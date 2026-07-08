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Bukan Folarin Balogun! Prediksi transfer Aston Villa lebih mengutamakan kiper yang menonjol daripada striker timnas AS, saat Stan Collymore menelaah para talenta Piala Dunia
Rogers dikabarkan akan pindah ke Arsenal dengan nilai transfer yang memecahkan rekor
Gelandang serang timnas Inggris, Morgan Rogers, dikabarkan menarik banyak perhatian, dengan spekulasi mengenai kepindahannya ke juara Liga Premier Arsenal senilai £130 juta ($174 juta) yang memecahkan rekor. Penjualan mungkin harus dipertimbangkan mengingat Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) turut menjadi faktor dalam perhitungan.
Kepergian para pemain akan memberi Emery dan rekan-rekannya dana untuk belanja pemain, mengingat pentingnya memperkuat skuad yang musim lalu mengakhiri penantian selama 30 tahun akan kesuksesan nyata saat merayakan gelar juara Liga Europa.
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Akankah Villa mendatangkan pemain pengganti untuk striker andalannya, Watkins?
Villa kekurangan penyerang murni, sehingga Ollie Watkins sering kali harus berjuang sendirian di lini depan. Persaingan untuk posisi pemain berusia 30 tahun itu mungkin akan dicari pada jendela transfer saat ini, dengan Balogun termasuk di antara nama-nama yang dikabarkan sedang dipertimbangkan.
Lulusan akademi Arsenal ini mencetak 19 gol untuk klub Ligue 1, Monaco, pada musim 2026-27, sebelum berangkat ke Piala Dunia di negaranya bersama timnas AS dan mencetak tiga gol di ajang tersebut — sekaligus menerima kartu merah kontroversial yang pada akhirnya membuat sanksi larangan bermainnya ditangguhkan setelah adanya dugaan intervensi politik.
Collymore tidak yakin bahwa penyerang berusia 25 tahun itu adalah yang dibutuhkan Villa. Dia ingin melihat penambahan pemain di sayap, sekaligus menyarankan agar kiper internasional Jepang yang sangat diunggulkan, Zion Suzuki, bisa diincar untuk menggantikan Emi Martinez, sang juara Piala Dunia, di bawah mistar gawang.
Balogun atau Suzuki? Collymore membuat prediksi transfer
Saat ditanya mengenai kemungkinan Balogun kembali ke sepak bola Inggris, mantan striker Villa Collymore — yang berbicara atas nama BetTOM — mengatakan kepada GOAL: “Saya selalu skeptis terhadap pemain Piala Dunia karena seolah-olah mereka telah menjalani siklus empat tahun untuk negara mereka dan bermain di berbagai tim.
“Saya sempat berbincang dengan beberapa teman mengenai para penjaga gawang—terutama kiper Kongo DR yang tampil sangat baik—dan Piala Dunia memang semacam ajang unjuk gigi, tetapi pada dasarnya itu hanya dua, tiga, atau empat pertandingan di mana Anda membuktikan diri di panggung besar. Saya yakin Unai Emery dan staf di Aston Villa akan mencari pemain yang telah menunjukkan performa konsisten selama beberapa tahun, dan Balogun belum tentu masuk dalam kriteria itu.
“Saya yakin Villa akan dikaitkan dengan pemain-pemain yang tampil bagus di Piala Dunia. Saya tahu Suzuki, kiper Jepang itu, dia kasus yang berbeda karena tidak hanya menjadi kiper utama negaranya, tapi juga kiper muda yang sedang naik daun di level klub—jadi dia masuk akal.
“Balogun? Saya tidak begitu yakin. Satu-satunya pemain yang menurut saya tampil bagus adalah Brian Brobbey. Saya tahu dia sudah di Sunderland, masih terikat kontrak, dan sebagainya. Dia mungkin penyerang non-pencetak gol terbaik yang pernah saya lihat dalam beberapa waktu terakhir karena dia mampu mengikat pertahanan lawan, memutar arah mereka, dan membuat mereka kebingungan.
“Tapi menurut saya, untuk Brobbey, Anda membutuhkan sistem yang memainkannya berdampingan dengan striker tengah, dan Villa tidak menerapkan itu—secara efektif formasi 4-3-3. Saya rasa ini akan menyempit menjadi, ya, jika Morgan Rogers hengkang, seseorang yang bisa bermain di posisi gelandang tengah serang, tapi saya rasa prioritas mereka sudah diketahui sejak lama.
“Jika kiper akhirnya hengkang, Emi Martinez—dia mungkin akan kembali menjuarai Piala Dunia dan mungkin berkata, ‘Inilah saatnya saya harus pergi’—itu akan menjadi salah satu opsi. Akan ada ruang kosong dengan kepergian Suzuki.
“Namun, menurut saya, Villa membutuhkan kecepatan di sayap untuk memaksimalkan umpan-umpan ke kotak penalti yang ditujukan kepada Ollie Watkins. Ollie akan tetap mengenakan seragam Villa selama dua, tiga, atau empat tahun ke depan, jadi saya rasa prioritasnya adalah memberikan umpan-umpan berkualitas kepadanya—hal yang tidak selalu terjadi musim lalu.”
- Getty
Bintang USMNT Balogun kemungkinan besar akan mendapat tawaran pada musim panas ini
Watkins mencetak 21 gol untuk Villa musim lalu dalam 55 penampilan di semua kompetisi dan telah menjadi teladan konsistensi sejak kepindahannya dari Brentford ke Villa Park pada 2020 dengan nilai transfer £28 juta ($37 juta), yang saat itu menjadi rekor klub.
Emery mungkin memutuskan bahwa ia tidak membutuhkan pemain tipe Balogun untuk bermain di samping pemain nomor 11 andalannya, namun penyerang asal Amerika Serikat itu patut mengharapkan tawaran dari klub lain setelah membuktikan kemampuannya di Prancis dan di panggung internasional sepak bola terbesar di dunia.
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