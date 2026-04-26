Goal.com
Live
Mbeumo hit the buffersGetty/GOAL
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Bryan Mbeumo sedang mengalami kebuntuan - jadi, apakah Man Utd perlu khawatir dengan minimnya gol dari pemain yang didatangkan seharga £65 juta itu?

Analysis
Manchester United
B. Mbeumo
Premier League
Manchester United vs Brentford
FEATURES

Ketika Bryan Mbeumo bergabung dengan Manchester United musim panas lalu, ia mengatakan bahwa mentalitasnya adalah "selalu menjadi lebih baik daripada diri saya kemarin". Namun, setelah awal yang gemilang di Old Trafford, pemain yang didatangkan seharga £71 juta ini kini menemui jalan buntu, dan tak sedikit penggemar yang mulai mempertanyakan apakah ia memang layak dibeli dengan harga segitu.

Tak ada pemain United yang mencetak gol lebih banyak di Liga Premier daripada Mbeumo musim ini (sembilan gol), namun belakangan ini gol-golnya mulai mengering, begitu pula kontribusinya secara keseluruhan. Striker asal Kamerun ini belum mencetak gol sejak mencetak gol ke gawang Tottenham pada 7 Februari, sementara ia belum menyumbang gol maupun assist selama dua bulan.

Dan saat Mbeumo bersiap menghadapi mantan klubnya, Brentford, pada hari Senin, banyak penggemar yang mendesak Michael Carrick untuk mencoretnya dari susunan pemain inti.


  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengalaman membuahkan hasil

    Mbeumo bergabung dengan United setelah mencetak 20 gol liga pada musim sebelumnya bersama The Bees, sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh pemain Red Devils mana pun sejak Robin van Persie pada musim terakhir Sir Alex Ferguson pada 2012-2013. Salah satu daya tarik Mbeumo adalah rekam jejaknya yang terbukti di Liga Premier, yang kontras dengan Rasmus Hojlund saat ia bergabung dengan klub pada 2023 dan kemudian mengalami kesulitan, serta dengan rekan sesama pendatang baru, Benjamin Sesko.

    Dan taruhan pada pengalaman itu membuahkan hasil awal saat Mbeumo mencetak enam gol dalam empat bulan pertamanya di klub, termasuk satu gol dalam kemenangan pertama United di Anfield dalam 10 musim dan dua gol seminggu kemudian melawan Brighton yang memastikan tiga kemenangan liga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Mesin kerja'

    Setelah kemenangan 4-2 atas Brighton itu, Mbeumo dipuji oleh The Telegraph sebagai rekrutan terbaik musim ini sejauh ini, dan sulit untuk tidak setuju. Dijuluki sebagai "mesin kerja" oleh pelatih saat itu, Ruben Amorim, Mbeumo mengubah serangan United, bertindak baik sebagai titik fokus yang mampu memanfaatkan umpan-umpan panjang maupun sebagai pemain yang lincah, mampu berlari ke belakang barisan pertahanan untuk menyambut umpan terobosan dan mencetak gol darinya.

    Kemajuan Mbeumo terganggu karena ia harus berangkat ke Piala Afrika pada bulan Desember, dan selama ia absen, Amorim dipecat, yang berarti ia harus memulai semuanya dari awal lagi di bawah asuhan Carrick.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Transisi yang mulus

    Berita itu pasti tidak mudah diterima oleh Mbeumo, mengingat Amorim telah membantunya mengeluarkan potensi terbaiknya, dan tiba-tiba ia harus menguasai posisi baru, yakni sebagai penyerang tengah, bukan sebagai gelandang serang nomor 10 yang bermain di sayap dalam formasi 3-4-2-1 sang pelatih asal Portugal yang sering dikritik itu.

    Namun, transisi tersebut berjalan sangat mulus, karena Mbeumo-lah yang mencetak gol pertama di era Carrick dalam kemenangan impresif 2-0 atas Manchester City pada bulan Januari. Dia melanjutkan performa tersebut dengan mencetak gol penyama kedudukan dalam kemenangan menegangkan 3-2 di kandang Arsenal, saat United menjadi tim pertama musim ini yang menang di Emirates Stadium, dan Mbeumo mencetak tiga gol dalam empat pertandingan dengan mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 atas Tottenham.

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengering

    Namun, gol ke gawang Spurs itu ternyata menjadi gol terakhir Mbeumo saat membela United. Ia gagal mencetak gol dalam delapan pertandingan terakhirnya, tujuh di antaranya sebagai starter. Ia memang memberikan assist untuk Sesko saat melawan West Ham dan Everton, tetapi ia belum berkontribusi dalam terciptanya gol dalam enam penampilannya terakhir.

    Kurangnya kontribusi dalam serangan bukanlah satu-satunya masalah. Mbeumo menampilkan performa yang sangat buruk dalam kekalahan memalukan 2-1 di Newcastle saat lawan hanya bermain dengan 10 orang, melepaskan tendangan yang melambung tinggi di atas mistar gawang saat gawang kosong dalam satu-satunya peluangnya malam itu.

    Dia tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang dalam hasil imbang 2-2 di Bournemouth, dengan satu-satunya upayanya diblokir, dan hal yang sama terjadi saat United bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Crystal Palace. Mbeumo kemudian gagal melepaskan satu tembakan pun ke gawang saat melawan Chelsea Sabtu lalu, meskipun dia bukan satu-satunya, karena Matheus Cunha menentukan kemenangan 1-0 yang sulit dengan satu-satunya tembakan tepat sasaran dari tim tamu.


  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tidak lagi menjadi yang teratas

    Penurunan performa Mbeumo tidak terlalu memengaruhi hasil pertandingan United, karena mereka telah memenangkan delapan dari 12 pertandingan sejak Carrick menggantikan Amorim, meskipun mereka hanya meraih empat kemenangan dari delapan pertandingan terakhir sejak Mbeumo terakhir kali mencetak gol. Setan Merah akan menghadapi pertandingan hari Senin melawan Brentford dengan keunggulan delapan poin atas Brighton yang berada di posisi keenam dalam upaya mereka untuk finis di lima besar dan lolos ke Liga Champions, dan mereka secara praktis dapat memastikan tujuan musim mereka jika mereka mengalahkan tim asuhan Keith Andrews di Old Trafford.

    Namun, klaim Mbeumo sebagai rekrutan terbaik Premier League musim panas lalu telah memudar dengan cepat, dan ia bahkan kesulitan mempertahankan gelar tersebut di United. Senne Lammens jelas layak mendapatkan penghargaan tersebut, terutama jika mempertimbangkan bahwa ia adalah pemain yang relatif tidak dikenal saat datang dari Royal Antwerp dengan biaya hanya £18 juta.

    Mbeumo bahkan mungkin bukan penyerang terbaik yang didatangkan United pada musim panas lalu, karena Sesko telah menyusulnya sebagai pencetak gol terbanyak bersama klub, dengan mencetak empat gol sejak gol terakhir Mbeumo, dan itu meskipun ia hanya menjadi starter di setengah dari pertandingan.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jangan lagi Hojlund

    Ketidakpastian Carrick mengenai siapa yang harus menjadi penyerang tengah merupakan bagian dari masalahnya. Mbeumo tampil kurang efektif sejak diturunkan bersama Sesko, dan gagal melepaskan tembakan apa pun dalam empat pertandingan tersebut saat ia ditempatkan di sayap kanan. Itu adalah peran yang sangat berbeda dari yang ia mainkan di bawah asuhan Amorim, ketika ia membangun kerja sama yang sangat baik dengan bek sayap Amad Diallo.

    Namun, persahabatan itu kini berubah menjadi persaingan untuk posisi sayap kanan, dengan Amad tampil mengesankan saat masuk sebagai pengganti melawan Chelsea setelah menjadi penyerang terbaik United saat ia menjadi starter dalam kekalahan kandang melawan Leeds, pertandingan di mana Mbeumo memulai sebagai pengganti karena sedang pulih dari cedera ringan.

    Jelas bahwa Mbeumo berada di bawah tekanan besar untuk mengembalikan performa terbaiknya dari awal musim, dan ia tidak boleh membiarkan kekeringan golnya berlanjut hingga akhir musim. Jika ia tidak menemukan kembali sentuhan mencetak golnya dalam lima pertandingan terakhir United, ia akan menutup musim dengan jumlah gol lebih sedikit daripada yang dicetak Hojlund pada musim debutnya, dan akan berada di jalur yang sama yang tidak pernah bisa diatasi oleh pemain Denmark tersebut.

    Mbeumo perlu mengikuti mantra pribadinya dan tampil jauh lebih baik daripada kemarin, atau sebaliknya, transfer impiannya ke United bisa berakhir lebih cepat dari yang diharapkan.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE