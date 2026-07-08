AFP
Diterjemahkan oleh
Bruno Guimaraes ingin hengkang dari Newcastle seiring dengan semakin gencarnya upaya Arsenal untuk merekrutnya
Guimaraes mengisyaratkan niatnya untuk meninggalkan Tyneside
Sebagai pukulan telak bagi rencana Eddie Howe untuk musim baru, BBCmelaporkan bahwa Guimaraes telah meminta untuk hengkang dari Newcastle. Pemain berusia 28 tahun itu, yang kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2028, telah menjadi motor lini tengah The Magpies sejak kedatangannya dari Lyon pada 2022, namun kini ia dikabarkan sedang mencari tantangan baru di klub yang berlaga di Liga Champions. Berita ini datang di saat yang sulit bagi klub, yang telah mengalami kepergian beberapa pemain penting selama jendela transfer ini.
Newcastle tentu saja enggan menyetujui penjualan kapten mereka, terutama setelah kepergian Sandro Tonali dan Anthony Gordon yang menjadi sorotan. Namun, perwakilan sang pemain telah mengadakan pembicaraan mengenai masa depannya, dan biaya awal sekitar £60 juta telah diajukan sebagai titik awal potensial untuk negosiasi. Meskipun The Magpies akan berjuang untuk mempertahankan pemain andalan mereka, tekanan dari ibu kota semakin meningkat.
- Getty Images Sport
Arsenal mempercepat rencana perekrutan pemain lini tengah
Mikel Arteta bertekad untuk memperkuat lini tengahnya dengan pemain berkualitas elit, dan Arsenal kini bersiap mengajukan tawaran baru untuk pemain asal Brasil tersebut. The Gunners sebelumnya telah menjajaki kemungkinan merekrut Tonali sebelum pemain itu pindah ke Tottenham, namun kini mereka telah mengarahkan perhatian mereka sepenuhnya pada Guimaraes. Meskipun pemain tersebut baru-baru ini mengalami kekecewaan di Piala Dunia—di mana ia gagal mengeksekusi penalti saat Brasil secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia—rekam jejaknya di Liga Premier tetap tak terbantahkan.
Klub asal London Utara ini secara strategis menargetkan satu pemain bintang di lini tengah. Meskipun opsi alternatif seperti Alex Scott dari Bournemouth dan Ayyoub Bouaddi dari Lille telah dibahas, Guimaraes dipandang sebagai pemain yang sudah matang dan dapat langsung meningkatkan kualitas starting XI. Karena Guimaraes akan berusia 29 tahun pada bulan November, The Gunners sedang mempertimbangkan dengan cermat paket finansial yang ditawarkan untuk memastikan kesepakatan ini memberikan nilai jangka panjang.
Dampaknya terhadap skuad Arsenal saat ini
Jika kesepakatan untuk Guimaraes terwujud, hal itu pasti akan memicu perombakan dalam skuad Arteta. Klub siap mempertimbangkan tawaran untuk gelandang senior Christian Norgaard, yang pada usia 32 tahun dianggap tidak lagi dibutuhkan jika pemain yang lebih muda dan dinamis bergabung. Kepergian pemain internasional Denmark tersebut akan membebaskan ruang dalam anggaran gaji untuk bintang Brasil yang akan datang.
Selain itu, kedatangan Guimaraes akan memberikan tekanan signifikan terhadap peran para pemain inti yang ada saat ini. Terutama, posisi Martin Zubimendi sebagai pemain reguler di tim bisa dipertanyakan. Arteta sangat ingin menumbuhkan budaya persaingan yang ketat, dan mendatangkan pemain sekelas Guimaraes tidak akan memberikan ruang bagi rasa puas diri di lini tengah Arsenal musim depan.
- Getty Images Sport
Musim panas yang diwarnai pergerakan besar-besaran di lini tengah
Upaya Tottenham untuk mendatangkan Guimaraes berlangsung di tengah kondisi pasar transfer gelandang yang sangat dinamis. Tottenham telah bertindak sangat efektif dengan berhasil mendatangkan Tonali seharga £92,5 juta dan Mateus Fernandes dari West Ham seharga £85 juta. Sementara itu, Manchester City telah menetapkan standar baru dengan menyepakati kesepakatan senilai £116 juta—rekor klub—bersama Nottingham Forest untuk pemain timnas Inggris, Elliot Anderson.
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