Hal yang menjadi sumber kontroversi adalah penalti yang kontroversial untuk PSG sesaat sebelum peluit babak pertama dibunyikan, yang dieksekusi oleh Ousmane Dembele pada Selasa malam untuk mengubah skor menjadi 3-2 untuk tuan rumah. "Lebih ke kategori sial," kata Kimmich menanggapi keputusan wasit Sandro Schärer setelah pertandingan di Prime, dan menekankan: "Itu memang tidak sesuai dengan semangat olahraga."
Diterjemahkan oleh
"Bukan dalam semangat olahraga": Joshua Kimmich dari Bayern München menuntut perubahan aturan setelah pertandingan spektakuler yang memecahkan rekor di PSG
Bek kiri Bayern, Alphonso Davies, secara tidak sengaja menyentuh bola umpan silang Dembele dengan tangannya dari jarak dekat di dalam kotak penalti Munich. Tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden tersebut; selain itu, bola awalnya mengenai pinggul Davies dan baru kemudian memantul ke tangannya. Namun, asisten wasit video Carlos del Cerro Grande turun tangan, dan Schärer memutuskan untuk memberikan tendangan penalti setelah meninjau tayangan ulang.
"Lengan kiri terulur dan memperluas area pertahanan. Menurut saya, ini jelas merupakan handball yang layak dihukum, karena area tubuh diperluas. Berdasarkan gambar-gambar ini, keputusan tersebut benar," kata pakar wasit Prime, Lutz Wagner, mendukung wasit dengan merujuk pada peraturan. Namun, Kimmich memiliki pendapat yang sangat berbeda: "Ini memang menjengkelkan, karena di belakang sana tidak ada lawan yang bisa menyarangkan bola. Saya rasa aturan itu bisa disesuaikan," tegas gelandang berusia 31 tahun itu. Ia berharap "agar tidak setiap pelanggaran tangan di kotak penalti menjadi penalti, melainkan kita menemukan aturan lain di sana. Bola mengenai tangan dari lutut, dan hukuman untuk itu sangat menentukan, terutama di semifinal Liga Champions."
Pelatih FCB Vincent Kompany juga menilai adegan penalti itu "sangat kontroversial". Direktur Olahraga Max Eberl mengatakan di Mixed Zone: "Ini bisa dibahas panjang lebar. Bola pertama kali mengenai tubuh, lalu mengenai tangan. Oleh karena itu, mungkin tidak perlu ditiup. Tapi untuk apa kita marah sekarang, sayangnya dia sudah meniupnya."
Keputusan penalti tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan dua pakar Prime dan mantan pemain tim nasional, Christoph Kramer dan Mats Hummels: "Ini lagi-lagi soal super slow-motion, itu yang terburuk dalam sepak bola, karena semuanya terlihat jauh lebih parah," keluh Kramer. Hummels menambahkan: "Setelah bola masuk, tangan itu terlempar begitu saja, sehingga terlihat lebih parah. Bola memantul dari pinggul, saya selalu berpikir bahwa itu tidak seharusnya menjadi penalti."
- Getty Images Sport
Joshua Kimmich pun takjub: FC Bayern dan PSG mencatat sejarah di Liga Champions
Setelah PSG dan Bayern menciptakan babak pertama dengan skor terbanyak sepanjang sejarah semifinal Liga Champions berkat skor 3-2 saat jeda, pesta gol pun berlanjut setelah babak kedua dimulai. PSG yang tampil sangat efektif pun unggul 5-2 berkat dua gol beruntun dari Khvicha Kvaratskhelia (menit ke-56) dan Dembele (menit ke-58).
"Kalian semua sudah melihat apa yang terjadi di sini setelah skor 5-2. Kami berdiri di lapangan dan berpikir, apa yang sedang terjadi di sini? Karena kami sama sekali tidak bermain tiga gol lebih buruk," kata Kimmich mengenai situasi yang sangat rumit setelah hampir satu jam pertandingan. "Saat itu penting bagi kami untuk tetap tenang. Situasinya memang sulit: Apakah kamu mempertaruhkan segalanya untuk mengejar ketertinggalan? Atau mencoba menghindari skenario terburuk?"
Pada akhirnya, Bayern berhasil menciptakan posisi awal yang memungkinkan segalanya masih mungkin terjadi pada leg kedua di kandang sendiri pada Rabu pekan depan. Dayot Upamecano mencetak gol pada menit ke-65 untuk mengubah skor menjadi 3-5, dan gol kedelapan itu pun menjadikan pertandingan ini sebagai pertandingan semifinal Liga Champions dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah. Tak lama setelah itu, Luis Diaz yang luar biasa menambah gol dan memastikan skor akhir 4-5 dari sudut pandang Munich.
"Sudah bisa diduga akan terjadi pertukaran serangan. Tapi tidak disangka akan sebegitu terbuka," kata Kimmich setelahnya, terheran-heran atas pertunjukan bersejarah tersebut. "Rasanya aneh setelah pertandingan karena kami kalah – tapi hanya dengan selisih satu gol. Kami bermain dengan tiga pemain di belakang, berhasil bangkit, dan sebenarnya masih harus menyamakan kedudukan. Terutama di akhir pertandingan, Paris terlihat lelah."
Pada 6 Mei di Allianz Arena, Kimmich dan kawan-kawan akan berjuang habis-habisan untuk membalikkan keadaan. Jika Bayern berhasil lolos ke final yang akan digelar di Budapest pada akhir Mei, mereka akan menghadapi either Arsenal atau Atletico Madrid. Leg pertama semifinal antara tim Spanyol dan Inggris akan digelar pada Rabu.
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Sabtu, 2 Mei
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Rabu, 6 Mei
FC Bayern vs. Paris Saint-Germain
Liga Champions
Sabtu, 9 Mei
VfL Wolfsburg vs. FC Bayern
Bundesliga
Sabtu, 16 Mei
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Bundesliga