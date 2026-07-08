Bruno Guimaraes ingin hengkang dari Newcastle seiring dengan semakin gencarnya upaya Arsenal untuk merekrutnya

Sebagai pukulan telak bagi rencana Eddie Howe untuk musim baru, BBCmelaporkan bahwa Guimaraes telah meminta untuk hengkang dari Newcastle. Pemain berusia 28 tahun itu, yang kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2028, telah menjadi motor lini tengah The Magpies sejak kedatangannya dari Lyon pada 2022, namun kini ia dikabarkan sedang mencari tantangan baru di klub yang berlaga di Liga Champions. Berita ini datang di saat yang sulit bagi klub, yang telah mengalami kepergian beberapa pemain penting selama jendela transfer ini.

Newcastle tentu saja enggan menyetujui penjualan kapten mereka, terutama setelah kepergian Sandro Tonali dan Anthony Gordon yang menjadi sorotan. Namun, perwakilan sang pemain telah mengadakan pembicaraan mengenai masa depannya, dan biaya awal sekitar £60 juta telah diajukan sebagai titik awal potensial untuk negosiasi. Meskipun The Magpies akan berjuang untuk mempertahankan pemain andalan mereka, tekanan dari ibu kota semakin meningkat.



