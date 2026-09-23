Getty Images Sport
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Bruno Guimaraes masih dihantui kegagalan penalti krusial di Piala Dunia saat Brasil membidik penebusan melawan Australia
Guimaraes angkat bicara soal luka akibat kegagalan di Piala Dunia
Rasa sakit akibat tersingkir prematur dari panggung terbesar sepakbola jarang cepat memudar, dan bagi Guimaraes, kenangan kekalahan Brasil dari Norwegia di babak 16 besar masih terasa begitu nyata. Gelandang Arsenal itu, yang baru-baru ini menuntaskan kepindahan besar dari Newcastle United, berada di pusat kekecewaan tim nasional ketika penaltinya yang gagal turut berkontribusi pada kekalahan 2-1. Saat Brasil kembali berkumpul di Queensland untuk laga persahabatan melawan Australia, pemain berusia 28 tahun itu blak-blakan soal beban emosional yang ia pikul sejak malam tersebut.
Berbicara kepada media, Guimaraes mengakui ia sangat "menderita" setelah kejadian itu. “Itu perasaan yang mengerikan. Anda tidak pernah benar-benar siap untuk sesuatu seperti itu terjadi. Itu adalah luka, dan itu masih sangat baru, tetapi akan sembuh seiring waktu. Itu terjadi, dan itu bagian dari permainan,” ungkap Guimaraes.
- Getty Images Sport
Mengubah momen-momen kelam menjadi pertumbuhan
Terlepas dari rasa sakit yang masih membekas, mantan pemain Newcastle itu bertekad memastikan pengalaman tersebut menjadi katalis untuk perkembangan, bukan kemunduran permanen. Ia tetap tegas soal tanggung jawabnya di lapangan, dengan menegaskan bahwa ia tidak akan menghindar dari sorotan jika situasi serupa terjadi lagi di masa depan.
"Saya ingin belajar dari kesalahan saya. Kami selalu fokus untuk menang, tetapi biasanya kekalahan, hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, itulah yang paling banyak mengajarkan kami. Dari situlah saya bisa berkembang. Jika besok ada penalti lagi, saya tidak akan ragu. Saya akan maju untuk mengambilnya seribu kali lagi jika memang harus. Saya tetap berkomitmen, tetapi itu adalah momen yang gelap, dan saya sangat menderita," katanya.
Peran kepemimpinan baru
Sebagai salah satu sosok senior dalam skuad yang sedang mengalami peremajaan signifikan, Guimaraes menerima tanggung jawab untuk membimbing generasi berikutnya. Dengan talenta muda seperti Estevao dan Gabriel Bontempo yang mulai bergabung, ia kini bertransisi dari bintang yang sedang naik daun menjadi pemain senior berpengalaman. Guimaraes menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah bagi para debutan, sembari mengingat bagaimana ia mendapat dukungan saat pertama kali menembus tim nasional pada 2020.
"Saya pikir hal terpenting adalah memberi kepercayaan kepada para pemain muda, kepada mereka yang datang untuk pertama kalinya. Pemanggilan pertama saya terjadi pada 2020 dan sejak saat itu banyak hal telah terjadi dalam hidup saya sampai sekarang. Ketika saya datang, semua pemain yang lebih tua memberi saya kepercayaan diri agar saya bisa merasa senyaman dan serasa di rumah mungkin, untuk menampilkan permainan terbaik saya. Saya pikir sekarang saya sedang menjalankan misi itu," jelasnya.
"Mereka yang bertahan dari Piala Dunia terakhir, saya, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, kami punya peran yang berbeda, tentu saja peran kepemimpinan. Jika Anda melihat para pemain baru di sana, ada pemain yang berusia 18, 19, 20 tahun. Saya 28 tahun dan saya merasa tua di samping mereka."
- AFP
Menghormati Australia, tetapi fokus tetap ke internal
Terlepas dari respek Brasil terhadap Australia, raksasa Amerika Selatan itu memandang laga-laga persahabatan ini terutama sebagai ajang untuk memperbaiki diri. Kedatangan tim di Townsville menandai awal babak baru, ketika disiplin taktik dan ketangguhan mental menjadi prioritas.
"Kami datang ke sini dengan sedikit lebih memikirkan diri kami sendiri dalam laga-laga persahabatan ini, tetapi tentu saja kami menghormati Australia dan berharap kami akan menjalani pertandingan yang hebat. Belakangan ini semuanya tidak berjalan baik, tetapi dari sudut pandang saya, satu-satunya cara untuk membalikkan situasi adalah dengan bermain baik dan memenangi pertandingan. Kami tahu para suporter sangat terluka setelah semua yang terjadi. Kami hanya akan bisa melakukan ini dengan bermain baik, menampilkan performa bagus, memenangi pertandingan," pungkas Guimaraes.
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