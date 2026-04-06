Menjelang pertandingan yang berakhir imbang 2-2 antara Inter Miami dan Austin FC di Nu Stadium yang baru diresmikan, pemenang Oscar McConaughey menulis surat terbuka untuk mantan kapten timnas Inggris tersebut.

Dalam surat yang berjudul "Mr Beckham, pemuda," McConaughey menulis: "Saat Austin mengunjungi Miami hari ini untuk pesta kecil di lapangan baru Anda, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan 'terima kasih' yang tulus - Anda memang tidak menciptakan sepak bola di sini di AS, tetapi Anda benar-benar telah menggebraknya. Ketika Anda bergabung dengan Galaxy, Anda memberikan legitimasi baru bagi MLS, mengubah pertandingan menjadi acara besar, dan pada dasarnya mengubah MLS dari ajang pembuktian menjadi destinasi utama - TERIMA KASIH.

"Kini, kamu berada di Miami, dengan misi serupa tapi dalam posisi yang berbeda - aku angkat topi untuk itu. Aku menulis ini hari ini karena klub Austin FC-ku dan segerombolan penggemar hijau-hitam akan datang ke lautan pinkmu dan berencana mengacaukan pesta pembukaanmu, jadi aku butuh kamu dan temanmu Leo untuk memberi kami ruang akhir pekan ini.

"Dan dengan mata dunia tertuju pada kami seiring mendekatnya musim panas ini, kami di ibu kota Texas menantikan untuk mampir guna terus memperkuat satu lagi fondasi sepak bola Amerika yang akan disaksikan dunia. Sampai jumpa segera, kawan."