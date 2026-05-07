Bukan Chelsea! Klub yang paling ‘mungkin’ akan didatangi Frank Lampard disebut-sebut, seiring munculnya spekulasi tentang kepergian sang legenda Inggris setelah mengakhiri masa absennya selama 25 tahun di Liga Premier saat bertanding di Coventry
Pahlawan Sky Blues dikabarkan akan pindah ke Liga Premier secara mengejutkan
Lampard telah menjadi pahlawan di wilayah Midlands setelah membawa Coventry City meraih gelar juara Championship, mengumpulkan 95 poin, dan mengakhiri masa 25 tahun klub tersebut terpinggirkan dari kasta tertinggi. Namun, terlepas dari euforia seputar promosi mereka, penyiar veteran Richard Keys berpendapat bahwa Lampard mungkin akan pindah sebelum musim baru dimulai. Meskipun kembalinya Lampard ke Stamford Bridge sering menjadi bahan rumor, Keys percaya bahwa klub lain di London barat adalah tujuan yang paling mungkin.
Kontrak mantan manajer Everton ini menjadi poin perdebatan utama bagi para pendukung setia Sky Blues. Lampard hanya memiliki sisa kontrak satu tahun, dan tanpa perpanjangan yang disepakati, klub-klub Premier League yang agresif mulai mengincar. Berbicara di blog pribadinya, Keys melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai langkah selanjutnya sang manajer: "Jika Lampard pergi, kemungkinan besar dia akan bergabung dengan Fulham. Saya terus mendengar namanya dikaitkan dengan klub itu."
Ketidakpastian kontrak memicu minat Fulham
Spekulasi seputar Craven Cottage bermula dari masa depan Marco Silva yang tak menentu. Dengan kontrak Silva yang akan berakhir dan belum ada tanda-tanda perpanjangan, Fulham mungkin akan segera mencari pengganti ternama. Lampard, yang telah memulihkan reputasinya sebagai manajer dengan memenangkan 44 dari 80 pertandingan yang dipimpinnya di Coventry, dipandang sebagai kandidat utama untuk memimpin The Cottagers jika Silva hengkang.
Keys, seorang pendukung setia Coventry, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai apakah pemilik Doug King akan memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk membuat Lampard tetap bahagia. "Apakah Frank Lampard akan tetap di Coventry? Saya jelas berharap demikian, tetapi itu akan bergantung pada seberapa besar komitmen pemilik Doug King terhadap kampanye Liga Premier," tulis Keys. "Modelnya kemungkinan adalah merekrut beberapa pemain dengan gaji £40-45 ribu per minggu dengan janji mereka bisa pergi jika kami terdegradasi. Apakah itu cukup? Saya pikir kami memiliki beberapa pemain bagus, tapi mereka butuh bantuan."
Lampard membantah rumor kembalinya ke Chelsea
Meskipun rumor keterlibatannya dengan Fulham semakin menguat, Lampard dengan cepat menjauhkan diri dari kekacauan yang melanda klub lamanya, Chelsea. Terlepas dari kesulitan yang terus dihadapi The Blues di bawah kepemimpinan sementara, Lampard menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada perayaan gelar juara di Coventry, bukan untuk menggantikan posisi Liam Rosenior yang baru saja dipecat.
Berbicara kepada Sky Sports, Lampard tegas mengenai batasan profesionalnya saat ini: "Saya jelas tidak ingin membicarakan Liam dan Chelsea karena saya pernah berada di sana dan saya tidak pernah ingin terlalu banyak berbicara tentang manajer karena konteks di balik layar, dll. Menurut saya, tidak sopan untuk memberikan penilaian tentang hal itu. Itu adalah tugas para pakar untuk memberikan penilaian. Saya manajer Coventry, saya menikmati momen kami yang baru saja promosi dan memenangkan gelar, dan itu saja."
Tantangan untuk bertahan di Liga Premier
Agar Lampard tetap bertahan di Coventry, ia telah menegaskan bahwa skuad membutuhkan investasi besar untuk menjembatani kesenjangan antara kedua divisi tersebut. Menunjuk pada kesuksesan Sunderland dan Leeds, yang merupakan dua tim pertama sejak musim 2022-23 yang berhasil mempertahankan status di kasta tertinggi setelah promosi, Lampard menyadari bahwa diam saja bukanlah pilihan. Ia telah meminta pembicaraan serius dengan dewan direksi untuk memastikan skuad cukup kompetitif menghadapi tantangan musim 2026-27.
"Saya mengerti ada banyak pembicaraan yang harus dilakukan," akui Lampard. "Pemilik klub sangat ingin agar kita semua menikmati dan merayakan momen ini dalam beberapa minggu terakhir, dan saya setuju dengan itu, kita bisa menikmati saat ini.
"Tapi tugas berikutnya bagi klub sepak bola ini adalah ‘baiklah, apa yang perlu kita lakukan?’ karena kita telah naik dengan cukup cepat dalam 18 bulan terakhir. Banyak kerja keras yang luar biasa dari Mark Robins, tetapi perubahan yang akan dihadapi klub sepak bola ini sekarang dan langkahnya besar, jadi harus dilakukan dengan baik, itulah tugasnya."