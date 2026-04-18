"Bukan demi kebaikan sepak bola": BVB dan Niko Kovac kecewa setelah keputusan penalti yang kontroversial melawan TSG Hoffenheim

Namun, hal itu didahului oleh cedera yang tampaknya lebih parah yang dialami Süle. Setelah melakukan langkah ke depan yang membuat lututnya terkilir, pemain berusia 30 tahun itu tidak bisa menarik lengannya cukup cepat saat terjatuh dan tangannya menyentuh bola. Siebert dipanggil ke layar oleh VAR Benjamin Cortus dan setelah melihat tayangan ulang, ia menunjuk titik penalti. Andrej Kramaric berhasil mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0.

"Dalam situasi itu, pemain kami cedera. Memberikan penalti dalam situasi seperti itu tidak sesuai dengan semangat sepak bola. Ini menjengkelkan bagi kami," kata Pelatih BVB Kovac kepada DAZN, yang setelah pertandingan kembali berbicara dengan Siebert: "Kami telah berbicara dan pada akhirnya dia tidak melihatnya. VAR menghubunginya dan karenanya dia keluar dan menilai bahwa itu adalah penalti atau handball."

Namun, Kovac mengakui bahwa dia juga akan senang jika wasit meniup peluit untuk timnya, "tapi apakah itu sesuai dengan maksud penciptanya, saya tidak tahu. Niki terjatuh. Dengan satu tangan dia menopang diri, dan tangan lainnya karena gravitasi pada akhirnya juga harus turun. Itu adalah nasib sial yang luar biasa, tapi menurut aturan, itu penalti."

Serhou Guirassy memang berhasil menyamakan kedudukan untuk Dortmund, sebelum Kramaric juga mengonversi penalti handball kedua dalam pertandingan tersebut—kali ini disebabkan oleh Julian Ryerson—menjadi kemenangan Hoffenheim. "Kami kalah dalam pertandingan ini karena dua situasi penalti. Untuk yang kedua, situasinya jelas. Dia (Julian Ryerson; Catatan Redaksi) berbalik dan bola mengenai tangannya," kata Kovac.