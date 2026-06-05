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"Bukan Erling Haaland atau Harry Kane" - Florentino Perez memberi bocoran tentang pengumuman perekrutan senilai €150 juta untuk Real Madrid pekan depan, namun sang presiden membantah keterlibatan beberapa nama besar
Perez memberi isyarat tentang rencana transfer besar-besaran
Perez membahas strategi transfer Real Madrid saat tampil dalam program televisi Horizontedi tengah meningkatnya perhatian seputar pemilihan presiden klub. Presiden yang telah lama menjabat itu membantah spekulasi bahwa Madrid sedang memburu Haaland atau Kane. Sebaliknya, Perez mengisyaratkan bahwa klub sedang bersiap untuk menyelesaikan perekrutan pemain ternama lainnya.
Dia mengungkapkan bahwa pengumuman terkait seorang pemain yang bernilai €150 juta diharapkan akan dilakukan minggu depan, yang mengindikasikan bahwa transfer besar tersebut sudah hampir rampung. Komentar tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pesaingnya dalam pemilihan presiden, Enrique Riquelme, yang secara terbuka berjanji akan membawa Haaland ke Bernabeu sebagai bagian dari kampanyenya.
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Perez menjelaskan posisi Madrid
Perez bersikap tegas saat membahas spekulasi seputar Haaland dan Kane. "Bukan Erling Haaland atau Harry Kane," kata Perez, membantah laporan yang mengaitkan kedua penyerang tersebut dengan kepindahan ke Madrid.
Berbicara tentang rencana transfer, ia menambahkan: "Saya bisa memberi tahu Anda tentang tiga rekrutan: [Jose] Mourinho, [Ibrahima] Konate, dan [Denzel] Dumfries. Tapi akan ada lebih banyak lagi. Pada hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran signifikan kepada tim papan atas Liga Champions untuk seorang pemain hebat. Itu akan menjadi biaya transfer terbesar yang pernah dibayarkan Real Madrid. Setidaknya 150 juta."
Politik internal dan perselisihan Riquelme
Pernyataan presiden tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di balik layar di Bernabeu. Perez secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap Riquelme, yang menurutnya berusaha memengaruhi nilai-nilai klub.
"Kritik itu tidak menyakitkan saya. Yang menyakitkan adalah orang-orang ini ingin memengaruhi Real Madrid; ayah Riquelme adalah salah satunya," jelas Perez. "Saya telah memperhatikan semacam konspirasi di media untuk mengacaukan klub. Saya ingin menghentikannya sejak dini. Itulah mengapa saya memutuskan untuk mengadakan pemilihan. Betapa ironisnya bahwa mereka yang ingin mengguncang Real Madrid adalah orang-orang yang berasal dari periode kelam dalam sejarah klub. Mereka membawa orang-orang ke rapat yang bukan dari Real Madrid, mereka menyusup. Dan itulah mengapa saya kembali pada 2009. Kini, mereka adalah anak-anak mereka. Saya sangat marah."
Mengenai janji Riquelme untuk mendatangkan Haaland, Perez mengatakan: "Semua orang telah membantahnya: ayahnya, agennya, dan klub. Itu hanya gertakan. Ini adalah pencalonan yang penuh dengan gertakan. Dan itulah mengapa saya ada di sini, untuk membela Real Madrid. Kami adalah klub yang bersatu."
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Perhatian kini tertuju pada pengumuman minggu depan
Perhatian kini akan beralih ke identitas pemain yang menurut Perez akan didatangkan dengan harga €150 juta. Pengumuman tersebut berpotensi menjadi topik utama dalam kampanye pemilihan presiden dan mungkin memengaruhi para pendukung menjelang pemungutan suara. Dengan Riquelme yang terus mempromosikan visinya sendiri untuk klub, Perez berharap bahwa merekrut pemain bintang dapat memperkuat posisinya serta meningkatkan kepercayaan terhadap arah jangka panjang Real Madrid.