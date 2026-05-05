Goal.com
Live
Pep GuardiolaGetty Images

Diterjemahkan oleh

"Bukan di tangan kami": Kekecewaan mendalam dirasakan Pelatih ManCity Pep Guardiola setelah mengalami kemunduran dalam perebutan gelar juara

Premier League
Everton vs Manchester City
Everton
Manchester City
P. Guardiola

Pep Guardiola tampak lesu. Kesalahan fatal dalam perebutan gelar Liga Premier Inggris itu juga membuat pelatih bintang Manchester City itu merasa sangat kecewa.

"Itu bukan di tangan kami," kata pemain asal Catalunya itu kepada Sky Sports: "Dulu memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. Kami masih punya beberapa pertandingan yang harus dilalui. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi."

  • Skyblues hanya mampu bermain imbang 3-3 (1-0) saat bertandang ke markas FC Everton pada Senin malam; meski sempat tertinggal 1-3, City setidaknya masih berhasil menyelamatkan satu poin. Namun, selisih poin dengan pemuncak klasemen FC Arsenal semakin melebar; The Gunners kini unggul lima poin dengan tiga pertandingan tersisa. City masih memiliki satu pertandingan cadangan, namun tidak lagi mampu menyalip tim London yang diperkuat striker nasional Kai Havertz dengan kekuatan sendiri.

    "Selama belum berakhir, kami akan terus berjuang," kata Guardiola dengan nada menantang. "Saat ini rasanya menyakitkan," kata Jeremy Doku, yang mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir (90+7) melalui gol keduanya: "Masih banyak pertandingan yang tersisa. Kami kehilangan dua poin. Kami akan terus berjuang – kami berhutang itu pada diri kami sendiri dan para penggemar."

    • Iklan
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Everton crest
Everton
EVE