Sebagai salah satu sosok senior dalam skuad yang sedang mengalami peremajaan signifikan, Guimaraes menerima tanggung jawab untuk membimbing generasi berikutnya. Dengan talenta muda seperti Estevao dan Gabriel Bontempo yang mulai bergabung, ia kini bertransisi dari bintang yang sedang naik daun menjadi pemain senior berpengalaman. Guimaraes menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah bagi para debutan, sembari mengingat bagaimana ia mendapat dukungan saat pertama kali menembus tim nasional pada 2020.

"Saya pikir hal terpenting adalah memberi kepercayaan kepada para pemain muda, kepada mereka yang datang untuk pertama kalinya. Pemanggilan pertama saya terjadi pada 2020 dan sejak saat itu banyak hal telah terjadi dalam hidup saya sampai sekarang. Ketika saya datang, semua pemain yang lebih tua memberi saya kepercayaan diri agar saya bisa merasa senyaman dan serasa di rumah mungkin, untuk menampilkan permainan terbaik saya. Saya pikir sekarang saya sedang menjalankan misi itu," jelasnya.

"Mereka yang bertahan dari Piala Dunia terakhir, saya, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, kami punya peran yang berbeda, tentu saja peran kepemimpinan. Jika Anda melihat para pemain baru di sana, ada pemain yang berusia 18, 19, 20 tahun. Saya 28 tahun dan saya merasa tua di samping mereka."