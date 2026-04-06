“Bukan dia yang menciptakan sepak bola di AS, tapi dia yang mengangkatnya ke level baru” - David Beckham membagikan pesan dari aktor Hollywood Matthew McConaughey menjelang laga bersejarah Inter Miami
Penghormatan McConaughey kepada ‘Mr Beckham’
Menjelang pertandingan yang berakhir imbang 2-2 antara Inter Miami dan Austin FC di Nu Stadium yang baru diresmikan, pemenang Oscar McConaughey menulis surat terbuka untuk mantan kapten timnas Inggris tersebut.
Dalam surat yang berjudul "Mr Beckham, pemuda," McConaughey menulis: "Saat Austin mengunjungi Miami hari ini untuk pesta kecil di lapangan baru Anda, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan 'terima kasih' yang tulus - Anda memang tidak menciptakan sepak bola di sini di AS, tetapi Anda benar-benar telah menggebraknya. Ketika Anda bergabung dengan Galaxy, Anda memberikan legitimasi baru bagi MLS, mengubah pertandingan menjadi acara besar, dan pada dasarnya mengubah MLS dari ajang pembuktian menjadi destinasi utama - TERIMA KASIH.
"Kini, kamu berada di Miami, dengan misi serupa tapi dalam posisi yang berbeda - aku angkat topi untuk itu. Aku menulis ini hari ini karena klub Austin FC-ku dan segerombolan penggemar hijau-hitam akan datang ke lautan pinkmu dan berencana mengacaukan pesta pembukaanmu, jadi aku butuh kamu dan temanmu Leo untuk memberi kami ruang akhir pekan ini.
"Dan dengan mata dunia tertuju pada kami seiring mendekatnya musim panas ini, kami di ibu kota Texas menantikan untuk mampir guna terus memperkuat satu lagi fondasi sepak bola Amerika yang akan disaksikan dunia. Sampai jumpa segera, kawan."
Sebuah impian yang terwujud di Miami
Peresmian Nu Stadium menandai akhir dari perjalanan panjang bagi Beckham, yang telah bertahun-tahun berjuang mengatasi rintangan politik dan logistik untuk membangun markas permanen bagi klubnya. Setelah lebih dari enam tahun bermarkas di Fort Lauderdale, klub tersebut akhirnya memainkan pertandingan pertamanya di wilayah Kota Miami. Stadion baru senilai $350 juta ini merupakan mahkota dari proyek Miami Freedom Park yang lebih luas, sebuah pengembangan besar-besaran yang diperkirakan menelan biaya sekitar $1 miliar secara total. Merenungkan tonggak sejarah ini, Beckham berbicara dengan penuh emosi kepada penonton bersama rekan pemiliknya, Jorge dan Jose Mas.
"Ketika saya datang ke Amerika dan MLS 20 tahun lalu, impian saya adalah memenangkan gelar juara, membantu memajukan olahraga sepak bola yang sangat saya cintai, dan membangun tim saya sendiri," kata Beckham, seperti dilansir ESPN. "Tiga belas tahun lalu, saya mengumumkan bahwa Miami adalah pilihan saya. Kami tidak punya nama. Kami tidak punya penggemar. Kami tidak punya stadion. Hari ini, saya berdiri di rumah baru kami. Kami adalah juara MLS. Kami memiliki pemain terbaik dalam sejarah sepak bola yang bermain di Miami. Mimpi benar-benar bisa menjadi kenyataan."
Messi dan Suarez bersinar di panggung besar
Dengan cara yang pantas, Messi mencetak gol pertama Miami di stadion baru tersebut, menghidupkan pertandingan yang akhirnya berakhir imbang 2-2. Pengaruh sang maestro asal Argentina ini tetap menjadi pendorong utama di balik melonjaknya nilai klub, yang diperkirakan telah mencapai $1,35 miliar. Stadion tersebut bahkan memiliki "Leo Messi Stand" khusus di sisi timur sebagai penghormatan permanen atas kontribusinya.
Setelah gol Messi membatalkan gol pembuka Guilherme Biro, Austin kembali memimpin melalui Jayden Nelson. Namun, Luis Suarez memastikan pesta pembukaan ini tidak berakhir dengan kekalahan, dengan mencetak gol penyama kedudukan sembilan menit sebelum pertandingan berakhir untuk menyelamatkan hasil imbang 2-2 bagi juara bertahan MLS Cup.
Masa Depan Freedom Park
Stadion baru berkapasitas 26.700 penonton ini hanyalah permulaan bagi kerajaan bisnis Beckham di Florida. Kompleks Freedom Park di sekitarnya direncanakan akan dilengkapi dengan kawasan perbelanjaan besar, hotel berkapasitas 750 kamar, serta lebih dari 50 hektar lahan taman umum dan lapangan olahraga komunitas.
Inter Miami akan kembali beraksi di MLS saat menjamu New York Red Bulls pada hari Sabtu.