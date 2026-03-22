“Bukan cuma soal TikTok” — Alisha Lehmann membalas kritik dan menjelaskan alasannya pindah dari Como ke Leicester
Kekecewaan akibat asumsi di media sosial
Lehmann memiliki basis penggemar daring yang sangat besar, dengan 16 juta pengikut di Instagram dan 11,8 juta di TikTok. Kehadirannya di dunia maya telah menuai kritik dari beberapa pihak, dan kini Lehmann membalasnya.
"Kadang-kadang, ini membuat frustrasi. Orang-orang tidak melihat kerja keras yang saya lakukan," katanya kepada BBC Sport. "Mereka mengira saya hanya berlatih lalu pulang untuk membuat video TikTok - itu tidak benar. Saya sangat profesional. Saya selalu memberikan segalanya di lapangan dan saya ingin menjadi yang terbaik. Jika saya belum melakukan yang terbaik saat memeriksa data saya setelah latihan, saya akan melakukan putaran tambahan untuk mencoba meningkatkan performa. Orang-orang boleh berpikir apa pun yang mereka mau, tetapi semua yang saya lakukan difokuskan untuk menjadi pemain terbaik yang saya bisa."
Mengatasi keinginan untuk berhenti bermain sepak bola
Bintang Leicester itu mengakui bahwa sorakan penonton nyaris membuatnya meninggalkan sepak bola sama sekali di awal kariernya. "Saat aku masih muda, hal itu sangat memengaruhi diriku karena aku tidak tahu cara menghadapi situasi tersebut," akunya. "Ada saat-saat di mana aku merasa sangat sedih dan aku sering bertanya pada ibuku apakah aku boleh berhenti bermain sepak bola. Sepak bola adalah hal yang paling aku cintai dan hal yang paling banyak aku dedikasikan waktuku. Saya istirahat dengan sangat baik, saya tidur setiap sore dan saya tidak akan pernah melakukan apa pun sebelum latihan atau pertandingan yang bisa memengaruhi cara saya bermain. Saya sangat peduli dengan hal itu. Orang-orang tidak tahu seberapa besar usaha yang sebenarnya saya lakukan ketika mereka berkata 'Oh, dia bukan pesepakbola'. Tapi sekarang, saya baik-baik saja. Saya mencintai hidup saya dan orang-orang di sekitar saya dan saya tidak terpengaruh oleh hal itu."
Menjelaskan kembalinya dia yang begitu cepat ke Inggris
Mengenai masa singkatnya di Italia, sang penyerang dengan jujur mengungkapkan alasan mengapa ia meninggalkan kawasan Mediterania untuk pindah ke East Midlands. "Saya menandatangani kontrak jangka panjang di Como, tetapi setelah sebulan saya menyadari bahwa saya tidak menyukainya dan ingin kembali ke Inggris," jelasnya. Setelah sebelumnya menghabiskan enam tahun membela West Ham, Everton, dan Aston Villa, Liga Super Wanita jelas memiliki daya tarik tersendiri baginya. "Saya menyukai tempat ini, sepak bolanya lebih baik dan Inggris terasa seperti rumah bagi saya," katanya, menegaskan keinginannya untuk membawa pengalamannya dari lebih dari 100 pertandingan kasta tertinggi kembali ke divisi ini.
Berjuang untuk bertahan hidup di bawah asuhan manajer Passmoor
Menghadapi pertarungan sengit untuk menghindari degradasi dengan hanya tersisa lima pertandingan, fokusnya sepenuhnya tertuju pada upaya mempertahankan timnya di kasta tertinggi. "Situasi yang kami hadapi saat ini memang tidak ideal," akunya. "Kami semua berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan performa terbaik dan tetap bertahan di WSL." Manajernya, Rick Passmoor, sepenuhnya mendukung penilaian dirinya, memuji sikapnya yang tak kenal lelah dan dampak positif yang telah ia berikan sejak bergabung pada Januari. "Dia luar biasa," katanya. "Dia persis seperti yang Anda inginkan - seorang pemimpin, seorang profesional. Dia bekerja lebih keras daripada siapa pun di sini. Dia ingin kami sukses dan dia ingin memenangkan pertandingan sepak bola."
