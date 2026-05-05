"Bukan di tangan kami": Kekecewaan mendalam dirasakan Pelatih ManCity Pep Guardiola setelah mengalami kemunduran dalam perebutan gelar juara

Skyblues hanya mampu bermain imbang 3-3 (1-0) saat bertandang ke markas FC Everton pada Senin malam; meski sempat tertinggal 1-3, City setidaknya masih berhasil menyelamatkan satu poin. Namun, selisih poin dengan pemuncak klasemen FC Arsenal semakin melebar; The Gunners kini unggul lima poin dengan tiga pertandingan tersisa. City masih memiliki satu pertandingan cadangan, namun tidak lagi mampu menyalip tim London yang diperkuat striker nasional Kai Havertz dengan kekuatan sendiri.

"Selama belum berakhir, kami akan terus berjuang," kata Guardiola dengan nada menantang. "Saat ini rasanya menyakitkan," kata Jeremy Doku, yang mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir (90+7) melalui gol keduanya: "Masih banyak pertandingan yang tersisa. Kami kehilangan dua poin. Kami akan terus berjuang – kami berhutang itu pada diri kami sendiri dan para penggemar."