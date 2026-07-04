Bruno Guimaraes membuktikan melalui penampilannya bersama Brasil di Piala Dunia mengapa ia merupakan rekrutan yang sempurna bagi Arsenal - namun hal itu tidak berarti para penggemar Arsenal harus mengabaikan bintang Norwegia, Martin Odegaard

Dua pemain paling kreatif di turnamen ini sejauh ini, Bruno Guimaraes dan Martin Odegaard, akan saling berhadapan di New Jersey, dan duel mereka berdua bisa jadi penentu dalam pertandingan yang di atas kertas tampak seimbang, terlepas dari reputasi tim Amerika Selatan tersebut.

Persaingan perebutan Sepatu Emas yang memukau telah mendominasi berita utama, tetapi baik Bruno (empat) maupun Odegaard (tiga) masuk dalam lima besar dalam persaingan untuk menjadi pemberi assist terbanyak di Piala Dunia, yang tak kalah seru. Michael Olise dari Prancis yang luar biasa saat ini memimpin dengan lima assist.

Pertandingan babak 16 besar antara Brasil dan Norwegia berlangsung di tengah-tengah upaya Arsenal untuk merekrut pemain andalan Newcastle yang dihargai £65 juta ($87 juta) tersebut, yang sedang membuktikan di Amerika Utara bahwa — bersama Odegaard — ia mampu membawa lini tengah The Gunners ke level berikutnya.