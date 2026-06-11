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‘Buang-buang waktu’ - Thomas Tuchel diperingatkan bahwa ia ‘belum melakukan apa-apa’ sejauh ini, sementara Michael Owen menanggapi seruan perpanjangan kontrak timnas Inggris dan menjelaskan seperti apa ‘standar’ Piala Dunia itu
Tuchel, pelatih yang sudah terbukti sukses, diminta untuk mengakhiri penderitaan Inggris selama 60 tahun
Mantan pelatih Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain, Tuchel, secara resmi mengambil alih timnas Inggris pada Januari 2025 — setelah ia setuju untuk mengisi posisi pelatih yang paling diincar. Ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keputusan Sir Gareth Southgate untuk mundur pasca kekalahan kedua di final Kejuaraan Eropa.
Rekam jejak Tuchel - yang mencakup gelar domestik dan gelar Liga Champions - menandainya sebagai sosok pemenang yang sangat dinantikan oleh negara yang haus akan kesuksesan. Sekitar 60 tahun telah berlalu sejak para legenda tahun 1966 mengangkat trofi Piala Dunia di Wembley.
Inggris berpegang teguh pada harapan bahwa Tuchel bisa menjadi orang yang membawa sepak bola "pulang", dengan kemajuan yang relatif tenang yang telah dicapai selama masa jabatannya sejauh ini. Tidak ada gol yang kebobolan saat memesan tiket ke Piala Dunia 2026 - dengan poin maksimal yang diraih dari delapan pertandingan.
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Apakah Tuchel sudah cukup berprestasi untuk mendapatkan perpanjangan kontrak hingga Euro 2028?
Setelah awalnya menandatangani kontrak berdurasi 18 bulan yang mencakup satu turnamen besar, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah menawarkan persyaratan baru yang akan mencakup penyelenggaraan Euro di kandang pada tahun 2028. Apakah mereka sedikit terburu-buru dalam hal ini?
Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan striker legendaris Three Lions, Owen - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL terkait peluang Inggris di Piala Dunia - mengatakan: “Saya harus mengakui, saya terkejut. Saya menyukai Thomas Tuchel, saya pikir dia adalah manajer yang sangat baik. Anda mungkin tahu pendapat saya tentang posisi manajer Inggris - saya pikir dia haruslah orang Inggris, titik. Namun, saya terkejut bahwa dia mendapat perpanjangan kontrak.
“Saya pikir bagus untuk menunjukkan komitmen sebelum turnamen besar, tapi kita bahkan belum pernah mengikuti turnamen bersama dia. Dia belum melakukan apa pun sejauh ini yang menunjukkan, ‘wow, ini fantastis’.
“Semua orang lolos. Kita bisa menutup mata dan lolos melalui babak kualifikasi yang membuang-buang waktu ini. Kita menang di setiap pertandingan dan bahkan tidak pernah kebobolan gol. Ini benar-benar hanya latihan yang tidak berguna. Bukan seolah-olah dia telah melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita sejauh ini. Jadi, untuk memberinya penghargaan sekarang, itu agak mengejutkan.”
Bagaimana Inggris bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan seputar Piala Dunia?
Tuchel kini harus membuktikan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Memimpin tim menuju gelar juara Piala Dunia akan menjadi balasan terbaik atas kepercayaan tersebut, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai ikon, namun segalanya juga bisa dengan mudah berantakan.
Ditanya apakah Tuchel akan - terlepas dari kontrak yang telah ditandatanganinya - berada di bawah tekanan jika Inggris gagal mencapai setidaknya perempat final di tanah Amerika Utara musim panas ini, Owen menjawab: “Jika kami tersingkir di babak penyisihan grup atau babak berikutnya… kecuali kami bermain melawan tim papan atas di babak gugur dan tersingkir sebelum perempat final, ya, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul.
“Tentu saja banyak hal bergantung pada bagaimana, apa, dan mengapa, tetapi pasti akan ada pertanyaan. Jika kita, katakanlah, tidak mencapai perempat final—saya kira perempat final adalah target minimal. Saya pikir, jika hasilnya kurang dari itu, pasti akan ada kekecewaan dan pertanyaan yang diajukan.”
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Jadwal pertandingan Inggris: Akan menghadapi Kroasia pada laga pembuka Piala Dunia 2026
Tuchel sangat menyadari betapa besar tantangan yang dihadapinya. Pelatih asal Jerman berusia 52 tahun ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola untuk tahu bahwa ia berada di dunia yang mengutamakan hasil, dan bahwa segala hal yang kurang dari kesuksesan nyata kemungkinan besar akan dianggap sebagai kegagalan.
Dengan skuad yang diisi oleh 26 pemain elit, ia akan mengambil langkah awal menuju potensi kejayaan di Piala Dunia pada 17 Juni, saat Inggris memulai kampanye mereka melawan Kroasia di AT&T Stadium, Arlington, Texas.