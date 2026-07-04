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Bruno Guimaraes mengatakan Brasil harus membungkam Erling Haaland yang 'licik', sementara gelandang tersebut menantikan pertarungan di lini tengah melawan Martin Odegaard dalam laga melawan Norwegia
Taktik psikologis Haaland dianggap remeh
Meskipun Norwegia memiliki keunggulan historis atas Brasil – dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam pertemuan sebelumnya – Haaland secara terbuka menyebut juara dunia lima kali itu sebagai favorit jelas dalam laga sistem gugur ini. Namun, Guimaraes dengan cepat menembus narasi sang penyerang, dengan menyarankan bahwa hal itu hanyalah langkah taktis untuk mengalihkan beban ekspektasi.
Berbicara kepada Caze TV, Guimaraes mengatakan: "Dia sangat licik dalam apa yang dia katakan. Dia melepaskan semua tanggung jawab dari mereka dan menimpakannya kepada kami. Sejujurnya, saya tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Sepak bola ditentukan di lapangan. Sebelas lawan sebelas. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat dan berlangsung sengit. Mereka juga memiliki kelebihan. Pemain-pemain bertubuh tinggi, mereka akan mencoba umpan silang. Kami harus cerdas. Dia licik; dia mengalihkan tekanan dari mereka. Kami harus siap."
- AFP
Rencana taktis untuk menghentikan Haaland
Guimaraes menekankan bahwa Brasil telah bekerja keras di lapangan latihan untuk menetralisir ancaman-ancaman spesifik Norwegia, terutama kekuatan fisik dan keunggulan mereka dalam duel udara. Ia menyoroti bahwa memisahkan Haaland—yang telah mencetak lima gol di Piala Dunia ini—dari umpan-umpan rekan setimnya akan menjadi tujuan utama bagi tim asuhan Carlo Ancelotti.
"Saya pernah bermain melawan dia (Haaland); bagi saya, dia adalah salah satu penyerang terbaik di dunia bersama Kane," jelas gelandang tersebut. "Kami harus berusaha mencegah bola sampai kepadanya. Ini adalah 'marking sambil menyerang', seperti yang kami katakan, selalu ada seseorang yang menempel padanya agar tidak memberinya ruang karena kami tahu bahwa dengan satu bola saja dia bisa menentukan hasil pertandingan; kami tidak boleh memberinya bola itu besok."
Kehebatan di lini tengah dan duel Odegaard
Selain ancaman dari Haaland, pertandingan ini juga menyuguhkan duel individu yang sangat dinanti di lini tengah antara Guimaraes dan kapten Arsenal, Odegaard. Gelandang asal Brasil tersebut, yang sejauh ini telah menempuh jarak luar biasa sejauh 44,4 km dalam empat pertandingan, sangat menantikan kesempatan untuk menguji kemampuannya melawan bintang The Gunners itu.
"Saya berharap bisa unggul," kata Guimaraes saat ditanya mengenai duel melawan Odegaard. "Pertandingan ini bersifat kolektif, tapi duel-duel individu ini penting. Kami harus tampil dalam kondisi terbaik. Segalanya bisa ditentukan dalam sekejap. Mereka adalah tim yang, lewat tendangan bebas atau pelanggaran, bisa menentukan hasilnya. Saya ingin terus menorehkan sejarah di sini. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang menarik, semoga tim terbaik yang menang, dan semoga kami yang menjadi yang terbaik."
- Getty Images Sport
Penebusan dan motivasi historis
Bagi Guimaraes, Piala Dunia merupakan kesempatan untuk membuktikan diri setelah pengalaman yang mengecewakan di Qatar empat tahun lalu. Kini berlaga di Piala Dunia keduanya pada usia 28 tahun, gelandang ini memberikan penilaian jujur mengenai turnamen sebelumnya. "Pada 2022, saya tidak mampu tampil maksimal," akunya, setelah hanya tampil dalam dua dari lima pertandingan Brasil di turnamen tersebut, dengan total waktu bermain hanya 67 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.
Gelandang ini juga mencatat bahwa kegagalan Brasil untuk pernah mengalahkan Norwegia menjadi motivasi tambahan bagi tim, meskipun jumlah pertemuan antara kedua tim sangat sedikit. "Itu menjadi motivasi tambahan bagi kami, bukan? Untuk mematahkan rekor negatif itu... Kami tahu sudah lama sekali kedua tim tidak saling berhadapan; banyak hal telah terjadi. Itu adalah motivasi. Kami ingin menciptakan sejarah kami sendiri dan mencatatkan nama kami dalam sejarah Brasil. Kami memiliki kesempatan besok untuk itu," tambahnya.
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