Bryan Mbeumo sedang mengalami kebuntuan - jadi, apakah Man Utd perlu khawatir dengan minimnya gol dari pemain yang didatangkan seharga £65 juta itu?

Penurunan performa Mbeumo tidak terlalu memengaruhi hasil pertandingan United, karena mereka telah memenangkan delapan dari 12 pertandingan sejak Carrick menggantikan Amorim, meskipun mereka hanya meraih empat kemenangan dari delapan pertandingan terakhir sejak Mbeumo terakhir kali mencetak gol. Setan Merah akan menghadapi pertandingan hari Senin melawan Brentford dengan keunggulan delapan poin atas Brighton yang berada di posisi keenam dalam upaya mereka untuk finis di lima besar dan lolos ke Liga Champions, dan mereka secara praktis dapat memastikan tujuan musim mereka jika mereka mengalahkan tim asuhan Keith Andrews di Old Trafford.

Namun, klaim Mbeumo sebagai rekrutan terbaik Premier League musim panas lalu telah memudar dengan cepat, dan ia bahkan kesulitan mempertahankan gelar tersebut di United. Senne Lammens jelas layak mendapatkan penghargaan tersebut, terutama jika mempertimbangkan bahwa ia adalah pemain yang relatif tidak dikenal saat datang dari Royal Antwerp dengan biaya hanya £18 juta.

Mbeumo bahkan mungkin bukan penyerang terbaik yang didatangkan United pada musim panas lalu, karena Sesko telah menyusulnya sebagai pencetak gol terbanyak bersama klub, dengan mencetak empat gol sejak gol terakhir Mbeumo, dan itu meskipun ia hanya menjadi starter di setengah dari pertandingan.