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Bruno Guimaraes Arsenal GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Bruno Guimaraes bisa meraih status pahlawan kultus di Arsenal dan melengkapi lini tengah Arsenal yang menakutkan: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari terakhir pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir bagus untuk semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak kasus ketika setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, akhirnya bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang sudah tuntas saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan siapa yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, £30 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan biaya transfer yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bonus merupakan keuntungan murni dari lulusan akademi. Meski begitu, tetap disayangkan melihat salah satu pemain didikan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode menantang bagi klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim saat ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kini kembali fit setelah cedera ACL-nya, sehingga penjualan pemain menjadi kebutuhan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis penggemar Chelsea, sementara sebagian lainnya lebih memaklumi karena hubungannya dengan klub yang telah terjalin selama 19 tahun. Total paket £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika bicara sejujurnya, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan secara tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama berusaha mendapatkan uang dari dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicopot lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, sebelum dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya dibandingkan pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Di usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling menarik di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia mampu beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

    • Iklan
  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini situasinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk menggantikan peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang tertinggi di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan sering mengangkat performa rekan-rekan setimnya. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di pinggir lapangan, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepak bola Inggris yang telah lama dinanti. Guimaraes bisa dengan mudah mengisi posisi di samping Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menambah dinamisme dalam serangan dan agresivitas dalam pertahanan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia adalah sosok yang sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka bertemu Paris Saint-Germain lagi, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapat. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruh sentralnya bagi tim, meski kemudian berakhir dengan tersingkirnya Brasil secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia dan rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan pemungkas, dan menentukan tempo lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai pahlawan kultus yang dibuat khusus untuk para pendukung setia Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sisi fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real juga bisa saja tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah menuntaskan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda turun lebih jauh dalam urutan pilihan skuad. Bisa dikatakan Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk Fiorentina saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, sekaligus memberi fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai gelandang nomor 10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan bagi kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat sebagai sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan torehan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype yang mengelilinginya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena memprotes wasit secara tidak perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih perlu banyak pendewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

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  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Didatangkan kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diharapkan menjadi No.1 di Etihad musim lalu menyusul kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat kiper muda Inggris itu kembali turun dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka tentu sangat senang bisa meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat lagi-lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama hengkang, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti perekrutan luar biasa bagi Leeds, yang diam-diam terus memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartu mereka dengan tepat musim depan. Trafford menyusul free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina berperingkat tinggi Tarik Muharemovic merapat ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui menjadi pengagum kiper 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih banyak tim di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa menanjak di klasemen serta menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket senilai £45 juta ($60,5 juta) memang besar untuk seseorang yang baru menjalani satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin bisa mematok harga dua kali lipat dari jumlah itu kepada salah satu raksasa Eropa pada tahun-tahun mendatang. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kali ini ia benar-benar punya peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi mengejutkan pada akhir musim 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah secara terbuka berbicara tentang kebutuhan untuk bermain lebih banyak musim lalu, dan ia akan berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mendongkrak posisi Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia pilihan juru taktik asal Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang tim seperti Newcastle atau klub yang disebut sebagai 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih ringan. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraih keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru Anda datangkan setahun lalu adalah bisnis luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah motor di balik laju Leipzig finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan untuk kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukanlah klub yang asing dalam melepas aset terbaik mereka demi keuntungan; faktanya, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan pulih dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan semakin meningkatkan reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan pelapis tambahan di area sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada saran bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berusaha merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande lebih sering beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem sempurna bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga semestinya membantu proses adaptasi. Mengalahkan klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak penggemar biasa bahkan belum menyadari keberadaan Diomande pada masa yang sama tahun lalu, ketika ia menyelesaikan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin pada potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman tersebut, dengan membukukan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Setelah itu, panggilan ke Piala Dunia pun datang, dan Diomande tampil mengagumkan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target bagi banyak klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi benar-benar luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan manis yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool finis di posisi kelima Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka melontarkan kritik kepada Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah harapan, termasuk rekrutan rekor Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti lewat sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak memberikan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer dari Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Tahun-tahun terbaik Salah memang sudah berlalu di usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 itu dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan masih jelas berada dalam bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan mengangkat profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa segera membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang musim lalu menjadi salah satu peraih Sepatu Emas dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan melaju jauh di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah hal yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, sekaligus membuat bahkan para penggemar paling setianya menjauh, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan cara yang mengecewakan. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang merupakan penilaian buruk mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi itu hanya karena levelnya jauh menurun. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia bisa menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang aneh bagi Brentford, yang memang nyaris pasti tidak akan menghalangi jalan Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang memanggil, bahkan memuluskan prosesnya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu tetap merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter daripada tidak. Kepergiannya pun meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah hengkang permanennya Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sejauh ini menjalani bursa transfer yang relatif sepi, Brentford kini masuk ke pasar dengan gebrakan besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, bergabung dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson nyaris mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini merupakan perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yaitu mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin akan berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan termasuk sosok yang dikagumi mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam aspek sepakbola, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu direkrut bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa ia bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengetahuannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap goyah. Namun, ia harus memenangkan hati basis suporter mengingat keterkaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap menyatakan diri siap dimainkan dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang tidak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti jelas akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan mengawal era baru di sana ketika Chelsea berupaya merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tidak akan berani bertaruh melawannya untuk sukses. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 ketika ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, dirahasiakan)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan nilai transfer signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang diselesaikan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg pasti sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker bertahan sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg penetrasi nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta-talenta terbaik mereka menjadi sesuatu yang tak terhindarkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tanpa perlu berpikir panjang bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi dia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya mencuri perhatian sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik berlimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampak jika Enzo Fernandez pada akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan dia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nilai B+

    Untuk Barco: Ini adalah kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen pada musim panas lalu. Barco belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengembangkan aspek fisik dalam permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya dia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Dia mungkin juga harus terbiasa dengan peran yang terbatas di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso serta para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad untuk mendapatkan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter adalah satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Untuk saat ini masih belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap sempat muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang "matang" dan "tangguh secara emosional", ketika mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi kampanye yang sangat mengecewakan di bawah kepemimpinan BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam kadar melimpah meski kini berada di ujung kariernya. Dia juga bukan sekadar pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan kampanye pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, dengan catatan terbaik keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah membukukan sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya datang untuk Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampak akan menjadi pilihan kedua di belakang Joao Pedro, yang berarti The Blues masih punya pekerjaan rumah dalam hal pemain yang harus dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak penyerang yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang jelas tidak bisa dilewatkan Welbeck. Dia kini bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, di mana dia akan punya kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh besar di ruang ganti saat klub mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi ada peluang besar dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan kembali bersama Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor sempurna, begitu juga bagi Delap jika The Blues mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu sudah tak terelakkan. Bek tersebut dibekap cedera sepanjang masanya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City, Pep Guardiola, sempat mengisyaratkan pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan mungkin mengakhiri peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa bakti gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang begitu lama didambakan. Stones tanpa diragukan lagi tercatat sebagai legenda klub meski dibayangi masalah kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya juga tidak akan terlalu besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam kepindahan ini bagi Inter, meski ini merupakan transfer bebas. Namun, mereka akan berharap telah mengurangi risiko tersebut dengan meyakinkan Stones untuk meneken kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia tetap menjadi salah satu bek tengah dengan kemampuan mengalirkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A bisa dibilang menjadi semacam tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain bertahun-tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai sebuah kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, baik di level domestik maupun Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan di Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada fase akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas ini. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena hampir melipatgandakan investasi mereka hingga tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu seiring model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, dengan menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat performanya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace tentu sudah mengantisipasi minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang tengah melonjak, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace menggelontorkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di lini bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang kini sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak kacau; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota grup saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) masih merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Mendatangkannya untuk bermain bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang tampak solid untuk dibangun. Kini, fokusnya adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah kualitas serta pengalaman lagi, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangi trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain internasional senior Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan dia memang sangat pantas mendapat kesempatan untuk naik level ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ musim panas ini setelah serangkaian penampilan kokoh yang konsisten di London selatan. Pindah ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; dia tetap berada di ibu kota, dan dia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Hampir semuanya mengalir lewat dirinya, jadi menggantikannya jelas tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Entah nilai transfer yang sebenarnya £116 juta atau £130 juta, dengan Forest mengatakan yang terakhir, itu tetap jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang rapat adalah kepuasan, karena Forest benar-benar berhasil mengeruk uang City dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, dia memang harus seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol - dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan pewaris yang pantas untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Lagi pula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tidak pernah benar-benar meyakinkan di peran No.6. Namun, Anderson tampak cocok. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatatkan lebih banyak sentuhan dan memenangkan lebih banyak duel daripada pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia tampak seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Mustahil City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia sudah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer akan membawa tekanan yang luar biasa besar dan Anderson juga bukan gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk menegaskan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari skuad mereka secepat ini pada musim panas ini, pemain yang sangat mungkin sulit dipindahkan mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat serta banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu, dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menuntaskan transfer keluar dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain asal Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilai transfernya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat memuaskan mereka, terlebih setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands tersebut dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama membela Chelsea, ini adalah transfer yang akan membunyikan alarm bagi para suporter Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi sosok pendorong utama di balik upaya mereka merekrut sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah ahli taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang menyertai transfer ini karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan gairah dan kepercayaan diri yang dahulu membuatnya begitu menonjol selama di Manchester United. Pemain sayap itu juga tidak tampak mampu menandingi angka-angka Rogers dalam serangan, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal memberikan kontribusi sementara Villa tetap berkewajiban membelinya pada akhir musim, kemungkinan dengan biaya yang besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transfer Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran apabila winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih nilainya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Awal baru kedua dalam kurun setahun, Garnacho tentu akan bertekad memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena ia berisiko melihat kariernya hanyut ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang tersedia di starting XI Villa. Namun, pemain asal Argentina itu keliru jika merasa tekanan di pundaknya akan lebih kecil jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia Villa Park menaruh ekspektasi besar setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru tersebut. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu lewat skema pinjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak soal itu, dan Garnacho harus membuktikan kualitasnya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia tersebut untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatatkan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge meraih gelar liga dan lolos ke fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang melekat pada transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis kesulitan besar dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich nyaris pasti terdegradasi, jadi akan ada tanda tanya soal apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis mengambil pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk meraih sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Sang winger kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah sempat dipinjamkan ke FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah menjaga standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi ada tanda-tanda bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat senang transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras yang sesungguhnya dimulai saat ia berusaha memantapkan tempatnya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Selama bertahun-tahun kami sangat sering mengkritik Barca soal bisnis transfer mereka, dan itu memang pantas, tetapi pujian juga harus diberikan, karena ini bisa terbukti menjadi bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari apa pun, Hansi Flick yakin dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang dia beri debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi terlihat seperti calon superstar ketika bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar terjadi untuknya. Memang ada tanda-tanda pada musim lalu bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Hal bagusnya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena dia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Jika Rogers gabung ke Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu masih bisa dimaklumi. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, serta akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang luar biasa untuk Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah uang gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di sektor lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibelenggu oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer yang luar biasa. Ekspektasinya, Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke bagian barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang yang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini menduga salah satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum jendela transfer ditutup, dan dengan biaya yang sangat dibesar-besarkan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah ada perkembangan di balik layar dalam upaya mencari klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri, Chelsea membayar jauh terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru punya dua musim Premier League yang lumayan dan hanya mencetak satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa sangat berbahaya di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sudah menaruh hati untuk pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, sekarang dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena dipengaruhi Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Secara adil, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam keadaan tidak stabil, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik untuk Rogers, terutama karena kini ia bisa bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tidak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu kesulitan luar biasa saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, setelah dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi periode absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu hampir selesai tanpa persaingan. Karena itu, mereka pantas mendapat kredit karena bergerak begitu tegas dan begitu senyap. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki beban menit bermain yang sangat banyak, bahkan untuk pemain 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target transfer lini tengah utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kualitasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat darinya. Tielemans sudah lama diperkirakan akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, hal itu memang tidak benar-benar tampak akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United tanpa diragukan berada di level lain dalam hal prestise, sehingga ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk menunjukkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan tekniknya yang hebat di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan posisi empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menggantikan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang agak membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United beralih ke Santos dengan panik saat mereka berusaha menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni ketika rangkaian pramusim mereka dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah jendela transfer ditutup. Harapannya adalah, pada usia 22 tahun, dia masih punya banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim yang naik turun di tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibanding yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera akan menjadi mantan tempatnya bernaung itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Secara efektif, semuanya akan bergantung pada sang pemain untuk memastikan dirinya menancapkan posisi sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri paceklik trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub yang didanai negara itu akan menjadi jawaban Inggris untuk Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu merupakan rekor Britania Raya itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Namun yang terjadi justru jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik itu, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat fans trauma adalah ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tak bisa terhibur dengan biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Pembelian luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan kembali memecahkan rekor biaya transfer mereka demi Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau bukti ambisi, itu masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini cuma bukti bahwa pasar transfer sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, kenapa Tonali tidak layak dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan diri sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir, dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk bersinar di bawah sesama kompatriotnya, Roberto De Zerbi, ketimbang Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetap merupakan sebuah perjudian, dan Spurs sangat membutuhkan perjudian ini agar membuahkan hasil. Untuk saat ini, bagaimanapun, fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hemat/pelit di pasar transfer di bawah pengawasan mantan ketua eksekutif Daniel Levy, kini mereka melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Langkah yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang tetap mendukungnya selama larangan bermain akibat judi ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, ada apa? Jelas, tidak pernah ada kemungkinan klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena harga yang dipasang Newcastle. Akibatnya, Tonali berlabuh di Tottenham, tempat ia kini siap menghabiskan tahun-tahun puncak kariernya, yang tak bisa disangkal memang terasa aneh. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin langkah ini akan berakhir baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu ke dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka patut dipertanyakan, meski cedera pergelangan kaki dan operasi yang dijalaninya kemudian menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski begitu, ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik saat berada dalam performa terbaiknya, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa mematok harga jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Bagaimanapun, tangan Inter mungkin memang terikat; saat pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang dipasang di angka €25 juta untuk klub-klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti bisnis cerdas lainnya dari Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi ketatnya aturan finansial La Liga. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disisihkan Madrid untuk merekrut bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti pemain Inggris tersebut, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang daripada bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki ketidakseimbangan tertentu di posisi itu yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Di usia 30 tahun, ia juga jelas bukan alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia setidaknya bisa menjadi solusi sementara yang layak untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan persis mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi pelayan setia Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter merebut gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi transfer besar terakhirnya, dan banderol rendahnya berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia mampu menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub rival bahkan sebelum nasib mereka dipastikan pada hari terakhir musim. Jadi, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi konfirmasi lain bahwa klub ini benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua kampanye yang buruk, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain di berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak terbantahkan dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang sudah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu rela membayar di atas harga wajar untuk Fernandes demi menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan harus langsung berhasil, atau ini akan cepat menjadi bahan lain untuk menyerang para pemilik klub. Memang, sekadar memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa dirinya bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sepintas ini adalah langkah yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Spurs, tim yang musim lalu finis satu peringkat dan dua poin di atas West Ham, sehingga ini tampak seperti sebuah langkah ke samping. Meski begitu, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sepenuhnya berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu benar-benar akan bertahan di Spurs, mengingat kedua pihak tidak terkenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan starter, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada peluang ia tampil gemilang di Amerika Utara, tetapi ini tetap merupakan nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan besar akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu meraih trofi di Belanda meskipun terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah diupayakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang tiba-tiba mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang telah menarik perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski upayanya menembus susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi terasa seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia dengan wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna untuk skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah menyepakati penjualan Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdas untuk Atalanta. Paket senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah sejak beberapa waktu lalu memutuskan untuk menjualnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi kesan di klub yang ia masuki sejak berusia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, pikirannya berubah dan sejak saat itu kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan memberi lampu hijau untuk transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam kurun 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya diperkirakan secara luas akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi dalam konteks tersebut ini jelas sebuah kudeta transfer. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia semestinya cocok dengan kerasnya persaingan Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, transfer ini mengandung sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan klub yang diyakini ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin bisa sedikit menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia, Giovanni Leoni, bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain yang siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin dipengaruhi oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa diproyeksikan menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa pasti tersenyum lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat diproyeksikan sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan situasi yang bagus bagi sang pemain Portugal. Demikian juga dengan fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, nilai transfernya sama sekali tidak masuk akal, terlebih untuk tim Milan yang jelas bukan klub dengan keuangan berlimpah. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terhindarkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter mendatangkan Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga perkembangan Ramos terhambat selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa Ramos sendiri tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk benar-benar memberi tekanan kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meskipun PSG memiliki kumpulan penyerang luar biasa yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar di sepakbola dunia. Tekanan terhadapnya untuk membenarkan nilai transfernya akan sangat besar, karena meskipun ini memang biaya yang besar, angkanya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub terbaik dalam menjual pemain dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka tentu sangat senang bisa mendapatkan biaya transfer sebesar itu untuk bek Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka dan Igor Julio akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke selama masanya di Brighton, namun tetap terasa bahwa Tottenham telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilainya £70 juta, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton terkenal sebagai negosiator yang sangat keras dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik kepada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek sentralnya, Micky van de Ven, bisa mengikuti langkah tersebut. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League dan, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik serta daya juang dan kualitas kepemimpinan yang selama ini sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah wajah baru bersama rekrutan gratis Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah naik dari Brighton di titik pertengahan kariernya dan bisa jadi melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Tampaknya Chelsea maupun Liverpool tidak benar-benar menindaklanjuti minat mereka yang dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai 'Big Six', Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Tottenham kini memang hanya ke atas setelah kampanye domestik yang kembali menjadi bencana, dan kemitraan dengan Senesi terlihat sangat kuat di atas kertas, setidaknya, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu menjalani apa yang kemungkinan besar akan menjadi periode transisi setelah mereka menepis ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka rekrut musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terkendala klausul penjualan ulang sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub sekelas Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu tampak mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, sementara klausul rilis itu membuat mereka tidak punya ruang gerak dalam hal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus bahan bakar baru untuk rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, karena melihat peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub asal Tyneside itu dilaporkan telah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti sangat murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberi kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang yang lugas, cepat, dan juga rajin bekerja dalam fase bertahan, pemain 22 tahun itu tampaknya sangat cocok dengan gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru tersebut kabarnya mendorong transfer ini agar terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub dilaporkan yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama mendapatkan tawaran yang diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya ditentukan oleh sang pemain, dan Munoz rasanya tidak bisa disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia telah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal La Masia milik Barcelona, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya setahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan menegaskan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, semestinya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar winger ajaib milik RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba sulit dalam urusan masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Andai Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada musim 2024-25 yang berakhir dengan gelar juara, mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi bek Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa biaya apa pun setelah menjalani musim individual yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool memenuhi tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang kabarnya mencapai sekitar £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan besar, sementara negosiasi melelahkan yang sudah berlangsung berbulan-bulan tidak membuahkan hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap merupakan pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, Real Madrid agaknya akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji luar biasa besar yang ia inginkan, yang, meski mereka tidak membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool yang lemah dalam mempertahankan gelar. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap sang pemain pada November tahun lalu, dan itu cukup menggambarkan situasinya. Bek Prancis itu adalah pemain bertahan yang bagus pada hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum mencapai tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang bertaruh bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi yang relatif berbiaya rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas dunia, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berakhir buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji fantastis yang sangat ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; dalam tekanan besar Bernabeu, kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer bebas ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki peluang untuk menegaskan diri sebagai komponen penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real racikan baru Jose Mourinho. Namun, apakah itu sesuatu yang benar-benar mampu ia lakukan masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo benar-benar salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar sangat integral dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna untuk Pep Guardiola, itulah mengapa sang pelatih asal Catalan begitu menyukainya dan bahkan meneteskan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama terasa akan datang. Melihatnya pergi secara gratis jelas tidak bagus dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal paling pantas yang layak ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga berhasil mengalahkan rival bebuyutan Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang beberapa di antaranya bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan itu pada dasarnya tuntas dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah berlalu, tetapi ia menunjukkan selama perebutan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Namun, mungkin yang lebih penting daripada hal lain, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi anggota skuad Madrid yang lebih muda, perwujudan dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk mendapatkan pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya selama tiga musim panas terakhir, kalau bukan lebih, Silva telah dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menjalani satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah disalip Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa diragukan lagi akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin sedikit disayangkan ia tidak pindah ke Madrid ketika usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh ke penghujung usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti transfer yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihat dia pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas bisa mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa dirinya bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk seorang pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea harus yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan mereka pada awal bursa dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru musim panas lalu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi hal itu tidak menghentikan mereka menggelontorkan dana untuk Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang akan didapat Los Blancos darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real kini juga mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru tersebut, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan asumsi Cucurella langsung mengatakan ya saat Real datang memanggil. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan keluar-masuk XI pilihan pelatih asal Portugal tersebut. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat koneksinya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah masuk dalam jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017, dan pada masa puncaknya bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa transfer musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama musim 2025-26 yang berat bagi Liverpool, semakin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa sebagai opsi, sementara remaja Brasil Souza juga baru tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer adalah bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang performanya tidak terlalu bagus dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang kabarnya siap ditawarkan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya, Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada kemungkinan dia bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia punya opsi selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia tersebut. Karena itu, sedikit aneh bahwa dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin sekarang melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang dia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum pada akhirnya membiarkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan striker Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi merasa tenang, dan dengan bayaran fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dirinya layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan untuk Isak, dan mendatangkan talenta top tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di posisi ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar demi pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan urusan internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu jelas bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di posisi mana pun di lini depan bertiga dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal rasio gol seperti apa yang harus diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang diinginkannya dari seorang winger, dan gajinya juga akan lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik untuk ditemukan di tempat lain, yang mengisyaratkan Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah hal yang menjadi bahan mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern tentu saja mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon berada. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan cukup banyak mengalihkan perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin sulit mempercayai keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar bersama Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle