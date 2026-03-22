Bruno Guimaraes mengonfirmasi bahwa ia sedang menjalani isolasi setelah didiagnosis menderita penyakit pasca kunjungannya ke Barcelona bersama Newcastle

NGuimaraes telah mengonfirmasi bahwa ia saat ini sedang menjalani isolasi setelah didiagnosis menderita gondongan. Gelandang tersebut menjadi salah satu pemain yang absen dalam kekalahan mengecewakan The Magpies 2-1 dari rival sekota mereka, Sunderland, pada hari Minggu, sebuah hasil yang dipastikan oleh gol Brian Brobbey di menit-menit akhir di St James' Park.

Pemain berusia 28 tahun itu menggunakan media sosial untuk menjelaskan mengapa ia tidak dapat mendukung rekan-rekan setimnya dari tribun penonton, mengungkapkan bahwa ia merasakan gejala fisik tak lama setelah kembali dari perjalanan klub ke Camp Nou dalam rangka Liga Champions. Guimaraes telah melakukan perjalanan ke Spanyol untuk menyaksikan kekalahan Newcastle 7-2 dari Barcelona, meskipun ia sudah absen karena cedera otot paha yang dideritanya saat melawan Tottenham pada bulan Februari.