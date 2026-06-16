Bukan hanya Erling Haaland! Para pemain pendukung Norwegia yang luar biasa ini bisa mengubah tim kuda hitam Piala Dunia menjadi penantang yang sesungguhnya

Para pemain yang bertugas mengawasi Haaland dari area sayap, Norwegia memiliki banyak talenta di posisi sayap, meskipun manajer Stale Solbakken mungkin akan menerapkan pendekatan yang sedikit tidak konvensional dalam menyerang dari sayap. Namun, kita akan membahasnya nanti.

Bintang RB Leipzig yang sangat diunggulkan, Antonio Nusa, diperkirakan akan menjadi starter di sisi kiri - pemain berusia 21 tahun yang lincah dan lebih dari mampu melewati bek lawan serta menghindari tantangan. Dia sangat efektif di babak kualifikasi, memberikan enam kontribusi gol dalam enam penampilan, termasuk mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan telak 3-0 atas Italia serta mencetak satu gol lagi dalam kemenangan 4-1 yang sama mengesankannya di pertandingan leg kedua.

Andreas Schjelderup kemungkinan akan menjadi pemain cadangan di sisi kiri. Pemain muda lainnya, yang berusia 22 tahun, datang ke Piala Dunia setelah penampilan gemilang di paruh kedua musim di bawah asuhan Jose Mourinho di Benfica, di mana ia mencetak total 10 gol dan assist dalam 14 pertandingan liga. Ia juga mencetak dua gol melawan Real Madrid di Liga Champions pada Januari. Schjelderup mungkin belum menjadi starter pasti, tetapi ia telah banyak didukung untuk menjadi bintang besar.

Di sisi kanan, penyerang Atletico Madrid Alexander Sorloth biasanya ditempatkan di sayap meskipun tingginya 6'5", meskipun ia akan masuk ke dalam bersama Haaland saat Norwegia menguasai bola dan menyerang kotak penalti. Ia sangat berguna di babak kualifikasi, mencetak delapan kontribusi gol dalam delapan pertandingan.

Oscar Bobb dari Fulham adalah opsi lain yang layak di sisi tersebut, meskipun ia memulai kariernya di Craven Cottage dengan lambat. Sementara itu, mantan penyerang AC Milan, Jens Petter Hauge, juga masuk dalam skuad meskipun tidak bermain dalam babak kualifikasi, berkat penampilan mengesankan bersama Bodo/Glimt - termasuk dalam kemenangan luar biasa mereka di Liga Champions atas Man City dan Inter.