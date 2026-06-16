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Norway GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Bukan hanya Erling Haaland! Para pemain pendukung Norwegia yang luar biasa ini bisa mengubah tim kuda hitam Piala Dunia menjadi penantang yang sesungguhnya

Analysis
Norway
E. Haaland
World Cup
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Iraq vs Norway
FEATURES

Erling Haaland akan menjadi tumpuan harapan seluruh bangsa saat Norwegia kembali ke panggung terbesar sepak bola musim panas ini setelah absen selama 28 tahun, namun meski gol-golnya akan sangat penting bagi tim, penyerang andalan Manchester City ini tidak akan menanggung beban itu sendirian. Tim Skandinavia ini kembali ke Piala Dunia setelah membangun tim yang solid yang tidak hanya bergantung pada striker bintangnya, dan para pemain pendukung akan berusaha menunjukkan kemampuan mereka di Amerika Utara.

Tak dapat dipungkiri bahwa Haaland akan menjadi pemain terpenting Norwegia saat mereka berusaha membuktikan predikat kuda hitam yang disematkan pada mereka sebelum turnamen ini — sebuah misi yang menuntut mereka untuk lolos dari apa yang disebut sebagai 'Grup Kematian'. Lagipula, dia adalah salah satu penyerang terbaik di dunia.

Anda hanya perlu melihat rekornya di babak kualifikasi untuk memahami alasannya; pemain berusia 25 tahun ini mencetak gol di delapan pertandingan, mengumpulkan 16 gol yang luar biasa. Termasuk lima gol yang luar biasa saat melawan Moldova dan tiga gol lainnya saat melawan Israel.

Namun, kualitas seorang penyerang sangat bergantung pada umpan yang diterimanya, dan Haaland beruntung dikelilingi oleh banyak pemain berbakat di skuad Norwegia. Dia tentu tidak akan harus berjuang sendirian di Amerika Utara.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Para ahli sayap

    Para pemain yang bertugas mengawasi Haaland dari area sayap, Norwegia memiliki banyak talenta di posisi sayap, meskipun manajer Stale Solbakken mungkin akan menerapkan pendekatan yang sedikit tidak konvensional dalam menyerang dari sayap. Namun, kita akan membahasnya nanti.

    Bintang RB Leipzig yang sangat diunggulkan, Antonio Nusa, diperkirakan akan menjadi starter di sisi kiri - pemain berusia 21 tahun yang lincah dan lebih dari mampu melewati bek lawan serta menghindari tantangan. Dia sangat efektif di babak kualifikasi, memberikan enam kontribusi gol dalam enam penampilan, termasuk mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan telak 3-0 atas Italia serta mencetak satu gol lagi dalam kemenangan 4-1 yang sama mengesankannya di pertandingan leg kedua.

    Andreas Schjelderup kemungkinan akan menjadi pemain cadangan di sisi kiri. Pemain muda lainnya, yang berusia 22 tahun, datang ke Piala Dunia setelah penampilan gemilang di paruh kedua musim di bawah asuhan Jose Mourinho di Benfica, di mana ia mencetak total 10 gol dan assist dalam 14 pertandingan liga. Ia juga mencetak dua gol melawan Real Madrid di Liga Champions pada Januari. Schjelderup mungkin belum menjadi starter pasti, tetapi ia telah banyak didukung untuk menjadi bintang besar.

    Di sisi kanan, penyerang Atletico Madrid Alexander Sorloth biasanya ditempatkan di sayap meskipun tingginya 6'5", meskipun ia akan masuk ke dalam bersama Haaland saat Norwegia menguasai bola dan menyerang kotak penalti. Ia sangat berguna di babak kualifikasi, mencetak delapan kontribusi gol dalam delapan pertandingan.

    Oscar Bobb dari Fulham adalah opsi lain yang layak di sisi tersebut, meskipun ia memulai kariernya di Craven Cottage dengan lambat. Sementara itu, mantan penyerang AC Milan, Jens Petter Hauge, juga masuk dalam skuad meskipun tidak bermain dalam babak kualifikasi, berkat penampilan mengesankan bersama Bodo/Glimt - termasuk dalam kemenangan luar biasa mereka di Liga Champions atas Man City dan Inter.

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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Gelandang yang telah teruji di Liga Premier

    Lini tengah merupakan salah satu kekuatan utama Norwegia, karena Solbakken memiliki banyak pilihan pemain yang telah teruji di Liga Premier dan Liga Champions di lini tengah

    Yang paling menonjol di antara mereka, tentu saja, adalah kapten Arsenal Martin Odegaard, yang didukung dengan baik oleh gelandang bertahan Fulham Sander Berge dan bintang Benfica lainnya, Fredrik Aursnes, yang lebih berperan sebagai gelandang nomor 8 - keduanya adalah pemain yang sangat solid dengan banyak pengalaman di level tertinggi.

    Aursnes adalah kasus yang menarik. Pemain berusia 30 tahun ini sebenarnya telah pensiun dari tim nasional dua tahun lalu untuk "memiliki lebih banyak waktu dan kebebasan untuk memprioritaskan hal-hal lain dalam hidup saya selain sepak bola", tetapi ia membatalkan keputusannya pada Februari tahun ini dan kini tampaknya akan menjadi starter di turnamen ini meskipun tidak ikut serta dalam kualifikasi.

    Ada juga kedalaman skuad yang cukup baik di belakang mereka, berupa kapten Bodo/Glimt yang berkelas, Patrick Berg, serta duo yang berbasis di Italia, Kristian Thorstvedt dan Morten Thorsby.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Kapten Hebat

    Tak diragukan lagi, Odegaard adalah bintang utama di lini tengah. Meskipun penampilannya yang kurang konsisten dan kecenderungannya untuk terkadang tidak terlibat dalam permainan membuatnya menuai pro dan kontra di level klub, namun saat mengenakan seragam tim nasional, ia lebih sering tampil gemilang.

    Meskipun absen dalam tiga dari delapan pertandingan kualifikasi di musim yang diwarnai cedera bagi kapten Arsenal pemenang Liga Premier ini, pemain berusia 27 tahun itu tetap memberikan tujuh assist - termasuk tiga dalam satu pertandingan melawan Israel. Itu lebih banyak daripada pemain mana pun di Eropa.

    Pencipta peluang utama Norwegia ini akan sama pentingnya dengan Haaland bagi permainan serangan mereka, terutama dalam hal menghubungkan dengan para pemain sayap yang disebutkan sebelumnya dan, tentu saja, menggunakan visinya untuk mengoper bola kepada penyerang City itu melalui tengah. Mereka akan membutuhkan penampilannya yang prima di Amerika Utara.

  • FBL-WC-2026-NOR-SWE-FRIENDLYAFP

    Alternatif Haaland

    Anda bisa mengharapkan Haaland untuk selalu menjadi starter dan bermain penuh di setiap pertandingan Piala Dunia, tetapi jika hal yang tak terduga terjadi dan Norwegia memang membutuhkan pengganti, mereka sebenarnya memiliki stok pemain yang cukup di lini depan.

    Kami telah menyebut Sorloth, yang akan menjadi andalan di lini depan. Ia memiliki catatan gol yang cukup baik untuk negaranya dan datang ke turnamen ini setelah mencetak 20 gol bersama Atletico Madrid, meskipun ia tidak selalu menjadi starter.

    Berbicara tentang Sorloth dalam wawancara dengan FIFA baru-baru ini, Solbakken mengatakan: "Alexander memiliki fisik yang kuat, dan dia adalah pemain setia yang bisa bermain di berbagai posisi di lini depan. Terkadang dia bermain bersama Erling, terkadang dia bermain sedikit ke kanan. Dia merupakan ancaman gol, tetapi juga ancaman assist. Namun, hal terbaiknya adalah dia bekerja sangat keras untuk tim, terkadang di posisi yang mungkin tidak dia sukai."

    Jorgen Strand Larsen dari Crystal Palace adalah alternatif lainnya, dan dia bisa saja mendapatkan banyak menit bermain terlepas dari status Haaland, dengan Sorloth diperkirakan akan bermain di sayap. Pemain berusia 26 tahun ini telah mendapatkan banyak pengagum sejak tiba di Liga Premier pada 2024 dan melakukan pemanasan untuk turnamen ini dengan mencetak dua gol dalam pertandingan persahabatan melawan Swedia. Dia juga mencetak gol melawan Italia dalam babak kualifikasi dan akan menjadi pengganti yang mumpuni.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Senjata rahasia?

    Kami telah menyebutkan bahwa Norwegia memiliki pendekatan yang sedikit tidak konvensional dalam menyerang dari sayap, dengan seorang striker bertubuh jangkung yang bermain di sayap tersebut dan bergerak ke dalam saat timnya menguasai bola. Mengapa demikian? Jawabannya adalah bek kanan Julian Ryerson—ancaman terbesar mereka dari sayap.

    Sorloth bergerak ke posisi penyerang tengah untuk memungkinkan pemain Borussia Dortmund itu melaju ke depan, dan dia sangat mematikan dalam posisi umpan silang - terbukti dari 18 assistnya yang luar biasa di Bundesliga pada musim 2025-26. Bagian yang cerdik adalah bahwa Sorloth yang bermain terbalik memberinya target besar lain untuk dituju di tengah.

    Tidak mengherankan, Ryerson juga sangat hebat dalam situasi bola mati, dengan sejumlah besar assist tersebut berasal dari tendangan sudut dan tendangan bebas. Ia akan menjadi senjata rahasia Norwegia di Amerika Utara - lawan-lawan mereka harus melakukan riset tentang dirinya.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    'Orang-orang baik yang bekerja keras'

    Gol-gol Haaland tak diragukan lagi akan menjadi kunci bagi perjuangan Norwegia di Piala Dunia, namun di luar striker andalan mereka, Solbakken yakin timnya akan mampu mengandalkan kekuatan kolektif yang lebih besar daripada sekadar penjumlahan individu masing-masing pemain saat mereka kembali ke panggung terbesar sepak bola untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, di mana mereka akan bertanding di grup yang dijuluki 'Grup Kematian' bersama Prancis, Senegal, dan Irak.

    "Saya pikir ini sangat berarti bagi seluruh bangsa, terutama para pendukung biasa," kata Solbakken kepada FIFA. "Saya rasa sulit bagi semua orang untuk hanya duduk di rumah setiap kali Piala Dunia digelar, sejak saya bermain pada 1998. Lima puluh ribu penggemar datang menemui kami [setelah kualifikasi dipastikan] pada hari Senin dengan suhu minus empat [derajat], jadi itu sudah menjelaskan segalanya. Mereka telah menanti momen ini begitu lama, dan kini akhirnya tiba.

    "Saya tidak berpikir kami adalah kuda hitam yang bisa melaju jauh. Saya pikir kami adalah kuda hitam dalam arti, pada hari yang tepat, kami mungkin bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Tapi untuk mengatakan bahwa kami adalah kuda hitam untuk seluruh turnamen itu terlalu berlebihan. Kami berada di grup yang sangat sulit. Saya pikir ini akan sangat ketat dan semoga kami memiliki organisasi dan pemain penentu kemenangan untuk lolos."

    Dia menambahkan: "Bagi Norwegia, ini adalah Piala Dunia untuk menunjukkan diri - untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami bermain, mungkin, sepak bola yang berbeda dari yang pernah kami lakukan sebelumnya, dan bahwa kami adalah tim menyerang dengan pemain-pemain berkualitas yang bekerja keras untuk satu sama lain. Skenario impian saya? Saya tidak akan membicarakannya, karena impian saya adalah untuk diri saya sendiri. Tapi semoga kami bisa memaksimalkan potensi tim dan pada hari yang tepat, maka kami bisa mengalahkan siapa pun."

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