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BuffonGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Buffon: "Bagi Juventus, finis di posisi pertama akan menjadi pekerjaan luar biasa dari pelatih bersama semua petinggi dan para pemain"

Juventus
G. Buffon

Mantan kiper Juventus: "Spalletti adalah sebuah kepastian bagi Juventus. Menurut saya, dia membuktikannya musim lalu"

Gianluigi Buffon, mantan kiper Italia dan Juventus, yang hadir pada Sabtu di Ancona untuk Operazione Nostalgia, berbicara tentang Juventus saat ini.


Berikut perkataannya, seperti dikutip dari TuttoJuve.com: "Spalletti adalah sebuah kepastian bagi Juventus. Menurut saya, dia sudah membuktikannya tahun lalu dalam enam bulan pertamanya di Juventus. Sayangnya mereka tidak lolos ke Liga Champions, tetapi saya tidak pernah berpegang pada nasib buruk dan kemalangan, namun ada pertandingan yang mereka mainkan dengan sangat baik tetapi hasilnya tidak berjalan seperti yang seharusnya mereka dapatkan. Dan sayangnya ini harus dibayar dengan sangat mahal".

  • Tentang prospek musim ini: "Tentu saja Juventus, tanpa ingin melontarkan pernyataan yang tidak ada gunanya, adalah tim yang bisa kompetitif, tetapi itu tidak berarti menang atau menjadi penantang utama Inter. Ini adalah tim yang bisa menjalani liga dengan bobot besar dan lolos ke Liga Champions. Kalau kemudian finis di posisi pertama, itu akan menjadi kerja luar biasa dari pelatih bersama seluruh jajaran manajemen dan para pemain".

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