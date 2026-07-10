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Norway GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Bukan hanya Erling Haaland! Para pemain pendukung Norwegia yang luar biasa telah mengubah tim kuda hitam Piala Dunia ini menjadi penantang yang sesungguhnya

Analysis
Norway
E. Haaland
World Cup
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Iraq vs Norway
FEATURES

Erling Haaland telah menjadi tumpuan harapan seluruh bangsa seiring kembalinya Norwegia ke panggung terbesar sepak bola setelah absen selama 28 tahun, namun meski gol-golnya sangat penting bagi perjuangan tim, penyerang andalan Manchester City ini tidak menanggung beban itu sendirian. Tim Skandinavia ini kembali ke Piala Dunia setelah membangun kesatuan tim yang kokoh yang tidak hanya bergantung pada striker bintangnya, dan para pemain pendukungnya telah menunjukkan kemampuan mereka di Amerika Utara.

Tak dapat dipungkiri bahwa Haaland telah menjadi pemain terpenting Norwegia saat mereka membuktikan predikat “kuda hitam” yang disematkan sebelum turnamen dengan melaju ke perempat final—prestasi terbaik mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia—di mana laga melawan Inggris menanti pada hari Sabtu. Lagipula, dia memang salah satu penyerang terbaik di dunia.

Anda hanya perlu melihat rekornya di babak kualifikasi untuk memahami alasannya: pemain berusia 25 tahun ini mencetak gol di semua delapan pertandingan, mengumpulkan 16 gol yang luar biasa. Dia mempertahankan performa tersebut di ajang besar ini, mencetak dua gol sekaligus melawan Irak dan Senegal di "Grup Kematian", mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir melawan Pantai Gading di babak 32 besar, dan mengalahkan Brasil yang tangguh dengan dua gol yang luar biasa di babak 16 besar.

Namun, seorang penyerang hanya sebagus umpan yang diterimanya, dan Haaland beruntung dikelilingi oleh banyak pemain berbakat di skuad Norwegia. Dia tentu saja tidak melakukannya sendirian di Amerika Utara.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Para ahli sayap

    Para pemain yang bertugas mengawasi Haaland dari area sayap—Norwegia memiliki banyak talenta di posisi sayap, meskipun manajer Stale Solbakken mungkin akan menerapkan pendekatan yang sedikit tidak konvensional dalam menyerang dari sayap. Namun, hal itu akan dibahas lebih lanjut nanti.

    Bintang RB Leipzig yang sangat diunggulkan, Antonio Nusa, telah menjadi ancaman nyata di sisi kiri — pemain berusia 21 tahun yang lincah dan lebih dari mampu melesat melewati bek lawan serta menghindari tekel. Ia sangat efektif di babak kualifikasi, menyumbang enam gol dalam enam penampilan, dan meskipun statistiknya di Piala Dunia lebih sederhana, angka-angka tersebut tidak menceritakan seluruh kisahnya. Momen besar Nusa datang dalam bentuk gol menakjubkan melawan Pantai Gading.

    Andreas Schjelderup berperan sebagai cadangan di sayap kiri. Pemain muda lainnya, yang berusia 22 tahun ini, datang ke Piala Dunia setelah menampilkan performa gemilang di paruh kedua musim di bawah asuhan Jose Mourinho di Benfica, di mana ia mencetak total 10 gol dan assist dalam 14 pertandingan liga. Schjelderup-lah yang masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan dua assist di menit-menit akhir untuk Haaland saat melawan Brasil.

    Oscar Bobb dari Fulham telah menjadi opsi yang berguna dari bangku cadangan di sisi kanan, menggantikan Alexander Sorloth, yang kesulitan menemukan ritme permainannya di turnamen ini, meskipun hal itu dapat dimaklumi mengingat ia adalah seorang penyerang tengah yang dipaksa bermain di sayap dalam sistem Solbakken.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gelandang yang telah teruji di Liga Premier

    Lini tengah merupakan area kekuatan lain bagi Norwegia, karena Solbakken memiliki banyak opsi yang telah teruji di Liga Premier dan Liga Champions di lini tengah

    Yang paling menonjol di antara mereka, tentu saja, adalah kapten Arsenal Martin Odegaard, yang didukung dengan baik oleh gelandang bertahan Fulham Sander Berge dan bintang Benfica lainnya, Fredrik Aursnes, yang lebih berperan sebagai gelandang nomor 8 — keduanya adalah pemain yang sangat solid dengan banyak pengalaman di level tertinggi.

    Aursnes merupakan kasus yang menarik. Pemain berusia 30 tahun ini sebenarnya telah pensiun dari tim nasional dua tahun lalu untuk "memiliki lebih banyak waktu dan kebebasan untuk memprioritaskan hal-hal lain dalam hidup saya selain sepak bola", namun ia membatalkan keputusannya pada Februari tahun ini dan telah menjadi starter di turnamen ini meskipun tidak ikut serta dalam babak kualifikasi.

    Cedera yang dialami kapten Bodo/Glimt yang berkelas, Patrick Berg, memberinya kesempatan di lini tengah dan ia berhasil memanfaatkan peluang tersebut dengan memberikan assist kepada Haaland saat melawan Senegal dan, yang terpenting, Pantai Gading.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kapten Luar Biasa

    Namun, tak diragukan lagi bahwa Odegaard adalah bintang utama di lini tengah. Ia mungkin memicu pro dan kontra di level klub karena penampilannya yang agak tidak konsisten dan kecenderungannya untuk terkadang tidak terlibat dalam jalannya pertandingan, tetapi saat mengenakan seragam tim nasional, ia lebih sering tampil gemilang.

    Meskipun absen dalam tiga dari delapan pertandingan kualifikasi di musim yang diwarnai cedera bagi kapten Arsenal pemenang Liga Premier ini, pemain berusia 27 tahun itu tetap mencatatkan tujuh assist—termasuk tiga dalam satu pertandingan melawan Israel. Itu lebih banyak daripada pemain mana pun di Eropa.

    Pencipta peluang utama Norwegia ini sama pentingnya dengan Haaland bagi permainan menyerang mereka, terutama dalam hal menghubungkan para pemain sayap yang disebutkan di atas dan, tentu saja, menggunakan visinya untuk mengoper bola kepada penyerang andalan City itu melalui tengah. Ia memberikan tiga assist dalam tiga penampilan pertamanya di Piala Dunia, termasuk satu untuk Haaland saat melawan Senegal.

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    Alternatif Haaland

    Haaland telah tampil sebagai starter di semua pertandingan Piala Dunia kecuali satu, setelah diberi istirahat pada laga terakhir fase grup melawan Prancis karena tim Skandinavia itu sudah lolos, tetapi jika hal yang tak terduga terjadi dan Norwegia memang membutuhkan pengganti, mereka sebenarnya memiliki stok pemain yang cukup di lini depan.

    Kami telah menyebut Sorloth, yang akan menjadi andalan di lini depan. Ia memiliki catatan gol yang cukup baik untuk negaranya dan datang ke turnamen ini setelah mencetak 20 gol bersama Atletico Madrid, meskipun ia tidak selalu menjadi starter.

    Berbicara tentang Sorloth dalam wawancara dengan FIFA baru-baru ini, Solbakken mengatakan: “Alexander memiliki kekuatan fisik yang mumpuni, dan dia adalah pemain yang setia yang bisa bermain di berbagai posisi di lini depan. Terkadang dia bermain bersama Erling, terkadang dia bermain sedikit ke kanan. Dia merupakan ancaman gol, tetapi juga ancaman assist. Namun, hal terbaiknya adalah dia bekerja sangat keras untuk tim, terkadang di posisi yang mungkin bukan pilihannya."

    Jorgen Strand Larsen dari Crystal Palace adalah alternatif lainnya, dan dia diturunkan saat melawan Prancis. Pemain berusia 26 tahun ini telah mengumpulkan banyak pengagum sejak tiba di Liga Premier pada 2024 dan memanaskan diri menjelang turnamen ini dengan mencetak dua gol dalam laga persahabatan melawan Swedia. Dia juga mencetak gol ke gawang Italia pada babak kualifikasi dan akan menjadi pengganti yang mumpuni, meskipun dia memang gagal mengeksekusi penalti dalam satu-satunya penampilannya sejauh ini.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Senjata rahasia?

    Kami telah menyebutkan bahwa Norwegia memiliki pendekatan yang sedikit tidak konvensional dalam menyerang dari sayap, dengan seorang striker bertubuh jangkung yang bermain di sayap tersebut dan bergerak ke dalam saat timnya menguasai bola. Mengapa demikian, Anda bertanya? Jawabannya adalah bek kanan Julian Ryerson — ancaman terbesar mereka dari sayap, setidaknya di atas kertas.

    Sorloth bergerak ke posisi penyerang tengah agar pemain Borussia Dortmund itu bisa melaju ke depan, dan dia sangat mematikan dalam posisi umpan silang — sebagaimana dibuktikan oleh 18 assistnya yang luar biasa di Bundesliga pada musim 2025–26. Bagian yang cerdik adalah bahwa Sorloth yang bermain terbalik memberinya target besar lain untuk diarahkan di tengah.

    Tidak mengherankan, Ryerson juga sangat hebat dalam situasi bola mati, dengan sejumlah besar assist tersebut berasal dari tendangan sudut dan tendangan bebas. Sayangnya, ia terhambat oleh cedera yang dideritanya di Amerika Utara pada pertandingan kedua fase grup, sehingga absen dalam dua pertandingan sebelum kembali bermain melawan Brasil. Namun, Inggris harus waspada terhadapnya pada hari Sabtu nanti.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    'Orang-orang baik yang bekerja keras'

    Gol-gol Haaland tak diragukan lagi sangat penting bagi perjuangan Norwegia di Piala Dunia, namun di luar striker bintang mereka, Solbakken selalu yakin bahwa tim ini akan mampu mengandalkan kekuatan kolektif yang lebih besar daripada sekadar penjumlahan individu masing-masing pemain saat mereka kembali ke panggung terbesar sepak bola untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, dan hal itu terbukti benar.

    "Saya tidak berpikir kami adalah kuda hitam yang bisa melaju hingga akhir. Saya pikir kami adalah kuda hitam dalam arti, pada hari yang tepat, kami mungkin bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Namun, mengatakan bahwa kami adalah kuda hitam untuk seluruh turnamen ini terlalu berlebihan. Kami berada di grup yang sangat sulit. Saya pikir persaingannya akan sangat ketat dan semoga kami memiliki organisasi tim serta pemain penentu kemenangan untuk lolos."

    Dia menambahkan: "Bagi Norwegia, ini adalah Piala Dunia untuk menunjukkan jati diri kami—untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kami memainkan, mungkin, gaya sepak bola yang berbeda dari yang pernah kami lakukan sebelumnya, dan bahwa kami adalah tim menyerang dengan pemain-pemain berkualitas yang bekerja keras untuk satu sama lain. Skenario impian saya? Saya tidak akan membicarakannya, karena impian saya adalah untuk diri saya sendiri. Namun semoga kami bisa memaksimalkan potensi tim ini dan pada hari di mana kami tampil maksimal, maka kami bisa mengalahkan siapa pun."

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