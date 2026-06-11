‘Buang-buang waktu’ - Thomas Tuchel diperingatkan bahwa ia ‘belum melakukan apa-apa’ sejauh ini, sementara Michael Owen menanggapi seruan perpanjangan kontrak timnas Inggris dan menjelaskan seperti apa ‘standar’ Piala Dunia itu

Setelah awalnya menandatangani kontrak berdurasi 18 bulan yang mencakup satu turnamen besar, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah menawarkan persyaratan baru yang akan mencakup penyelenggaraan Euro di kandang pada tahun 2028. Apakah mereka sedikit terburu-buru dalam hal ini?

Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan striker legendaris Three Lions, Owen - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL terkait peluang Inggris di Piala Dunia - mengatakan: “Saya harus mengakui, saya terkejut. Saya menyukai Thomas Tuchel, saya pikir dia adalah manajer yang sangat baik. Anda mungkin tahu pendapat saya tentang posisi manajer Inggris - saya pikir dia haruslah orang Inggris, titik. Namun, saya terkejut bahwa dia mendapat perpanjangan kontrak.

“Saya pikir bagus untuk menunjukkan komitmen sebelum turnamen besar, tapi kita bahkan belum pernah mengikuti turnamen bersama dia. Dia belum melakukan apa pun sejauh ini yang menunjukkan, ‘wow, ini fantastis’.

“Semua orang lolos. Kita bisa menutup mata dan lolos melalui babak kualifikasi yang membuang-buang waktu ini. Kita menang di setiap pertandingan dan bahkan tidak pernah kebobolan gol. Ini benar-benar hanya latihan yang tidak berguna. Bukan seolah-olah dia telah melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita sejauh ini. Jadi, untuk memberinya penghargaan sekarang, itu agak mengejutkan.”