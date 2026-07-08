Bukan Folarin Balogun! Prediksi transfer Aston Villa lebih mengutamakan kiper yang menonjol daripada striker timnas AS, saat Stan Collymore menelaah para talenta Piala Dunia

Saat ditanya mengenai kemungkinan Balogun kembali ke sepak bola Inggris, mantan striker Villa Collymore — yang berbicara atas nama BetTOM — mengatakan kepada GOAL: “Saya selalu skeptis terhadap pemain Piala Dunia karena seolah-olah mereka telah menjalani siklus empat tahun untuk negara mereka dan bermain di berbagai tim.

“Saya sempat berbincang dengan beberapa teman mengenai para penjaga gawang—terutama kiper Kongo DR yang tampil sangat baik—dan Piala Dunia memang semacam ajang unjuk gigi, tetapi pada dasarnya itu hanya dua, tiga, atau empat pertandingan di mana Anda membuktikan diri di panggung besar. Saya yakin Unai Emery dan staf di Aston Villa akan mencari pemain yang telah menunjukkan performa konsisten selama beberapa tahun, dan Balogun belum tentu masuk dalam kriteria itu.

“Saya yakin Villa akan dikaitkan dengan pemain-pemain yang tampil bagus di Piala Dunia. Saya tahu Suzuki, kiper Jepang itu, dia kasus yang berbeda karena tidak hanya menjadi kiper utama negaranya, tapi juga kiper muda yang sedang naik daun di level klub—jadi dia masuk akal.

“Balogun? Saya tidak begitu yakin. Satu-satunya pemain yang menurut saya tampil bagus adalah Brian Brobbey. Saya tahu dia sudah di Sunderland, masih terikat kontrak, dan sebagainya. Dia mungkin penyerang non-pencetak gol terbaik yang pernah saya lihat dalam beberapa waktu terakhir karena dia mampu mengikat pertahanan lawan, memutar arah mereka, dan membuat mereka kebingungan.

“Tapi menurut saya, untuk Brobbey, Anda membutuhkan sistem yang memainkannya berdampingan dengan striker tengah, dan Villa tidak menerapkan itu—secara efektif formasi 4-3-3. Saya rasa ini akan menyempit menjadi, ya, jika Morgan Rogers hengkang, seseorang yang bisa bermain di posisi gelandang tengah serang, tapi saya rasa prioritas mereka sudah diketahui sejak lama.

“Jika kiper akhirnya hengkang, Emi Martinez—dia mungkin akan kembali menjuarai Piala Dunia dan mungkin berkata, ‘Inilah saatnya saya harus pergi’—itu akan menjadi salah satu opsi. Akan ada ruang kosong dengan kepergian Suzuki.

“Namun, menurut saya, Villa membutuhkan kecepatan di sayap untuk memaksimalkan umpan-umpan ke kotak penalti yang ditujukan kepada Ollie Watkins. Ollie akan tetap mengenakan seragam Villa selama dua, tiga, atau empat tahun ke depan, jadi saya rasa prioritasnya adalah memberikan umpan-umpan berkualitas kepadanya—hal yang tidak selalu terjadi musim lalu.”