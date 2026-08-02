Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, secara mendadak mengakhiri kontraknya setelah perselisihan serius dengan manajer sebelumnya, Slot. Winger asal Mesir itu menghabiskan sembilan musim yang sangat sukses di Merseyside, memenangi setiap gelar utama yang tersedia dan mengukuhkan warisannya di sisi kanan.

Menggantikan Salah adalah tugas yang sangat sulit bagi bos baru Iraola, karena klub bergerak lambat pada bursa transfer musim panas. Menurut Sky Sports, Liverpool memprioritaskan penambahan penyerang sayap. Klub telah mengidentifikasi penyerang Paris Saint-Germain Bradley Barcola sebagai target utama, tetapi juara Prancis itu menghargai Barcola di kisaran £145 juta, yang membuat setiap potensi kesepakatan menjadi sangat rumit bagi klub Premier League tersebut.