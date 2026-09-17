"Hanya ada satu momen ketika saya tidak lagi merasa menjadi bagian dari proyek Juventus dan sebagian itu adalah kesalahan saya, saya memang seperti ini, saya orang sederhana yang rumit dan orang harus tahu bagaimana memperlakukan saya. Saya tidak pernah menjadikan status saya sebagai beban, tetapi saya juga tidak ingin ada yang memanfaatkannya karena itu membuat saya sangat marah. Itu terjadi pada 2010-2011, setelah cedera punggung saya. Banyak hal berubah, Marotta, Paratici, Agnelli datang. Saya absen karena cedera selama 6 bulan, saya hampir merasa seperti sebuah beban. Karena saya ini seperti binatang kecil, dan saya merasakan situasi tertentu, saya tahu sudah memberi sangat banyak untuk Juve dan saya sebenarnya bisa berkuasa di mana pun tetapi saya tidak pernah melakukannya, jadi itu terasa seperti sesuatu yang tidak benar dan saya menutup diri seperti landak, itu bukan cara yang tepat untuk menghadapi saya"





"Saya orang yang masuk akal dengan orang-orang yang jelas dan transparan serta membawa dialog tertentu di atas dasar logika, kalau itu tidak ada saya menjadi tidak masuk akal. Ada periode ketika saya harus memulihkan diri dari cedera tetapi saya tidak lagi pergi ke lapangan latihan, mereka menelepon saya untuk mencari tahu kabar tetapi saya tidak menjawab, selama 3-4 bulan saya meninggalkan semua orang. Saya ingat saya pergi berbicara dengan Agnelli, untuk pertama kalinya saya bertemu Paratici dan Marotta dan saya harus mengatakan bahwa mereka bersikap dengan tepat dan pantas. Pada saat itu Roma dan Arsenal menginginkan saya, saya sempat memikirkannya. Saya berkata: 'Kalau di sini mereka berpikir saya bisa menjadi masalah', kalau mereka bisa memikirkan hal itu maka saya juga bisa, saya berusia 32 tahun, saya tidak setua itu"