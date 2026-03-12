Getty
Bryan Mbeumo memberikan penilaian jujur tentang JJ Gabriel setelah berlatih bersama wonderkid Manchester United
Dari sejarah U-18 hingga sesi senior
Pada musim pertamanya, Gabriel telah mencetak 20 gol dalam 22 penampilan untuk tim U-18. Setelah mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang debut untuk tim tersebut pada usia 14 tahun, ia kini berlatih bersama tim senior di Carrington, membuktikan bahwa ia dapat menyesuaikan diri dengan lonjakan kualitas dengan mudah.
Penilaian yang sangat positif dari Mbeumo
Mbeumo adalah pemain tim utama terbaru yang memberikan komentar tentang perkembangan Gabriel. Dalam wawancara dengan Zack En Roue Libre, melalui Metro Sport, Mbeumo mengatakan: "Dia kuat, anak kecil itu kuat. Ya, dia kuat, dia benar-benar luar biasa, jujur saja... Saya pikir dia berusia 15 tahun. Kamu merasa dia masih anak-anak, tapi dia berlatih cukup banyak bersama kami dan sebenarnya kamu bisa melihat, kamu bisa merasakan bahwa anak kecil ini memiliki sesuatu yang istimewa."
Dia menambahkan bahwa apa yang dilakukan Gabriel terasa "mudah" meskipun tidak bermain dengan generasi sebayanya: "Dia sebenarnya lebih seperti sayap, dia seorang dribbler, dan bahkan di depan kotak penalti, saya masih berpikir dia bagus, jujur saja."
Keahlian teknis yang luar biasa melebihi usianya
Mbeumo juga memuji ketenangan Gabriel di depan gawang. "Bahkan saat satu lawan satu, seringkali saat masih muda... kamu bisa gugup, tapi menurutku dia sudah punya bakat alami. Kita melihatnya mencetak beberapa gol yang bagus, dia punya tendangan yang bagus. Secara teknis, dia kuat," katanya.
Membangun untuk masa depan
Meskipun para penggemar sangat antusias untuk melihatnya beraksi, batasan usia berarti debut resmi Gabriel di level senior tidak akan terjadi hingga setidaknya musim 2026-27. Pada Kamis, ia kembali ikut serta dalam latihan tim senior saat klub mempersiapkan diri untuk pertandingan Premier League melawan Aston Villa dalam upaya mereka untuk finis di empat besar Premier League.
