Bukan hanya Bradley Barcola: Winger Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye memberi lampu hijau untuk transfer Liverpool

Menurut RMC Sport, Liverpool tengah berupaya merekrut Mbaye untuk memperkuat opsi mereka di sayap kanan. Mbaye telah memberi lampu hijau untuk kepindahan ini, yang berarti pembicaraan dengan Paris Saint-Germain diperkirakan akan segera dimulai.

Liverpool ingin merekrut Bradley Barcola dan Mbaye pada musim panas ini. Mbaye mulai frustrasi dengan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Prancis, meski tampil 30 kali dan mencetak tiga gol musim lalu.

Paris Saint-Germain telah memasang harga sebesar €50 juta untuk pemain internasional Senegal itu, mencerminkan potensi besar yang ia tunjukkan di Piala Dunia baru-baru ini, ketika ia mencetak gol dalam kekalahan 3-1 negaranya dari Prancis. Liverpool menghadapi persaingan sengit, karena Tottenham Hotspur dan Manchester City juga memantau Mbaye.