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Diterjemahkan oleh

Bruno Lag... Penemu João Félix yang mewujudkan impian Al-Ahly untuk bermain di Liga Saudi

FEATURES
Al Diriyah
B. Lage
Saudi Pro League
Al Ahly SC
Arab Saudi
Portugal
Mesir

Pelatih asal Portugal itu akan memimpin Al-Dir'iya pada musim depan

"Dia adalah alasan mengapa saya bisa seperti sekarang ini," "Dia adalah ayah spiritual bagi saya," dua pernyataan yang tidak diucapkan oleh satu orang, melainkan oleh dua pemain yang saat ini termasuk di antara bintang-bintang sepak bola terkemuka di dunia, mengenai seorang pelatih yang memiliki pengaruh besar dalam karier setiap pemain yang pernah dilatihnya.

Bruno Lage menjadi nama terbaru di kancah internasional yang merambah Liga Saudi, setelah klub Al-Dir’iyah—yang baru saja promosi dari Divisi Utama Liga Yello—mengumumkan penandatanganan kontraknya untuk memimpin tim pada musim depan.

  • Siapakah Bruno Lag?

    Bruno Lage adalah seorang pelatih asal Portugal berusia 50 tahun, yang lahir pada 12 Mei 1976 di Setúbal. Ayahnya pernah menjadi pelatih di divisi-divisi bawah Liga Portugal, yang membantunya terjun ke dunia sepak bola.

    Lag sempat mencoba memulai kariernya sebagai pemain, namun ia hanya bermain di level yang biasa-biasa saja, sebelum akhirnya memutuskan untuk beralih ke dunia kepelatihan. Ia memulai karier kepelatihannya saat berusia 21 tahun, tepatnya di akademi klub Vitória Setúbal.

    Tujuh tahun kemudian, langkah paling menonjol dalam karier Lag terjadi ketika ia mulai bekerja di akademi klub Benfica sejak tahun 2004. Di sana, ia menangani berbagai tim junior dan berperan dalam mengasah banyak talenta yang kemudian menggebrak dunia sepak bola.

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  • Penemu João Félix

    Di antara bintang-bintang terkemuka yang dibina oleh Bruno Lage adalah Rubén Díaz, bek Manchester City saat ini, serta João Cancelo, bintang Al-Hilal yang dipinjamkan ke Barcelona, yang menyebutnya sebagai sosok ayah spiritual baginya.

    Adapun talenta paling menonjol adalah João Félix, di mana Lage memainkan peran utama dalam kemunculannya, yaitu ketika ia secara mengejutkan memimpin tim Benfica pada Januari 2019, menggantikan pelatih Rui Vitória yang dipecat dari jabatannya.

    Ketika Lag dipromosikan dari tim cadangan untuk memimpin tim utama secara sementara, ia memutuskan untuk mengandalkan talenta-talenta yang ia kenal dari sektor akademi, terutama João Félix, hingga ia bahkan mengubah formasi menjadi 4-4-1-1 demi pemain tersebut.

    Félix tidak mengecewakan harapannya, dengan mencetak 17 gol dan memberikan 10 assist dalam 28 pertandingan yang dimainkannya sebagai starter dari total 29 pertandingan, sehingga dijuluki sebagai talenta Portugal paling menjanjikan sejak Cristiano Ronaldo, dan kemudian pindah ke Atlético Madrid dengan nilai transfer 120 juta euro.

  • Juara Liga Terbesar Sepanjang Sejarah

    Kontribusi "Al-Joya" membantu Bruno Lage dan Benfica meraih gelar liga bersejarah, di mana tim ini memenangkan 18 dari 19 pertandingan terakhir dan merebut gelar yang sempat tak lagi diharapkan dapat diraih pada era Rui Vitória.

    Lag tidak berhenti sampai di situ saja, karena ia juga membawa Benfica meraih gelar Piala Super Portugal pada awal musim berikutnya, setelah kemenangan bersejarah atas rival abadi mereka, Sporting Lisbon, dengan skor 5-0.

    Namun, segalanya berubah drastis setelah Liga Portugal dihentikan akibat penyebaran virus corona pada tahun 2020; tim tersebut kembali dari jeda tersebut dengan performa yang jauh berbeda dari yang dikenal semua orang, bahkan hanya meraih dua kemenangan dalam 13 pertandingan.

    Lag dituduh gagal menggantikan João Félix, setelah pemain tersebut pindah ke Atlético Madrid, dan secara resmi dipecat dari jabatannya pada Juli 2020, untuk memulai perjalanan baru, namun kali ini di luar Portugal.

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  • Impian Premier League

    Setahun penuh setelah hengkang dari Benfica, Bruno Lage mendapat kesempatan emas untuk memimpin sebuah tim di Liga Primer Inggris, yaitu Wolverhampton, menggantikan pelatih terkemuka dalam sejarah klub tersebut; rekan senegaranya, Nuno Santo.

    Pengalaman di Wolverhampton bukanlah yang pertama bagi Bruno Lage di Inggris, karena ia pernah menjadi asisten pelatih sesama warga negaranya, Carlos Carvalhal, di Sheffield Wednesday antara tahun 2015 dan 2017, kemudian di Swansea City antara tahun 2017 dan 2018.

    Namun, pengalamannya bersama “Serigala” adalah yang paling menantang, terutama karena ia kini memegang posisi yang penuh tanggung jawab, serta menggantikan Santo yang telah mencatatkan hasil luar biasa bersama tim tersebut, bahkan ia berencana mengubah formasi tim dari 5 bek menjadi hanya 4 bek.

    Bruno Lage membatalkan rencananya pada musim pertama, di mana ia tetap menggunakan formasi lima bek, sehingga tim tersebut finis di peringkat kesepuluh di Liga Premier Inggris, sebelum mulai menerapkan sistem empat bek pada musim berikutnya.

    Pada awal Oktober 2022, Wolverhampton berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Premier, dan hanya mencetak 3 gol, sehingga Bruno Lage secara resmi dipecat dari jabatannya.

    Pada Juli 2023, Bruno Lage mengambil alih kepelatihan Botafogo, namun ia segera dipecat pada Oktober tahun yang sama, setelah 8 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan.

    Setahun kemudian, pada September 2024, Bruno Lage kembali menjadi pelatih Benfica dan membawa tim tersebut meraih gelar Piala Super dan Piala Liga, namun ia juga dipecat setahun kemudian karena hasil yang buruk.

  • Dari tawaran Al-Ahly kepada Ahlam Roshen

    Sebelum hengkang dari Benfica, nama Bruno Lage dikaitkan dengan posisi pelatih Al-Ahly Mesir di Piala Dunia Antarklub 2025 di Amerika Serikat, menggantikan pelatih asal Swiss Marcel Koller yang dipecat dari jabatannya tak lama sebelum turnamen tersebut.

    Al-Ahly tidak berhasil menuntaskan kesepakatan tersebut, sehingga mereka akhirnya merekrut pelatih asal Spanyol, José Ribeiro, dan kemudian pelatih asal Denmark, Jes Torup, sebelum nama Lage kembali dikaitkan dengan klub merah tersebut pada akhir musim lalu.

    Pada saat itu, Al-Dir’iyah telah mencapai final babak play-off promosi ke Liga Roshen, dan berhasil promosi untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah kemenangan dramatis atas Al-Ula.

    Tak lama setelah promosi tersebut, klub Al-Dir’iyah mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Bruno Lag untuk memimpin tim pada musim depan, sehingga ia bergabung dengan jajaran pelatih terbaik dunia dalam kompetisi Liga Roshen.