Mladen Petric menyebut tindakan Paredes sebagai "tak bisa dimaafkan". Zlatan Ibrahimovic menggerutu bahwa ia bahkan akan "menendang kepalanya" pemain Boca Juniors berusia 32 tahun itu jika ia masih aktif sebagai pemain. Micah Richards mengecam: "Ini memalukan!"

Namun, bukan hanya Paredes yang membuat orang menggelengkan kepala dan tercengang akibat perilakunya yang sudah tak bisa diterima sejak pertandingan berlangsung. Ada juga, misalnya, Nahuel Molina, yang tanpa peringatan terlebih dahulu melayangkan pukulan tinju ke dada Rodri yang sedang berlari sambil bersorak dan sama sekali tidak bertindak provokatif. Hal itulah yang pada akhirnya memicu tindakan memalukan Paredes terhadap Gavi.

Rekaman video lainnya menunjukkan bagaimana asisten pelatih Roberto Ayala juga kehilangan kendali sepenuhnya dan tiba-tiba memukul wajah atau leher Dani Olmo dengan tinjunya. Olmo yang benar-benar terkejut tidak membalas dan kemudian ditarik menjauh oleh Eric.