Bruno Lag... Penemu João Félix yang mewujudkan impian Al-Ahly untuk bermain di Liga Saudi

Setahun penuh setelah hengkang dari Benfica, Bruno Lage mendapat kesempatan emas untuk memimpin sebuah tim di Liga Primer Inggris, yaitu Wolverhampton, menggantikan pelatih terkemuka dalam sejarah klub tersebut; rekan senegaranya, Nuno Santo.

Pengalaman di Wolverhampton bukanlah yang pertama bagi Bruno Lage di Inggris, karena ia pernah menjadi asisten pelatih sesama warga negaranya, Carlos Carvalhal, di Sheffield Wednesday antara tahun 2015 dan 2017, kemudian di Swansea City antara tahun 2017 dan 2018.

Namun, pengalamannya bersama “Serigala” adalah yang paling menantang, terutama karena ia kini memegang posisi yang penuh tanggung jawab, serta menggantikan Santo yang telah mencatatkan hasil luar biasa bersama tim tersebut, bahkan ia berencana mengubah formasi tim dari 5 bek menjadi hanya 4 bek.

Bruno Lage membatalkan rencananya pada musim pertama, di mana ia tetap menggunakan formasi lima bek, sehingga tim tersebut finis di peringkat kesepuluh di Liga Premier Inggris, sebelum mulai menerapkan sistem empat bek pada musim berikutnya.

Pada awal Oktober 2022, Wolverhampton berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Premier, dan hanya mencetak 3 gol, sehingga Bruno Lage secara resmi dipecat dari jabatannya.

Pada Juli 2023, Bruno Lage mengambil alih kepelatihan Botafogo, namun ia segera dipecat pada Oktober tahun yang sama, setelah 8 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan.

Setahun kemudian, pada September 2024, Bruno Lage kembali menjadi pelatih Benfica dan membawa tim tersebut meraih gelar Piala Super dan Piala Liga, namun ia juga dipecat setahun kemudian karena hasil yang buruk.