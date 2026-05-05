Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Bukan di tangan kami” - Pep Guardiola mengakui Arsenal memiliki keunggulan dalam perebutan gelar setelah Man City yang tampil “luar biasa” kehilangan poin dalam laga seru berujung enam gol melawan Everton
Kejadian Menegangkan di Stadion Hill Dickinson
City tampak nyaman setelah gol pembuka Doku di babak pertama, namun kesalahan pertahanan yang dilakukan Marc Guehi memungkinkan Thierno Barry menyamakan kedudukan dan memicu babak kedua yang penuh ketegangan. The Toffees mengejutkan tim tamu dengan melesat unggul 3-1 berkat gol kedua Barry dan sundulan Jake O'Brien, memanfaatkan periode kegelisahan yang tidak biasa di barisan City. Meskipun Erling Haaland dan gol penyama kedudukan Doku pada menit ke-97 menyelamatkan satu poin, hasil imbang ini mengembalikan inisiatif perebutan gelar ke Arsenal asuhan Mikel Arteta, meskipun City masih memiliki satu pertandingan tersisa.
- Getty Images
Perburuan gelar juara sudah di luar kendali City
Menilik situasi persaingan saat ini, manajer City mengakui bahwa jalan menuju trofi kini semakin rumit karena mereka harus bergantung pada Arsenal yang kehilangan poin. Guardiola mengatakan: "Itu tergantung. [Gelaran juara] tidak lagi berada di tangan kami. Sebelum pertandingan itu, masih ada di tangan kami, dan juga di tangan Arsenal. Tapi sekarang, tidak lagi di tangan kami."
Menatap rangkaian pertandingan krusial ke depan, ia menambahkan: "Kami memiliki empat pertandingan di Liga Premier, berikutnya adalah Brentford, dan situasinya akan cukup mirip karena lawan-lawan kami kuat, dan kita lihat saja apa yang terjadi. Tentu saja, [kami memasuki pertandingan-pertandingan itu dengan keyakinan], seperti saat kami datang ke sini."
Penampilan yang luar biasa
Guardiola juga menganalisis taktik pertandingan tersebut, memuji dominasi timnya di awal pertandingan sekaligus menyoroti kesulitan yang dihadapi saat Everton bangkit di babak kedua. Saat berbicara kepada Sky Sports, ia mengatakan: "Penampilan yang sangat bagus. Kami bermain luar biasa di babak pertama. Sangat sulit menghadapi fisik mereka. Di babak kedua, mungkin kami tidak sepenuhnya mengendalikan permainan, dan setelah kebobolan gol, mereka bangkit dan membuat pertandingan yang benar-benar bergaya Inggris, sangat agresif dalam duel-duel. Namun secara umum, kami menampilkan performa yang sangat bagus. Lebih baik daripada kalah, [tentu saja, lebih baik] menang, dan kami bermain untuk itu. Ini hanya menunjukkan seperti apa tim ini."
- Getty Images Sport
Tekanan semakin meningkat terhadap para penantang
City harus segera bangkit untuk menghadapi laga kandang melawan Brentford yang sedang mengejar tiket ke kompetisi Eropa pada Sabtu nanti, di mana hasil selain kemenangan bisa menjadi pukulan fatal bagi ambisi gelar mereka. Skuad asuhan Guardiola akan menghadapi empat laga domestik tersisa yang sangat berat sambil terus memantau perkembangan Arsenal, dimulai dengan lawatan The Gunners ke markas West Ham. Dengan tim asal London itu menyadari bahwa tiga kemenangan dari laga-laga terakhir mereka akan mengakhiri penantian selama dua dekade untuk meraih gelar juara, City harus kembali menemukan ketenangan di lini pertahanan untuk terus menekan sang pemuncak klasemen.