada Kamis siang di Frankfurt, Nagelsmann membenarkan keputusannya memilih Sane dan mengesampingkan pemain seperti Said El Mala, Chris Führich, dan Karim Adeyemi dengan faktor-faktor yang lebih subjektif daripada angka-angka keras. "Yang menjadi kelebihannya: Dia sangat dihormati di dalam tim," kata Nagelsmann sambil menyebutkan beberapa rekan setimnya, "yang memiliki ikatan yang sangat erat dengannya".
Leroy Sane berhasil mengungguli Said El Mala
Tentu saja, seorang pemain berusia 19 tahun seperti El Mala, yang belum pernah tampil dalam pertandingan internasional untuk Jerman, tidak bisa menyainginya. Namun, pemain muda berbakat dari 1. FC Köln yang lincah ini, yang tahun lalu masih bermain di Liga 3, telah mencetak 13 gol dan memberikan lima assist dalam 34 pertandingan di Bundesliga. El Mala bertanggung jawab atas hampir 37 persen gol Köln, dan tidak ada yang mengunggulinya di kasta tertinggi.
Jadi, angka-angkanya secara murni sedikit lebih baik daripada Sane. Apakah El Mala lebih layak daripada Sane untuk ikut ke Piala Dunia, pada akhirnya adalah pertanyaan yang sia-sia. Dia jelas memberikan kesan yang lebih baik sepanjang musim. Dia juga dalam performa yang lebih baik daripada Sane, yang sempat duduk di bangku cadangan saat melawan Gala, tetapi jauh lebih berpengalaman.
Nagelsmann kini memilih untuk tidak memanggil seorang pemain muda yang kemungkinan besar akan menganggap pemanggilan pertamanya sebagai kehormatan dan peluang besar, serta akan memberikan segalanya untuk seragam DFB. Dan untuk Sane, yang bahkan dicemooh oleh penonton tuan rumah sendiri setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Ghana. "Dia adalah pemain yang semakin terlihat apa yang tidak bisa dia berikan, karena sayangnya terkadang dia memiliki aura tertentu," kata Nagelsmann tentangnya.
Said El Mala: Catatan performa pada musim 2025/26
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 36 13 5 5
Dengan kehadiran Sane, tercipta "sinergi dalam struktur tim"
Jadi, yang sudah dikenal lama daripada angin segar — karena pelatih tim nasional Jerman berharap kehadiran Sane dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kekompakan dalam tim. Dengan kehadiran Sane dalam skuad, tercipta "simbiosis dalam struktur tim", jelasnya.
Topik ini penting untuk ditekankan oleh Nagelsmann. Di awal konferensi pers, ia menyoroti bahwa meskipun negara lain memiliki jumlah pemain kelas dunia yang lebih banyak, pada pemenang Piala Dunia sebelumnya, "perekat" yang tepat di dalam tim selalu menjadi faktor penentu kemenangan mereka.
Demikian pula, pria berusia 38 tahun itu akhirnya menjelaskan alasan absennya El Mala dari skuad. "Dia sangat cocok dengan filosofi permainan Köln. Kita harus memeriksa apakah dia juga cocok dengan filosofi permainan kita, terutama dalam hal intensitas serangan," kata Nagelsmann. "Jika melihat heatmap dari Köln, itu sudah sangat dekat dengan gawang sendiri, dia memiliki banyak ruang untuk serangan balik di sana."
Nagelsmann menegaskan: Sane akan menjadi pesaing
Hal ini akan dimanfaatkan oleh Maximilian Beier dari Dortmund dalam turnamen tersebut, yang sama seperti El Mala telah mengumpulkan 18 poin di liga. "Maka kamu harus mempertimbangkannya," jelas Nagelsmann. "Kamu harus memperhatikan gambaran besarnya dan memikirkan pemain mana yang cocok satu sama lain serta seberapa sering mereka sudah bermain bersama."
Namun, Nagelsmann juga tidak lupa menyebutkan kemampuan olahraga Sané. "Tentu saja, dia masih memiliki sesuatu yang sangat istimewa di ruang sempit," katanya sambil mengumumkan bahwa mantan pemain Bayern itu direncanakan sebagai pemain pengganti: "Rasio penampilannya yang kurang baik di klub membuatnya untuk saat ini berperan sebagai penantang. Dia bisa memicu sesuatu melawan lawan yang bertahan dalam atau saat lawan kelelahan dengan kecepatannya, tekniknya di ruang sempit, dan dalam permainan kombinasi."
Hal itu seharusnya bisa dia lakukan, karena bagi Sane ini mungkin merupakan kesempatan terakhirnya di tim nasional. Begitulah yang dia katakan sendiri saat baru-baru ini berbicara kepada kantor berita Turki DHA: "Saya akan sangat senang jika bisa kembali berpartisipasi di Piala Dunia menjelang akhir karier saya. Ini adalah panggung terbesar dalam sepak bola, semua orang ingin berada di sana."
Nagelsmann dengan sengaja mengambil risiko dengan Sane
Bagaimana penampilannya di sana pada akhirnya merupakan salah satu tanda tanya besar yang selalu melekat pada pemain Sane. Nagelsmann pun menyadari hal itu. "Kami jujur saja: Kami tidak pernah 100 persen yakin apa yang akan ditunjukkannya di lapangan," katanya kepada majalah kicker pada bulan Maret lalu.
Pelatih timnas Jerman ini dengan sengaja mengambil risiko dengan menominasikan Sane. Termasuk dalam hal bahwa ia cukup berani mengeluarkan pernyataan tentang pemain yang telah 74 kali membela timnas tersebut. "Saya sudah mengenalnya sejak lama, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya," kata Nagelsmann. "Saya yakin bisa memotivasinya sedemikian rupa sehingga setelah Piala Dunia, akan ada lebih banyak komentar positif daripada negatif mengenai sang pemain."
Leroy Sane: Statistik Penampilan pada Musim 2025/26
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 43 7 9 1 1