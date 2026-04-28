"Bukan dalam semangat olahraga": Joshua Kimmich dari Bayern München menuntut perubahan aturan setelah pertandingan spektakuler yang memecahkan rekor di PSG

Bek kiri Bayern, Alphonso Davies, secara tidak sengaja menyentuh bola umpan silang Dembele dengan tangannya dari jarak dekat di dalam kotak penalti Munich. Tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden tersebut; selain itu, bola awalnya mengenai pinggul Davies dan baru kemudian memantul ke tangannya. Namun, asisten wasit video Carlos del Cerro Grande turun tangan, dan Schärer memutuskan untuk memberikan tendangan penalti setelah meninjau tayangan ulang.

"Lengan kiri terulur dan memperluas area pertahanan. Menurut saya, ini jelas merupakan handball yang layak dihukum, karena area tubuh diperluas. Berdasarkan gambar-gambar ini, keputusan tersebut benar," kata pakar wasit Prime, Lutz Wagner, mendukung wasit dengan merujuk pada peraturan. Namun, Kimmich memiliki pendapat yang sangat berbeda: "Ini memang menjengkelkan, karena di belakang sana tidak ada lawan yang bisa menyarangkan bola. Saya rasa aturan itu bisa disesuaikan," tegas gelandang berusia 31 tahun itu. Ia berharap "agar tidak setiap pelanggaran tangan di kotak penalti menjadi penalti, melainkan kita menemukan aturan lain di sana. Bola mengenai tangan dari lutut, dan hukuman untuk itu sangat menentukan, terutama di semifinal Liga Champions."

Pelatih FCB Vincent Kompany juga menilai adegan penalti itu "sangat kontroversial". Direktur Olahraga Max Eberl mengatakan di Mixed Zone: "Ini bisa dibahas panjang lebar. Bola pertama kali mengenai tubuh, lalu mengenai tangan. Oleh karena itu, mungkin tidak perlu ditiup. Tapi untuk apa kita marah sekarang, sayangnya dia sudah meniupnya."

Keputusan penalti tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan dua pakar Prime dan mantan pemain tim nasional, Christoph Kramer dan Mats Hummels: "Ini lagi-lagi soal super slow-motion, itu yang terburuk dalam sepak bola, karena semuanya terlihat jauh lebih parah," keluh Kramer. Hummels menambahkan: "Setelah bola masuk, tangan itu terlempar begitu saja, sehingga terlihat lebih parah. Bola memantul dari pinggul, saya selalu berpikir bahwa itu tidak seharusnya menjadi penalti."