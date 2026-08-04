Goal.com
LiveTiket
FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Bukan hanya Bradley Barcola: Winger Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye memberi lampu hijau untuk transfer Liverpool

Transfers
I. Mbaye
B. Barcola
Liverpool
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Premier League

Liverpool sedang secara agresif mengupayakan kesepakatan untuk merekrut Ibrahim Mbaye, dengan winger yang sangat dihargai itu memprioritaskan kepindahan ke klub tersebut pada musim panas ini. Saat klub Anfield itu secara bersamaan menegosiasikan transfer besar untuk rekan setimnya, Bradley Barcola, potensi kedatangan Mbaye menegaskan ambisi yang jelas untuk sepenuhnya merevitalisasi opsi serangan mereka sebelum bursa transfer ditutup.

  • Mendorong kesepakatan ganda

    Menurut RMC Sport, Liverpool tengah berupaya merekrut Mbaye untuk memperkuat opsi mereka di sayap kanan. Mbaye telah memberi lampu hijau untuk kepindahan ini, yang berarti pembicaraan dengan Paris Saint-Germain diperkirakan akan segera dimulai.

    Liverpool ingin merekrut Bradley Barcola dan Mbaye pada musim panas ini. Mbaye mulai frustrasi dengan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Prancis, meski tampil 30 kali dan mencetak tiga gol musim lalu.

    Paris Saint-Germain telah memasang harga sebesar €50 juta untuk pemain internasional Senegal itu, mencerminkan potensi besar yang ia tunjukkan di Piala Dunia baru-baru ini, ketika ia mencetak gol dalam kekalahan 3-1 negaranya dari Prancis. Liverpool menghadapi persaingan sengit, karena Tottenham Hotspur dan Manchester City juga memantau Mbaye.

    • Iklan
  • Ibrahim Mbaye Senegal 2026Getty Images

    Mengatasi persaingan sengit

    Meski Borussia Dortmund sudah menanyakan soal Mbaye, Liverpool kini telah melakukan kontak langsung dengan agen barunya, Jorge Mendes. Remaja itu baru-baru ini bergabung dengan agensi Gestifute milik Mendes, menambah dinamika krusial dalam negosiasi. Mbaye memiliki beberapa proposal dari klub-klub Bundesliga, dan kesepakatan sempat sangat dekat dengan RB Leipzig sebelum batal setelah transfer terpisah yang melibatkan Ousmane Diomande ke Paris Saint-Germain gagal terwujud. Setelah kegagalan ini, Mbaye memprioritaskan proyek Liverpool.

    Paris Saint-Germain hanya akan menerima tawaran yang luar biasa, tetapi mengakui bahwa perpisahan mungkin diperlukan. Menjual Mbaye dengan angka mendekati valuasi €50 juta akan menjadi kemenangan finansial lainnya bagi Paris Saint-Germain setelah Goncalo Ramos baru-baru ini hengkang ke AC Milan.

  • Menjawab panggilan pelatih

    Pengejaran Mbaye sangat selaras dengan tuntutan pelatih kepala Andoni Iraola, yang baru-baru ini menekankan kebutuhan mutlak untuk memperkuat area sayap menjelang musim baru.

    Iraola dengan jelas menyampaikan prioritas transfernya kepada para reporter: "Ada situasi yang jelas di mana kami perlu merekrut pemain. Winger misalnya, kami jelas perlu merekrut seorang winger."

    Mengamankan Mbaye bersama Barcola akan memberi Iraola kecepatan eksplosif dan kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk menerapkan gaya serangan balik pilihannya. Liverpool siap menguji keteguhan Paris Saint-Germain, dengan mengetahui bahwa merekrut dua talenta terbaik mereka dapat mengubah arah musim mereka dan memberikan kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk bersaing di semua kompetisi.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • barcola(C)Getty Images

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Liverpool kini akan memulai negosiasi formal dengan Paris Saint-Germain untuk Mbaye. Karena sang winger memprioritaskan kepindahan ke Anfield, kesepakatan syarat personal melalui Mendes seharusnya berjalan lancar. Mengamankan Mbaye dan Barcola tanpa diragukan lagi akan memaksa Liverpool mempercepat kepergian Cody Gakpo, dengan Tottenham Hotspur menunggu untuk bergerak sebelum bursa transfer ditutup.

Club Friendlies
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Club Friendlies
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Monaco crest
Monaco
ASM