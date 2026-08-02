Menurut The Sun, Guimaraes akan tiba di markas latihan pramusim Newcastle United di La Manga, Spanyol, untuk secara langsung meminta pindah ke Arsenal. Sementara Arsenal telah aktif mengejar kesepakatan untuk gelandang berusia 28 tahun itu, sang pemain kini mengambil langkah sendiri. Guimaraes dijadwalkan mengadakan pertemuan penting dengan pelatih kepala baru Jaissle dan direktur olahraga Ross Wilson.

Setelah menikmati masa istirahat yang lebih panjang usai tugas internasionalnya, gelandang itu akan secara resmi memberi tahu jajaran petinggi tentang keinginannya meninggalkan St James' Park dan bergabung dengan juara Premier League asuhan Mikel Arteta, sehingga memberi tekanan besar kepada dewan klub.



