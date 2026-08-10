Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa pasti tersenyum lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat diproyeksikan sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan situasi yang bagus bagi sang pemain Portugal. Demikian juga dengan fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+
Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, nilai transfernya sama sekali tidak masuk akal, terlebih untuk tim Milan yang jelas bukan klub dengan keuangan berlimpah. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terhindarkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter mendatangkan Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+
Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga perkembangan Ramos terhambat selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa Ramos sendiri tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk benar-benar memberi tekanan kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meskipun PSG memiliki kumpulan penyerang luar biasa yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar di sepakbola dunia. Tekanan terhadapnya untuk membenarkan nilai transfernya akan sangat besar, karena meskipun ini memang biaya yang besar, angkanya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A
Mark Doyle