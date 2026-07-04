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Bruno Guimaraes Martin Odegaard GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Bruno Guimaraes membuktikan melalui penampilannya bersama Brasil di Piala Dunia mengapa ia merupakan rekrutan yang sempurna bagi Arsenal - namun hal itu tidak berarti para penggemar Arsenal harus mengabaikan bintang Norwegia, Martin Odegaard

Analysis
World Cup
B. Guimaraes
M. Oedegaard
Brazil
Norway
Arsenal
Premier League
FEATURES
Brazil vs Norway

Akan ada daya tarik tersendiri bagi para penggemar Arsenal saat Brasil berhadapan dengan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Meskipun sebagian besar perhatian pasti akan tertuju pada dua penyerang bintang, Vinicius Jr dan Erling Haaland, menjelang kick-off pada hari Minggu, salah satu subplot penting adalah pertarungan antara gelandang Arsenal saat ini dan yang berpotensi menjadi gelandang Arsenal di masa depan.

Dua pemain paling kreatif di turnamen ini sejauh ini, Bruno Guimaraes dan Martin Odegaard, akan saling berhadapan di New Jersey, dan duel mereka berdua bisa jadi penentu dalam pertandingan yang di atas kertas tampak seimbang, terlepas dari reputasi tim Amerika Selatan tersebut.

Persaingan perebutan Sepatu Emas yang memukau telah mendominasi berita utama, tetapi baik Bruno (empat) maupun Odegaard (tiga) masuk dalam lima besar dalam persaingan untuk menjadi pemberi assist terbanyak di Piala Dunia, yang tak kalah seru. Michael Olise dari Prancis yang luar biasa saat ini memimpin dengan lima assist.

Pertandingan babak 16 besar antara Brasil dan Norwegia berlangsung di tengah-tengah upaya Arsenal untuk merekrut pemain andalan Newcastle yang dihargai £65 juta ($87 juta) tersebut, yang sedang membuktikan di Amerika Utara bahwa — bersama Odegaard — ia mampu membawa lini tengah The Gunners ke level berikutnya.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Membungkam para pengkritiknya

    Odegaard sempat mendapat keraguan di level klub musim lalu, dengan beberapa pakar dan sebagian pendukung Arsenal sendiri mendesak agar ia dicadangkan dan bahkan dijual pada musim panas ini — hal yang semakin mengejutkan mengingat ia justru menjadi kapten pertama Arsenal yang membawa gelar juara dalam 22 tahun.

    Kekecewaan mereka sebagian besar berakar pada persepsi bahwa Odegaard terlalu sering mengambil opsi aman sebagai gelandang serang nomor 10 dan cenderung membiarkan pertandingan berlalu begitu saja, alih-alih mengendalikan jalannya pertandingan. Gelandang serang ini memang kadang-kadang kesulitan memberikan dampak, dengan cedera-cedera ringan yang memengaruhi performanya, meskipun ia tetap menutup musim dengan tujuh assist yang patut diapresiasi dari 24 penampilan di Liga Premier.

    Namun, di Piala Dunia, Odegaard telah mengingatkan semua orang akan kemampuannya; bermain dengan kebebasan seorang pemain yang tidak terbebani oleh tekanan untuk mengakhiri penantian yang sangat panjang akan gelar liga di level klub, Odegaard tampak jauh lebih seperti dirinya sendiri dalam tiga penampilan dinamis. Ia seharusnya sudah cukup membungkam para pengkritiknya dan mungkin meyakinkan klub bahwa menjualnya akan menjadi sebuah kesalahan.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pencipta Utama

    Kapten Norwegia itu telah mencatatkan tiga assist dalam tiga penampilannya sejauh ini di Amerika Utara, yakni memberikan umpan untuk sundulan Leo Ostigard saat melawan Irak dari tendangan sudut, melepaskan umpan yang sangat akurat kepada Haaland dalam laga melawan Senegal, serta memberikan umpan kepada Antonio Nusa yang berujung pada gol spektakulernya saat melawan Pantai Gading.

    Prestasi tersebut menjadikan Odegaard sebagai pemain pria ketiga yang menciptakan gol dalam tiga penampilan pertamanya di Piala Dunia sejak pencatatan dimulai pada 1966, dan yang pertama memberikan assist dalam tiga pertandingan Piala Dunia berturut-turut sejak Dirk Kuyt pada 2010, menurut Opta. Pada babak 32 besar melawan Les Elephants, ia melakukan 90 sentuhan bola dan mengoper bola ke depan sebanyak 18 kali — lebih banyak daripada pemain mana pun.

    Hal ini sebenarnya bukanlah hal baru bagi pemain berusia 27 tahun yang membela tim nasional ini. Meskipun absen dalam tiga dari delapan pertandingan kualifikasi turnamen tersebut karena cedera, Odegaard tetap menyumbang tujuh gol - termasuk tiga gol dalam satu pertandingan melawan Israel. Itu lebih banyak daripada pemain mana pun di Eropa.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pahlawan tanpa tanda jasa

    Guimaraes dari Brasil juga mengawali Piala Dunia dengan penampilan gemilang. Ia mungkin tidak seberbakat secara teknis atau sepopuler para bintang dari generasi-generasi Selecao masa lalu yang gemilang, tetapi kapten Newcastle ini bisa dibilang telah menjadi pemain terpenting negaranya di turnamen ini sejauh ini.

    Gelandang ini telah mencatatkan satu assist lebih banyak daripada Odegaard, dengan memberikan umpan kepada Vinicius untuk gol penyama kedudukan yang luar biasa saat melawan Maroko, kembali memberikan umpan kepada pemain sayap tersebut untuk mencetak gol sundulan saat melawan Skotlandia, dan kemudian melewati barisan pertahanan lawan sebelum mengoper bola kepada Matheus Cunha untuk mencetak gol. Ia kemudian mencatatkan assist keempat dan yang paling penting dengan tetap tenang untuk mengoper bola kepada Gabriel Martinelli, yang mencetak gol penentu kemenangan dramatis Brasil pada menit ke-96 melawan Jepang di babak 32 besar.

    Prestasi tersebut menjadikan Guimaraes sebagai pemain keempat yang mencetak empat assist di Piala Dunia pada abad ke-21, setelah Michael Ballack dari Jerman (2002), ikon Italia Totti (2006), dan Juan Cuadrado dari Kolombia (2014), meskipun tak lama kemudian dia disusul oleh Olise dari Prancis. Pemain Brasil ini juga telah menciptakan peluang terbanyak ketiga di antara semua gelandang di Piala Dunia ini (sembilan), dan ketekunannya tercermin dari fakta bahwa ia telah berlari sejauh setara dengan satu maraton secara kumulatif dalam empat penampilannya sejauh ini (44,4 km).

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    'Pemain terpenting'

    Manajer ikonik Brasil, Carlo Ancelotti, sangat menyadari betapa pentingnya peran Guimaraes bagi perjuangan timnya, di tengah skuad yang masih memiliki kelemahan namun berusaha memenuhi ekspektasi yang biasanya sangat tinggi di tanah air.

    "Bruno adalah pemain yang sangat penting, sangat konsisten dalam permainan, selalu memberikan kontribusi yang sangat baik baik di lini pertahanan maupun serangan," kata pelatih asal Italia itu setelah kemenangan atas Jepang. "Dia memberikan assist yang fantastis, dan saya sangat senang karena Bruno memiliki semangat yang sangat besar."

    Pendapat tersebut juga disuarakan oleh mantan rekan setim sang gelandang di Newcastle, Emil Krafth. "Dia adalah pemain terpenting di tim," kata sang bek kepada BBC. "Dia mengendalikan permainan dengan sangat baik, baik secara fisik maupun teknis.

    "Saya harap mereka [Newcastle] bisa mempertahankannya. Ada banyak rumor seputar dirinya, yang tidak mengherankan karena dia tampil bagus di Piala Dunia dan menjalani musim yang hebat."

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Langkah yang cerdik

    Apakah Newcastle mampu mempertahankan kaptennya kini menjadi pertanyaan besar, karena Guimaraes terus mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia di panggung sepak bola internasional yang paling bergengsi. Pada akhir Juni terungkap bahwa tawaran tidak resmi sebesar sekitar £55 juta ($73 juta) dari Arsenal telah ditolak oleh The Magpies, yang bersikukuh bahwa kapten mereka tidak dijual musim panas ini. Namun, sejak itu dilaporkan bahwa sang pemain mungkin telah goyah.

    Situasi Newcastle semakin sulit karena Guimaraes sedang bertugas bersama tim nasional bersama bintang-bintang Arsenal, Martinelli dan Gabriel Magalhaes, yang pasti akan terus membujuknya, sementara klubnya saat ini tidak dapat menawarkan kesempatan bermain di kompetisi Eropa musim depan setelah finis di peringkat ke-12 di Liga Premier pada musim 2025-26.

    Ada spekulasi bahwa klub asal London Utara tersebut meyakini tawaran yang ditingkatkan sebesar £65 juta ($87 juta) akan cukup untuk membujuk pemain asal Brasil itu meninggalkan St James' Park, mengingat kontraknya akan berakhir dalam dua tahun lagi dan ulang tahunnya yang ke-29 tidak lama lagi. Kesepakatan hipotetis tersebut akan menjadi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Arsenal, terutama mengingat rival sengit mereka, Tottenham, akan segera menghabiskan £100 juta ($133 juta) untuk merekrut rekan setim Tonali di Newcastle, Sandro Tonali, yang tak diragukan lagi merupakan gelandang yang lebih inferior.

    Namun, masih harus dilihat apakah dana besar yang diperoleh dari hengkangnya Tonali, serta penjualan Anthony Gordon ke Barcelona senilai £69 juta ($93 juta), berarti klub asal Tyneside ini tidak berada di bawah tekanan untuk menjual pemain.

  • Arsenal Mikel Arteta Bruno Guimaraes GFXGetty/ GOAL

    Prospek yang menggugah selera

    Para penggemar Arsenal, karenanya, akan menantikan dengan sangat antusias laga babak 16 besar Piala Dunia ini, karena kapten klub mereka akan berhadapan langsung dengan pemain yang berpotensi membawa lini tengah tim mereka ke level yang lebih tinggi.

    The Gunners memang sudah menjadi favorit untuk mempertahankan gelar Liga Premier yang telah lama dinanti musim depan, tetapi kehadiran Guimaraes mungkin saja memastikan gelar tersebut bahkan sebelum pertandingan dimulai. Merekrut Martin Zubimendi dari Spanyol musim panas lalu adalah satu hal, tetapi memiliki Bruno bersama Declan Rice dan Odegaard di lini tengah adalah hal yang sama sekali berbeda.

    Trio tersebut menawarkan prospek yang sangat menjanjikan; Rice akan terus berperan sebagai gelandang box-to-box yang berorientasi pada pertahanan, Guimaraes dapat membantu dalam pekerjaan kasar, lari keras, dan kreativitas sebagai gelandang nomor 8, sementara Odegaard akan bebas berkreasi di lini depan, dengan keyakinan bahwa timnya berada di tangan yang aman saat transisi dan tanpa tekanan untuk mengakhiri penantian klubnya akan gelar juara.

    Beberapa orang mungkin mengira bahwa kedatangan pemain Brasil itu akan menandai akhir bagi rekan senegaranya asal Norwegia di Emirates, tetapi keduanya membuktikan di Piala Dunia bahwa mereka bisa menjadi bagian penting dari masa depan Arsenal saat Mikel Arteta berupaya membangun era dominasi di kompetisi domestik.

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