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Spain v Cote d'Ivoire: Men's Football Quarterfinal - Olympics: Day 8Getty Images Sport
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Bukan Cucurella: Kejutan dinanti dalam skuad Spanyol yang menggembirakan bintang Madrid

Spain
UEFA Nations League A
Barcelona
Real Madrid
L. de la Fuente
D. Huijsen
M. Cucurella
Spanyol

Pensiunnya Llorente dan Cedera Boro Membuka Pintu bagi Pemanggilan Pemain-Pemain Baru

Pelatih Luis de la Fuente bersiap mengumumkan skuad Timnas Spanyol yang akan menjalani 4 pertandingan di UEFA Nations League.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa ada beberapa kejutan yang dinantikan dalam skuad Matador untuk jeda internasional mendatang.

Fondasi utamanya adalah skuad juara dunia, tetapi keadaan memaksa De la Fuente memasukkan beberapa perubahan. 

Posisi penjaga gawang tidak akan mengalami perubahan apa pun, karena Unai Simon, David Raya, dan Joan Garcia akan menjadi tiga kiper yang dipilih, kecuali terjadi masalah pada lutut kiper Barcelona itu, dan dalam kondisi tersebut Remiro akan kembali dipanggil. Selain itu, pemanggilan 4 kiper tetap menjadi kemungkinan yang ada, sebagaimana yang terjadi pada periode sebelum Piala Dunia.

Adapun di lini pertahanan, pensiunnya Marcos Llorente dan keraguan seputar Pedro Porro akibat masalah otot membuka pintu bagi sejumlah kemungkinan baru. 

Eric Garcia mencuat untuk mengisi posisi bek kanan, posisi yang juga bisa dimainkan oleh Marc Pubill. 

Di depan pintu Timnas Spanyol, terdapat Ivan Fresneda, pemain Sporting Lisbon, sementara opsi Oscar Mingueza selalu tetap ada. Selain itu, Juanlu Iglesias, pemain Sevilla, terus menampilkan performa yang mencolok, meskipun peluangnya tampak lebih terbatas.

Di jantung pertahanan, duet utama tetaplah Cubarsi dan Laporte, dengan kehadiran Eric Garcia dan Pubill sebagai dua opsi serbaguna, sementara Dean Huijsen bisa saja bergabung setelah awal yang kuat bersama Real Madrid.

Di antara para pemain yang berpeluang tampil untuk pertama kalinya bersama Timnas Spanyol, mencuat nama Kike Salas, pemain Sevilla lainnya, yang tampil kuat di awal musim, di samping Jacobo Ramon, pemain Como.

Perubahan diperkirakan terjadi di posisi bek kanan dan posisi jantung pertahanan, tetapi kedua bek kiri, Marc Cucurella dan Alejandro Grimaldo, tak tersentuh.

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    Kembalinya Fermin Lopez dan keraguan seputar Gavi

    Di lini tengah, satu-satunya perubahan yang mungkin terjadi adalah kembalinya Fermin Lopez menggantikan Gavi, yang akan absen pada pertandingan pertama di Wembley karena akumulasi kartu, dan juga kehilangan posisi intinya di Barcelona setelah cedera yang dialaminya pada awal La Liga menghadapi Elche.

    Meski demikian, Gavi mendapat penghargaan besar dari De la Fuente, sehingga ia tak bisa dikesampingkan dalam kondisi apa pun.

    Sementara di lini depan, ada satu kursi kosong dibandingkan skuad juara dunia, yakni menyangkut penyerang ketiga.

    Dengan terjaminnya kehadiran Mikel Oyarzabal dan Ferran Torres, tersisa posisi yang sebelumnya diisi oleh Borja Iglesias, yang memulai musim di tengah masalah pada otot betisnya, dan hanya tampil sesekali saja.

    Para pemain muda mendesak dengan kuat untuk mendapatkan kesempatan, dengan hadirnya Sergio Camello, Roberto, Espi, dan Gonzalo, di antara para kandidat untuk bergabung ke dalam daftar penyerang.

    Meski hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan dalam daftar pertandingan babak grup UEFA Nations League, dibandingkan 26 pemain pada babak final, diperkirakan daftar tersebut akan diperluas, mengingat akan dijalani 4 pertandingan dan adanya kebutuhan untuk melakukan sejumlah rotasi antarpemain.

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    Apakah daftar tersebut memuat 10 pemain dari Barcelona?

    Di tingkat Barcelona, klub Catalan itu akan menjadi tulang punggung timnas, dengan kepastian kehadiran Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Dani Olmo, Rodri, dan Lamine Yamal dalam daftar.

    Mereka mungkin akan bergabung dengan Gavi dan Fermin Lopez, bahkan hingga Xavi Espart, dan dalam kemungkinan terbaiknya, daftar timnas Spanyol bisa memuat 10 pemain dari Barcelona.

    Timnas Spanyol memulai perjalanannya di UEFA Nations League menghadapi Inggris di London pada 26 September, sebelum menghadapi Kroasia di Sevilla pada 29 di bulan yang sama, kemudian Republik Ceko di Oviedo pada 3 Oktober, dan menutup jendela ini dengan menghadapi Kroasia di Split pada 6 bulan depan.

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