Bukan hanya Dzeko: semua yang perlu Anda ketahui tentang Bosnia, rintangan terakhir antara Italia dan Piala Dunia 2026

Namun, bukan hanya Dzeko: dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul para pemain sepak bola Bosnia terbaik sepanjang masa, seperti mantan pemain Juventus dan Roma, Miralem Pjanic, yang menjadi bintang utama di tim Bianconeri asuhan Massimiliano Allegri, serta mantan pemain Lazio, Senad Lulic, yang mencetak gol penentu dalam kemenangan bersejarah pada derby di final Coppa Italia melawan Roma pada musim 2012/2013. Di antara pemain-pemain terbaik Bosnia, tak diragukan lagi ada juga pelatih kepala saat ini, Sergej Barbarez, 54 tahun, yang lahir di Mostar yang indah, pusat sejarah, budaya, dan ekonomi utama Herzegovina, di ujung selatan Bosnia, di antara Kroasia dan Montenegro. Mantan gelandang atau penyerang ini memiliki keturunan Bosnia, Serbia, dan Kroasia, dan dengan 330 penampilan, ia adalah pemain asing dengan jumlah penampilan terbanyak di Bundesliga, yang membuatnya mendapat penghormatan berupa patung di kotanya. Meskipun memulai kariernya di Velez Mostar, sejak 1992 ia pindah ke Jerman, tempat ia berada saat konflik Yugoslavia meletus, tinggal bersama pamannya Mujo, yang membantunya mendapatkan kontrak di Hannover. Dari sana, ia bergabung dengan Union Berlin, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburg, dan Bayer Leverkusen, selama 16 musim berturut-turut di liga utama Jerman. Ia termasuk di antara pemain dengan penampilan terbanyak di tim nasional, 47 kali, dan di antara yang mencetak gol terbanyak, 17 gol: ia masuk dalam legenda Zmajevi ketika, dalam sebuah pertandingan melawan Serbia, ia membuat pertandingan dihentikan tiga kali karena suporter Bosnia menjadi sasaran suporter lawan. Ia memulai karier kepelatihannya pada tahun 2024, tepatnya sebagai pelatih kepala Bosnia, yang sangat didambakan oleh rakyatnya karena semangat nasionalisme yang melekat padanya: sebelumnya ia adalah pemain poker profesional, kini ia dipanggil untuk menghadapi tantangan besar pertama dalam karier manajerialnya.







