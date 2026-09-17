Wawancara panjang Gianluigi Buffon dengan Ivan Zazzaroni untuk podcast Tutto in piazza: "Masing-masing dari kita melewati momen-momen ketika kita merasakan ketidaknyamanan tertentu untuk melakukan apa yang selalu kita lakukan secara alami. Tetapi kesalahan berguna untuk berkembang jika Anda yang membayarnya secara langsung dan berani bertanggung jawab. Saya telah melakukan sangat banyak kesalahan, tetapi saya selalu memaafkan diri sendiri".
Buffon: "Pergi dari Italia? Saya salah satu dari sedikit orang Italia yang mengambil tanggung jawab dan menyingkir dari sini. Di Juventus saya menderita"
Gattuso pilihan yang tepat
“Setelah tersingkir melawan Bosnia, saya memilih untuk pergi dan saya keluar dengan sangat baik karena saya adalah salah satu dari sedikit orang Italia yang mau mengambil tanggung jawab dan menyingkir dari omong kosong itu, sementara banyak yang lain justru selalu ingin kembali. Gattuso? Saya mendorong agar dia ditunjuk sebagai pelatih tim nasional dan saya akan melakukannya lagi sekarang, dia adalah orang yang tepat untuk momen yang sedang kami jalani. Bukan penalti yang gagal yang akan mengubah pendapat saya".
Mengapa dia bukan kandidat peraih Scudetto
"Boleh saya mengatakan sesuatu tentang Como? Saya mendengar banyak orang yang, mungkin juga tanpa sadar dan dengan niat baik, sedang menjagokan mereka sebagai calon pemenang Scudetto. Saya pikir jika Como bisa tampil lebih baik daripada tahun lalu dan finis di posisi ketiga, itu akan menjadi keajaiban. Jika mereka finis keempat, mereka akan melakukan pekerjaan yang sangat hebat, jika finis kelima atau keenam mereka akan melakukan pekerjaan yang bagus. Terutama karena ada Liga Champions. Fabregas tidak sedang merendah, dia bermain di level yang sangat tinggi: harus memainkan ajang-ajang penting seperti Liga Champions, bagi para pemain yang tidak terbiasa bermain setiap tiga hari, akan berat. Jika Fabregas finis ketiga, dia fenomenal".
Sebuah beban bagi Juventus
"Hanya ada satu momen ketika saya tidak lagi merasa menjadi bagian dari proyek Juventus dan sebagian itu adalah kesalahan saya, saya memang seperti ini, saya orang sederhana yang rumit dan orang harus tahu bagaimana memperlakukan saya. Saya tidak pernah menjadikan status saya sebagai beban, tetapi saya juga tidak ingin ada yang memanfaatkannya karena itu membuat saya sangat marah. Itu terjadi pada 2010-2011, setelah cedera punggung saya. Banyak hal berubah, Marotta, Paratici, Agnelli datang. Saya absen karena cedera selama 6 bulan, saya hampir merasa seperti sebuah beban. Karena saya ini seperti binatang kecil, dan saya merasakan situasi tertentu, saya tahu sudah memberi sangat banyak untuk Juve dan saya sebenarnya bisa berkuasa di mana pun tetapi saya tidak pernah melakukannya, jadi itu terasa seperti sesuatu yang tidak benar dan saya menutup diri seperti landak, itu bukan cara yang tepat untuk menghadapi saya"
"Saya orang yang masuk akal dengan orang-orang yang jelas dan transparan serta membawa dialog tertentu di atas dasar logika, kalau itu tidak ada saya menjadi tidak masuk akal. Ada periode ketika saya harus memulihkan diri dari cedera tetapi saya tidak lagi pergi ke lapangan latihan, mereka menelepon saya untuk mencari tahu kabar tetapi saya tidak menjawab, selama 3-4 bulan saya meninggalkan semua orang. Saya ingat saya pergi berbicara dengan Agnelli, untuk pertama kalinya saya bertemu Paratici dan Marotta dan saya harus mengatakan bahwa mereka bersikap dengan tepat dan pantas. Pada saat itu Roma dan Arsenal menginginkan saya, saya sempat memikirkannya. Saya berkata: 'Kalau di sini mereka berpikir saya bisa menjadi masalah', kalau mereka bisa memikirkan hal itu maka saya juga bisa, saya berusia 32 tahun, saya tidak setua itu"
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