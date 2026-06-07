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"Bukan bagian dari latihan kami" - Thomas Tuchel mengkritik gaya bermain "freestyle" Inggris setelah kemenangan tipis atas tim underdog Piala Dunia, Selandia Baru
Tuchel menuntut kedisiplinan taktis
Tuchel tidak segan-segan dalam menilai kemenangan tipis Inggris atas Selandia Baru, dan mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya struktur permainan tim selama 45 menit pertama di Raymond James Stadium. Meskipun gol Harry Kane pada akhirnya memastikan kemenangan, penampilan tersebut membuat sang pelatih kepala khawatir mengenai kekompakan taktis timnya menjelang turnamen di Amerika Utara.
“Saya tidak masalah dengan itu,” kata mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich itu. “Saya tidak terlalu senang dengan itu. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Kami bermain lebih sesuai posisi masing-masing dan itulah mengapa kami bermain dengan kecepatan lebih tinggi serta lebih agresif saat tidak menguasai bola. Di babak pertama, kami keluar dari posisi dan permainan menjadi terlalu bebas. Hal itu memperlambat permainan kami dan menyulitkan serangan balik karena kami tidak berada di posisi yang diinginkan saat mulai menyerang. Itulah inti dari pertandingan ini.”
- The FA
Kekecewaan di lapangan latihan
Sumber utama kekesalan Tuchel adalah kegagalan para pemain dalam menerapkan latihan yang telah mereka latih selama pemusatan latihan. Ia mencatat bahwa skuad tersebut menyimpang ke gaya permainan yang lebih mengandalkan umpan-umpan panjang dan keputusan individu, alih-alih pola permainan kolektif yang telah ia coba tanamkan sejak mengambil alih jabatan sebagai manajer The Three Lions.
Menjelaskan keluhannya, Tuchel menambahkan: “Kami kurang memiliki lebar lapangan sehingga para pemain masuk ke dalam dan mempersempit ruang gerak kami sendiri serta memperlambat permainan dan terlalu lama mengubah posisi. Kami melakukan banyak umpan silang dan tendangan jarak jauh, yang biasanya bukan gaya permainan kami. Kami banyak memainkan umpan-umpan panjang. Itu bukanlah bagian dari latihan selama empat hari terakhir.”
Bellingham menjadi pemicu
Satu hal positif bagi The Three Lions adalah penampilan singkat Jude Bellingham di babak kedua. Bintang Real Madrid yang baru saja pulih dari cedera itu masuk menggantikan Morgan Rogers dan langsung meningkatkan tempo permainan Inggris. Tuchel langsung memuji kontribusi gelandang tersebut, dan mengisyaratkan bahwa ia mulai menemukan performa terbaiknya tepat pada waktunya menjelang laga pembuka fase grup melawan Kroasia pada 17 Juni.
“Jude memiliki ketegasan dan semangat juang,” jelas Tuchel. “Ini adalah karakteristik kunci. Anda bisa melihat bahwa ia kembali dari cedera dan penuh energi serta senang bisa kembali ke lapangan. Ia sempat absen, sayangnya, di bagian krusial musim ini. Tapi kini terlihat bahwa ia sebenarnya berada di titik terbaiknya. Ia kembali, segar, ingin bermain, dan dalam kondisi prima.”
Mengenai Kane, pencetak gol penentu kemenangan yang mencetak gol internasional ke-79-nya, sang pelatih mengatakan: “Dia selalu siap mencetak gol. Itu adalah gol yang menentukan. Harry dalam kondisi prima dan saya pikir ketika tekanan datang dan turnamen dimulai, hal itu akan memunculkan yang terbaik dari semua pemain kami.”
- GOAL
Menyesuaikan diri dengan cuaca panas
Kondisi di Tampa juga turut berperan dalam performa yang kurang memuaskan tersebut, di mana terik matahari Florida menguji batas fisik para pemain. Namun, Tuchel memandang kesulitan ini sebagai rintangan yang perlu dilalui, dan menegaskan bahwa skuad harus beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang akan mereka hadapi selama Piala Dunia. Inggris kini bertolak ke Orlando untuk menjalani laga persahabatan terakhir melawan Kosta Rika pada Rabu.
“Kami hanya menjalani satu sesi latihan di bawah terik matahari dan kini pertandingan ini terasa sangat, sangat aneh,” akui Tuchel. “Tapi bagus bahwa kami terpapar kondisi ini karena itulah tujuan kami berada di sini. Kami menginginkannya seperti ini dan kami harus terbiasa dengannya karena hal ini pasti akan terjadi pada suatu saat.”