Bukan hanya Erling Haaland! Para pemain pendukung Norwegia yang luar biasa telah mengubah tim kuda hitam Piala Dunia ini menjadi penantang yang sesungguhnya

Tak dapat dipungkiri bahwa Haaland telah menjadi pemain terpenting Norwegia saat mereka membuktikan predikat “kuda hitam” yang disematkan sebelum turnamen dengan melaju ke perempat final—prestasi terbaik mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia—di mana laga melawan Inggris menanti pada hari Sabtu. Lagipula, dia memang salah satu penyerang terbaik di dunia.

Anda hanya perlu melihat rekornya di babak kualifikasi untuk memahami alasannya: pemain berusia 25 tahun ini mencetak gol di semua delapan pertandingan, mengumpulkan 16 gol yang luar biasa. Dia mempertahankan performa tersebut di ajang besar ini, mencetak dua gol sekaligus melawan Irak dan Senegal di "Grup Kematian", mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir melawan Pantai Gading di babak 32 besar, dan mengalahkan Brasil yang tangguh dengan dua gol yang luar biasa di babak 16 besar.

Namun, seorang penyerang hanya sebagus umpan yang diterimanya, dan Haaland beruntung dikelilingi oleh banyak pemain berbakat di skuad Norwegia. Dia tentu saja tidak melakukannya sendirian di Amerika Utara.