Bukan Chelsea! Klub yang paling ‘mungkin’ akan didatangi Frank Lampard disebut-sebut, seiring munculnya spekulasi tentang kepergian sang legenda Inggris setelah mengakhiri masa absennya selama 25 tahun di Liga Premier saat bertanding di Coventry

Agar Lampard tetap bertahan di Coventry, ia telah menegaskan bahwa skuad membutuhkan investasi besar untuk menjembatani kesenjangan antara kedua divisi tersebut. Menunjuk pada kesuksesan Sunderland dan Leeds, yang merupakan dua tim pertama sejak musim 2022-23 yang berhasil mempertahankan status di kasta tertinggi setelah promosi, Lampard menyadari bahwa diam saja bukanlah pilihan. Ia telah meminta pembicaraan serius dengan dewan direksi untuk memastikan skuad cukup kompetitif menghadapi tantangan musim 2026-27.

"Saya mengerti ada banyak pembicaraan yang harus dilakukan," akui Lampard. "Pemilik klub sangat ingin agar kita semua menikmati dan merayakan momen ini dalam beberapa minggu terakhir, dan saya setuju dengan itu, kita bisa menikmati saat ini.

"Tapi tugas berikutnya bagi klub sepak bola ini adalah ‘baiklah, apa yang perlu kita lakukan?’ karena kita telah naik dengan cukup cepat dalam 18 bulan terakhir. Banyak kerja keras yang luar biasa dari Mark Robins, tetapi perubahan yang akan dihadapi klub sepak bola ini sekarang dan langkahnya besar, jadi harus dilakukan dengan baik, itulah tugasnya."