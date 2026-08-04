AFP
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Bukan hanya Bradley Barcola: Winger Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye memberi lampu hijau untuk transfer Liverpool
Mendorong kesepakatan ganda
Menurut RMC Sport, Liverpool tengah berupaya merekrut Mbaye untuk memperkuat opsi mereka di sayap kanan. Mbaye telah memberi lampu hijau untuk kepindahan ini, yang berarti pembicaraan dengan Paris Saint-Germain diperkirakan akan segera dimulai.
Liverpool ingin merekrut Bradley Barcola dan Mbaye pada musim panas ini. Mbaye mulai frustrasi dengan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Prancis, meski tampil 30 kali dan mencetak tiga gol musim lalu.
Paris Saint-Germain telah memasang harga sebesar €50 juta untuk pemain internasional Senegal itu, mencerminkan potensi besar yang ia tunjukkan di Piala Dunia baru-baru ini, ketika ia mencetak gol dalam kekalahan 3-1 negaranya dari Prancis. Liverpool menghadapi persaingan sengit, karena Tottenham Hotspur dan Manchester City juga memantau Mbaye.
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Mengatasi persaingan sengit
Meski Borussia Dortmund sudah menanyakan soal Mbaye, Liverpool kini telah melakukan kontak langsung dengan agen barunya, Jorge Mendes. Remaja itu baru-baru ini bergabung dengan agensi Gestifute milik Mendes, menambah dinamika krusial dalam negosiasi. Mbaye memiliki beberapa proposal dari klub-klub Bundesliga, dan kesepakatan sempat sangat dekat dengan RB Leipzig sebelum batal setelah transfer terpisah yang melibatkan Ousmane Diomande ke Paris Saint-Germain gagal terwujud. Setelah kegagalan ini, Mbaye memprioritaskan proyek Liverpool.
Paris Saint-Germain hanya akan menerima tawaran yang luar biasa, tetapi mengakui bahwa perpisahan mungkin diperlukan. Menjual Mbaye dengan angka mendekati valuasi €50 juta akan menjadi kemenangan finansial lainnya bagi Paris Saint-Germain setelah Goncalo Ramos baru-baru ini hengkang ke AC Milan.
Menjawab panggilan pelatih
Pengejaran Mbaye sangat selaras dengan tuntutan pelatih kepala Andoni Iraola, yang baru-baru ini menekankan kebutuhan mutlak untuk memperkuat area sayap menjelang musim baru.
Iraola dengan jelas menyampaikan prioritas transfernya kepada para reporter: "Ada situasi yang jelas di mana kami perlu merekrut pemain. Winger misalnya, kami jelas perlu merekrut seorang winger."
Mengamankan Mbaye bersama Barcola akan memberi Iraola kecepatan eksplosif dan kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk menerapkan gaya serangan balik pilihannya. Liverpool siap menguji keteguhan Paris Saint-Germain, dengan mengetahui bahwa merekrut dua talenta terbaik mereka dapat mengubah arah musim mereka dan memberikan kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk bersaing di semua kompetisi.
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Apa yang terjadi selanjutnya?
Liverpool kini akan memulai negosiasi formal dengan Paris Saint-Germain untuk Mbaye. Karena sang winger memprioritaskan kepindahan ke Anfield, kesepakatan syarat personal melalui Mendes seharusnya berjalan lancar. Mengamankan Mbaye dan Barcola tanpa diragukan lagi akan memaksa Liverpool mempercepat kepergian Cody Gakpo, dengan Tottenham Hotspur menunggu untuk bergerak sebelum bursa transfer ditutup.
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