Bruno Guimaraes mengonfirmasi bahwa ia sedang menjalani isolasi setelah didiagnosis menderita penyakit pasca kunjungannya ke Barcelona bersama Newcastle
Diagnosis gondongan bagi bintang Newcastle
NGuimaraes telah mengonfirmasi bahwa ia saat ini sedang menjalani isolasi setelah didiagnosis menderita gondongan. Gelandang tersebut menjadi salah satu pemain yang absen dalam kekalahan mengecewakan The Magpies 2-1 dari rival sekota mereka, Sunderland, pada hari Minggu, sebuah hasil yang dipastikan oleh gol Brian Brobbey di menit-menit akhir di St James' Park.
Pemain berusia 28 tahun itu menggunakan media sosial untuk menjelaskan mengapa ia tidak dapat mendukung rekan-rekan setimnya dari tribun penonton, mengungkapkan bahwa ia merasakan gejala fisik tak lama setelah kembali dari perjalanan klub ke Camp Nou dalam rangka Liga Champions. Guimaraes telah melakukan perjalanan ke Spanyol untuk menyaksikan kekalahan Newcastle 7-2 dari Barcelona, meskipun ia sudah absen karena cedera otot paha yang dideritanya saat melawan Tottenham pada bulan Februari.
Guimaraes mengonfirmasi diagnosis tersebut
Saat membagikan kabar tersebut kepada para pengikutnya, mantan pemain Lyon itu menjelaskan bagaimana infeksi tersebut muncul dengan cepat. "Satu-satunya alasan saya tidak berada di stadion di Newcastle adalah karena setelah penerbangan pulang dari Barcelona, saya menyadari wajah saya bengkak dan mengira itu reaksi alergi," tulis Guimaraes di Instagram. Pembengkakan merupakan gejala umum penyakit gondongan, yang menyerang kelenjar ludah.
Gelandang tersebut segera mencari saran profesional karena kondisinya memburuk dalam semalam. Guimaraes menambahkan: "Namun keesokan harinya saat saya bangun, saya menyadari bahwa ini jauh lebih serius dari itu. Saya mengirim foto ke dokter dan dia datang untuk memeriksa saya. Terkonfirmasi bahwa saya menderita gondongan, dan saya harus menjalani isolasi selama lima hari serta menjauhi aktivitas fisik untuk sementara waktu. Fokus saya sekarang adalah pulih dan kembali 100% secepat mungkin."
Spekulasi transfer semakin memanas
Meskipun kabar terbaru mengenai kondisinya menjelaskan alasan ketidakhadirannya, hal ini muncul di tengah semakin santernya rumor bahwa Guimaraes akan hengkang dari Tyneside. Manchester United dilaporkan sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk mendapatkan jasanya dalam kesepakatan senilai sekitar £69 juta, seiring upaya Setan Merah untuk merombak lini tengah mereka menjelang musim depan.
Casemiro, pemain veteran Old Trafford, dilaporkan telah merekomendasikan rekan setimnya di tim nasional kepada pejabat United saat ia bersiap untuk meninggalkan klub pada musim panas ini. Namun, kesepakatan apa pun bisa saja digagalkan oleh Real Madrid, dengan laporan yang menyebutkan bahwa raksasa Spanyol itu memandang Guimaraes sebagai penerus jangka panjang dari duo legendaris Luka Modric dan Toni Kroos.
Dampak terhadap rencana Eddie Howe
Waktu terjadinya cedera ini menjadi pukulan lain bagi Eddie Howe, yang sudah harus menghadapi daftar pemain cedera yang semakin panjang di St James' Park.
Guimaraes belum tampil sejak 10 Februari, dan masa isolasinya akan semakin menunda kembalinya ia ke sesi latihan saat klub berusaha mengatasi rentetan hasil buruk di Liga Premier.
Dengan The Magpies yang sedang berjuang untuk menemukan performa terbaiknya setelah tersingkir dari kompetisi Eropa dan kekalahan dalam derby melawan Sunderland, Howe akan sangat ingin agar gelandang andalannya itu kembali ke skuad.
Untuk saat ini, pemain asal Brasil tersebut tetap harus tinggal di rumah, fokus pada pemulihan yang diharapkan para penggemar Newcastle akan berlangsung cepat di tengah beredarnya rumor tentang transfer besar-besaran di musim panas.
