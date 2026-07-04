Bruno Guimaraes mengatakan Brasil harus membungkam Erling Haaland yang 'licik', sementara gelandang tersebut menantikan pertarungan di lini tengah melawan Martin Odegaard dalam laga melawan Norwegia

Meskipun Norwegia memiliki keunggulan historis atas Brasil – dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam pertemuan sebelumnya – Haaland secara terbuka menyebut juara dunia lima kali itu sebagai favorit jelas dalam laga sistem gugur ini. Namun, Guimaraes dengan cepat menembus narasi sang penyerang, dengan menyarankan bahwa hal itu hanyalah langkah taktis untuk mengalihkan beban ekspektasi.

Berbicara kepada Caze TV, Guimaraes mengatakan: "Dia sangat licik dalam apa yang dia katakan. Dia melepaskan semua tanggung jawab dari mereka dan menimpakannya kepada kami. Sejujurnya, saya tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Sepak bola ditentukan di lapangan. Sebelas lawan sebelas. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat dan berlangsung sengit. Mereka juga memiliki kelebihan. Pemain-pemain bertubuh tinggi, mereka akan mencoba umpan silang. Kami harus cerdas. Dia licik; dia mengalihkan tekanan dari mereka. Kami harus siap."