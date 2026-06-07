"Bukan bagian dari latihan kami" - Thomas Tuchel mengkritik gaya bermain "freestyle" Inggris setelah kemenangan tipis atas tim underdog Piala Dunia, Selandia Baru

Tuchel tidak segan-segan dalam menilai kemenangan tipis Inggris atas Selandia Baru, dan mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya struktur permainan tim selama 45 menit pertama di Raymond James Stadium. Meskipun gol Harry Kane pada akhirnya memastikan kemenangan, penampilan tersebut membuat sang pelatih kepala khawatir mengenai kekompakan taktis timnya menjelang turnamen di Amerika Utara.

“Saya tidak masalah dengan itu,” kata mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich itu. “Saya tidak terlalu senang dengan itu. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Kami bermain lebih sesuai posisi masing-masing dan itulah mengapa kami bermain dengan kecepatan lebih tinggi serta lebih agresif saat tidak menguasai bola. Di babak pertama, kami keluar dari posisi dan permainan menjadi terlalu bebas. Hal itu memperlambat permainan kami dan menyulitkan serangan balik karena kami tidak berada di posisi yang diinginkan saat mulai menyerang. Itulah inti dari pertandingan ini.”