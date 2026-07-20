Setelah peluit akhir dibunyikan, Paredes melakukan tindakan tak termaafkan: pertama menendang Eric, lalu memukul Gavi dan menjatuhkannya ke tanah. Akibatnya, ia mendapat kartu merah setelah pertandingan usai dan menuai kritik keras dari sejumlah mantan bintang top.
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Bukan hanya Leandro Paredes yang berperilaku memalukan: Argentina tampil sebagai pihak yang kalah dengan cara yang sangat buruk di final Piala Dunia
Mladen Petric menyebut tindakan Paredes sebagai "tak bisa dimaafkan". Zlatan Ibrahimovic menggerutu bahwa ia bahkan akan "menendang kepalanya" pemain Boca Juniors berusia 32 tahun itu jika ia masih aktif sebagai pemain. Micah Richards mengecam: "Ini memalukan!"
Namun, bukan hanya Paredes yang membuat orang menggelengkan kepala dan tercengang akibat perilakunya yang sudah tak bisa diterima sejak pertandingan berlangsung. Ada juga, misalnya, Nahuel Molina, yang tanpa peringatan terlebih dahulu melayangkan pukulan tinju ke dada Rodri yang sedang berlari sambil bersorak dan sama sekali tidak bertindak provokatif. Hal itulah yang pada akhirnya memicu tindakan memalukan Paredes terhadap Gavi.
Rekaman video lainnya menunjukkan bagaimana asisten pelatih Roberto Ayala juga kehilangan kendali sepenuhnya dan tiba-tiba memukul wajah atau leher Dani Olmo dengan tinjunya. Olmo yang benar-benar terkejut tidak membalas dan kemudian ditarik menjauh oleh Eric.
Otamendi mengkritik Rodri dan Laporte: "Sepanjang minggu ini mereka terus mengeluh!"
Perdebatan sengit antara Nicolas Otamendi dan Rodri, yang disiarkan oleh DAZN Espana, juga menjadi sorotan. Kedua pemain ini saling mengenal sejak pernah bermain bersama di Manchester City, namun hal itu tak menghalangi Otamendi untuk menyerang pemain terbaik Piala Dunia itu secara verbal. "Kamu sebaiknya mulai mengurangi omonganmu, kawan. Kalian berdua—kamu dan Laporte—sudah merengek sepanjang minggu ini!" tegur pemain berusia 38 tahun itu kepada Rodri, yang merespons dengan tatapan terkejut.
Sebelum final Piala Dunia, Rodri sempat mengatakan bahwa ia yakin Argentina akan bermain adil, namun pertandingan bisa saja memanas dan hal itu harus diabaikan. Laporte menyinggung gaya permainan Albiceleste yang cukup keras sepanjang turnamen, yang seringkali hampir tidak mendapat sanksi dari wasit.
“Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami melihat hal-hal yang benar-benar mengejutkan kami. Terutama dari Argentina, sebuah tim yang melalui duel-duelnya mengirimkan banyak pesan tersembunyi,” kata Laporte.
Matthäus mengkritik Argentina: "Bukan sepak bola yang ingin saya tonton!"
Perilaku para pemain Argentina, terutama gaya bermain mereka, juga membuat Lothar Matthäus kesal. "Itu bukanlah sepak bola yang ingin saya saksikan," kata Matthäus dalam wawancara dengan RTL/Sky: "Syukurlah Spanyol yang menang." Mengenai insiden setelah peluit akhir dibunyikan, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional itu berkomentar: "Itulah mentalitas mereka. Argentina tidak menunjukkan sisi terbaiknya."
Komisi Disiplin FIFA kemungkinan akan menyelidiki lebih lanjut insiden-insiden tersebut setelah final berakhir dalam beberapa hari ke depan. Terutama Paredes yang kemungkinan akan menerima hukuman panjang, namun Molina dan Ayala pun tampaknya tidak akan lolos begitu saja atas pukulan tinju mereka.
Kiper Spanyol, Unai Simon, justru tampil sebagai pemenang yang jauh lebih baik; setelah situasi sedikit mereda, ia mendatangi setiap pemain Argentina satu per satu, bersalaman, dan mengucapkan selamat.
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