Pelatih Luis de la Fuente bersiap mengumumkan skuad Timnas Spanyol yang akan menjalani 4 pertandingan di UEFA Nations League.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa ada beberapa kejutan yang dinantikan dalam skuad Matador untuk jeda internasional mendatang.

Fondasi utamanya adalah skuad juara dunia, tetapi keadaan memaksa De la Fuente memasukkan beberapa perubahan.

Posisi penjaga gawang tidak akan mengalami perubahan apa pun, karena Unai Simon, David Raya, dan Joan Garcia akan menjadi tiga kiper yang dipilih, kecuali terjadi masalah pada lutut kiper Barcelona itu, dan dalam kondisi tersebut Remiro akan kembali dipanggil. Selain itu, pemanggilan 4 kiper tetap menjadi kemungkinan yang ada, sebagaimana yang terjadi pada periode sebelum Piala Dunia.

Adapun di lini pertahanan, pensiunnya Marcos Llorente dan keraguan seputar Pedro Porro akibat masalah otot membuka pintu bagi sejumlah kemungkinan baru.

Eric Garcia mencuat untuk mengisi posisi bek kanan, posisi yang juga bisa dimainkan oleh Marc Pubill.

Di depan pintu Timnas Spanyol, terdapat Ivan Fresneda, pemain Sporting Lisbon, sementara opsi Oscar Mingueza selalu tetap ada. Selain itu, Juanlu Iglesias, pemain Sevilla, terus menampilkan performa yang mencolok, meskipun peluangnya tampak lebih terbatas.

Di jantung pertahanan, duet utama tetaplah Cubarsi dan Laporte, dengan kehadiran Eric Garcia dan Pubill sebagai dua opsi serbaguna, sementara Dean Huijsen bisa saja bergabung setelah awal yang kuat bersama Real Madrid.

Di antara para pemain yang berpeluang tampil untuk pertama kalinya bersama Timnas Spanyol, mencuat nama Kike Salas, pemain Sevilla lainnya, yang tampil kuat di awal musim, di samping Jacobo Ramon, pemain Como.

Perubahan diperkirakan terjadi di posisi bek kanan dan posisi jantung pertahanan, tetapi kedua bek kiri, Marc Cucurella dan Alejandro Grimaldo, tak tersentuh.

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