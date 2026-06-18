Baik atau buruk, nama Zlatan Ibrahimovic selalu menjadi bahan pembicaraan. Saat ini ia bertugas di Amerika Serikat sebagai komentator Fox Sports untuk Piala Dunia, namun juga terus menjalin komunikasi dengan Gerry Cardinale dan Massimo Calvelli guna merencanakan langkah-langkah selanjutnya bagi Milan, yang telah menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru namun masih terjebak dalam proses pembentukan staf teknis.
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Bukan hanya para pendukung Milan, Ibrahimovic juga menjadi sorotan sebagai komentator Piala Dunia: "Tanpa dia, acara ini akan lebih baik; dia tidak mengenal tim maupun para pemainnya"
DI TENGAH BADAI
Sehubungan dengan hal tersebut, kritik yang semakin tajam dari para pendukung Rossoneri terhadap peran mantan bintang Swediaitu—yang tak pernah sepenuhnya jelas: sebagai penasihat tepercaya pemilik Red Bird, namun pada kenyataannya merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan akhir—tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Selain itu, ada pula kritik terkait kehadirannya di Amerika Serikat, dalam kapasitas yang sama sekali berbeda dan terpisah dari tugas-tugasnya di Milan pada masa yang sangat sensitif ini. Semua ini diperparah oleh penilaian yang tidak adil yang dilontarkan oleh The Times terhadap Zlatan Ibrahimovic terkait caranya menjalankan peran sebagai bintang tamu bersama Thierry Henry dan mantan pesepakbola Amerika Serikat Alexi Lalas, di mana saling ejek secara langsung sering terjadi di antara mereka.
TIDAK SIAP
Mengenai sikap Ibra, The Times memberikan kritik tajam: “Tanpa Zlatan, acara ini pasti akan lebih baik. Sejauh ini, masalahnya adalah Zlatan tampaknya tidak mengetahui apa pun secara spesifik tentang banyak tim atau para pemainnya. Ketika Fox menyoroti kisah Jesse Marsch, pelatih asal Amerika Serikat yang kini menangani timnas Kanada, menjelang pertandingan perdananya pekan lalu, sepertinya Zlatan belum pernah mendengar namanya.” Nada yang sama sekali berbeda digunakan untuk menggambarkan kinerja Thierry Henry, yang dipenuhi pujian: “Analisisnya selalu elegan dan mencerahkan.”