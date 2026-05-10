AFP
Diterjemahkan oleh
Bukan Chelsea atau Newcastle! Muncul spekulasi tentang destinasi alternatif yang mengejutkan di Liga Premier bagi Jose Mourinho, sementara klub-klub yang memburu gelar terus memantau situasi sang ‘The Special One’
Aston Villa memantau Mourinho
Menurut sumber di Football Insider, Aston Villa muncul sebagai tujuan yang mengejutkan bagi pelatih asal Portugal tersebut. Meskipun Emery telah menunjukkan performa yang mengesankan di Villa Park, jajaran petinggi klub yang ambisius dilaporkan terus memantau ketersediaan Mourinho.
Mantan manajer Chelsea dan Manchester United ini tetap menjadi salah satu manajer paling berprestasi dalam sejarah sepak bola, dan prospek dirinya memimpin The Villans menuju era baru penuh trofi semakin mendapat perhatian serius di kalangan internal.
- Getty
Tuntutan ketat sang The Special One
Terlepas dari minat yang datang dari Midlands, setiap pihak yang berminat harus siap memenuhi standar Mourinho yang tak kenal kompromi. Seperti yang terlihat saat ini dalam spekulasi kembalinya ia ke Real Madrid, pelatih berusia 63 tahun itu dilaporkan menuntut kewenangan penuh atas urusan tim utama.
Syarat-syarat yang tidak dapat dinegosiasikan dari manajer Benfica tersebut mencakup kendali penuh atas hierarki tradisional klub dan peran besar dalam strategi transfer. Bagi klub seperti Villa, yang selama ini beroperasi dengan model direktur olahraga tertentu, mengakomodasi kekuasaan semacam itu mungkin memerlukan perubahan internal yang besar.
Kembalinya ke Liga Premier sudah di depan mata
Meskipun rumor tentang kembalinya dia ke Chelsea atau Newcastle telah beredar selama berbulan-bulan, kabar keterlibatannya dengan Villa menjadi perkembangan baru dalam kisah ini.
Mourinho tidak pernah menyembunyikan kecintaannya pada sepak bola Inggris, dan kesempatan untuk menantang "Enam Besar" yang sudah mapan bersama klub bersejarah seperti Aston Villa bisa menjadi proyek yang sempurna untuk mengukuhkan warisannya.
Pemilik Villa telah menunjukkan kesediaan mereka untuk berinvestasi, dan rekam jejak Mourinho dalam meraih trofi sejalan sempurna dengan visi jangka panjang mereka.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Persaingan untuk mendapatkan Mourinho semakin memanas, dengan Real Madrid juga dikaitkan erat menyusul laporan ketidakharmonisan di ruang ganti di Bernabéu di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa. Namun, daya tarik Liga Premier tetap menjadi daya tarik yang kuat.
Apakah ia memilih kembali ke Spanyol atau pindah secara mengejutkan ke Liga Premier, satu hal yang pasti: Mourinho hanya akan menandatangani kontrak sesuai syaratnya sendiri.
Seiring musim Eropa yang semakin mendekati akhir, semua mata akan tertuju pada manajer Benfica ini untuk melihat di mana ia memutuskan untuk berlabuh pada musim 2026-27.