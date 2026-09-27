Buffon: "Bagi Juventus, finis di posisi pertama akan menjadi pekerjaan luar biasa dari pelatih bersama semua petinggi dan para pemain"

Gianluigi Buffon, mantan kiper Italia dan Juventus, yang hadir pada Sabtu di Ancona untuk Operazione Nostalgia, berbicara tentang Juventus saat ini.





Berikut perkataannya, seperti dikutip dari TuttoJuve.com: "Spalletti adalah sebuah kepastian bagi Juventus. Menurut saya, dia sudah membuktikannya tahun lalu dalam enam bulan pertamanya di Juventus. Sayangnya mereka tidak lolos ke Liga Champions, tetapi saya tidak pernah berpegang pada nasib buruk dan kemalangan, namun ada pertandingan yang mereka mainkan dengan sangat baik tetapi hasilnya tidak berjalan seperti yang seharusnya mereka dapatkan. Dan sayangnya ini harus dibayar dengan sangat mahal".