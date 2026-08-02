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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Bukan Bradley Barcola: bos Liverpool Andoni Iraola menyiapkan peran baru mengejutkan bagi anggota skuad saat ini untuk menggantikan Mohamed Salah

Liverpool
M. Salah
Paris Saint-Germain
B. Barcola
J. Frimpong
Premier League
A. Iraola

Kepergian mendadak Mohamed Salah dari Liverpool setelah sembilan musim yang gemilang meninggalkan lubang besar di sisi sayap kanan. Setelah pemutusan kontraknya yang pahit di tengah perselisihan dengan mantan manajer Arne Slot, pelatih kepala baru Andoni Iraola kini mendesak mencari solusi. Dengan target transfer yang tampak sulit diamankan, pelatih asal Spanyol itu sekarang bisa memainkan pemain yang sudah ada dalam peran baru yang lebih maju.

  • Mencari pengganti Salah

    Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, secara mendadak mengakhiri kontraknya setelah perselisihan serius dengan manajer sebelumnya, Slot. Winger asal Mesir itu menghabiskan sembilan musim yang sangat sukses di Merseyside, memenangi setiap gelar utama yang tersedia dan mengukuhkan warisannya di sisi kanan.

    Menggantikan Salah adalah tugas yang sangat sulit bagi bos baru Iraola, karena klub bergerak lambat pada bursa transfer musim panas. Menurut Sky Sports, Liverpool memprioritaskan penambahan penyerang sayap. Klub telah mengidentifikasi penyerang Paris Saint-Germain Bradley Barcola sebagai target utama, tetapi juara Prancis itu menghargai Barcola di kisaran £145 juta, yang membuat setiap potensi kesepakatan menjadi sangat rumit bagi klub Premier League tersebut.

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    Dilema taktis di sayap kanan

    Meski Barcola tidak puas dengan waktu bermainnya di Paris, mengamankan tanda tangannya tetap sulit. Sekalipun Liverpool menyepakati biaya transfer yang sangat besar, Barcola lebih suka bermain di sayap kiri, posisi yang juga sudah menjadi favorit Cody Gakpo dan bintang muda yang sedang naik daun, Rio Ngumoha.

    Hal ini membuat Iraola memiliki lubang mencolok di sisi kanan lini serang. Sky Sports melaporkan bahwa Liverpool sedang bersiap mengubah peran Jeremie Frimpong untuk menyelesaikan masalah taktis ini.

    Frimpong menjalani musim debut yang sangat terganggu tahun lalu, kesulitan akibat cedera dan gagal sepenuhnya meyakinkan dalam peran bertahan tradisional. Karena itu, Iraola berniat mendorong Frimpong bermain lebih ke depan, mengurangi tanggung jawab bertahannya dan memaksimalkan insting menyerang alaminya.

  • Menciptakan kembali Frimpong di lini serang

    Sepanjang kariernya, Frimpong terlihat sangat berbahaya ketika menusuk ke depan dan menyerang area penalti dengan kecepatan murni. Liverpool sangat yakin Frimpong memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk berkembang di posisi yang lebih maju, berpotensi mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan Salah.

    Menempatkan Frimpong sebagai winger murni sangat sesuai dengan keunggulan terbesarnya, memungkinkan tim memaksimalkan potensi ofensifnya sambil menutupi kekurangannya dalam bertahan. Selain itu, rekrutan baru Victor Munoz menawarkan alternatif lain yang layak di sisi kanan.

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  • isak wirtz frimpongGetty Images

    Apa selanjutnya untuk Liverpool?

    Liverpool akan terus mengevaluasi pasar saat bursa transfer memasuki bulan terakhir yang krusial. Sementara para pendukung dengan antusias menantikan kedatangan pemain baru, Iraola sepenuhnya siap membentuk ulang skuadnya saat ini secara dinamis. Frimpong bisa menjadi pihak yang paling diuntungkan dari fleksibilitas taktis ini, karena pemain Belanda itu berupaya menghidupkan kembali kariernya di Anfield dalam peran menyerang yang menonjol ketika musim dimulai.

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