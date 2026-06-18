Bukan hanya para pendukung Milan, Ibrahimovic juga menjadi sorotan sebagai komentator Piala Dunia: "Tanpa dia, acara ini akan lebih baik; dia tidak mengenal tim maupun para pemainnya"

Sehubungan dengan hal tersebut, kritik yang semakin tajam dari para pendukung Rossoneri terhadap peran mantan bintang Swediaitu—yang tak pernah sepenuhnya jelas: sebagai penasihat tepercaya pemilik Red Bird, namun pada kenyataannya merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan akhir—tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Selain itu, ada pula kritik terkait kehadirannya di Amerika Serikat, dalam kapasitas yang sama sekali berbeda dan terpisah dari tugas-tugasnya di Milan pada masa yang sangat sensitif ini. Semua ini diperparah oleh penilaian yang tidak adil yang dilontarkan oleh The Times terhadap Zlatan Ibrahimovic terkait caranya menjalankan peran sebagai bintang tamu bersama Thierry Henry dan mantan pesepakbola Amerika Serikat Alexi Lalas, di mana saling ejek secara langsung sering terjadi di antara mereka.