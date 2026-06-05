"Bukan Erling Haaland atau Harry Kane" - Florentino Perez memberi bocoran tentang pengumuman perekrutan senilai €150 juta untuk Real Madrid pekan depan, namun sang presiden membantah keterlibatan beberapa nama besar

Pernyataan presiden tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di balik layar di Bernabeu. Perez secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap Riquelme, yang menurutnya berusaha memengaruhi nilai-nilai klub.

"Kritik itu tidak menyakitkan saya. Yang menyakitkan adalah orang-orang ini ingin memengaruhi Real Madrid; ayah Riquelme adalah salah satunya," jelas Perez. "Saya telah memperhatikan semacam konspirasi di media untuk mengacaukan klub. Saya ingin menghentikannya sejak dini. Itulah mengapa saya memutuskan untuk mengadakan pemilihan. Betapa ironisnya bahwa mereka yang ingin mengguncang Real Madrid adalah orang-orang yang berasal dari periode kelam dalam sejarah klub. Mereka membawa orang-orang ke rapat yang bukan dari Real Madrid, mereka menyusup. Dan itulah mengapa saya kembali pada 2009. Kini, mereka adalah anak-anak mereka. Saya sangat marah."

Mengenai janji Riquelme untuk mendatangkan Haaland, Perez mengatakan: "Semua orang telah membantahnya: ayahnya, agennya, dan klub. Itu hanya gertakan. Ini adalah pencalonan yang penuh dengan gertakan. Dan itulah mengapa saya ada di sini, untuk membela Real Madrid. Kami adalah klub yang bersatu."