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Bruno Guimaraes akan mengajukan permintaan transfer resmi di kamp latihan Newcastle United
Guimaraes bersiap untuk pembicaraan penentuan
Menurut The Sun, Guimaraes akan tiba di markas latihan pramusim Newcastle United di La Manga, Spanyol, untuk secara langsung meminta pindah ke Arsenal. Sementara Arsenal telah aktif mengejar kesepakatan untuk gelandang berusia 28 tahun itu, sang pemain kini mengambil langkah sendiri. Guimaraes dijadwalkan mengadakan pertemuan penting dengan pelatih kepala baru Jaissle dan direktur olahraga Ross Wilson.
Setelah menikmati masa istirahat yang lebih panjang usai tugas internasionalnya, gelandang itu akan secara resmi memberi tahu jajaran petinggi tentang keinginannya meninggalkan St James' Park dan bergabung dengan juara Premier League asuhan Mikel Arteta, sehingga memberi tekanan besar kepada dewan klub.
Rasa frustrasi mendorong gelandang mengajukan permintaan transfer
Guimaraes masih terikat kontrak hingga 2029, tetapi keinginannya untuk hengkang dipicu oleh eksodus besar sejumlah figur kunci. Gelandang itu ingin pergi setelah kepergian baru-baru ini mantan manajer Eddie Howe, serta bintang berpengaruh seperti Anthony Gordon dan Sandro Tonali.
Newcastle United menegaskan bahwa mereka belum menerima pendekatan formal dan tetap enggan kehilangan pemain andalan mereka. Namun, keyakinan terus meningkat di kubu Arsenal bahwa tawaran resmi di atas £75 juta pada akhirnya akan memecah kebuntuan, terutama di tengah klaim yang meluas dari Amerika Selatan bahwa Guimaraes sudah menyepakati persyaratan pribadi dalam kontrak jangka panjang untuk bermain di Emirates Stadium.
Jaissle menangani perombakan skuad yang penuh gejolak
Situasi ini menghadirkan krisis yang langsung mendesak bagi Jaissle, yang baru tiba di Spanyol pada Sabtu setelah menandatangani kontrak empat tahun untuk menggantikan Howe. Pelatih berusia 38 tahun itu berencana memaparkan visinya kepada Guimaraes, tetapi kini harus menghadapi skuad yang terkikis parah. Selain itu, Jaissle juga harus menjalani potensi pembicaraan penentuan dengan Joelinton, yang menarik minat sangat besar dari Timur Tengah.
Pergantian manajer ini juga membawa perubahan di departemen penjaga gawang, karena Newcastle United telah mengaktifkan klausul rilis senilai £25,7 juta untuk Lukas Hornicek. Pemain anyar itu diperkirakan akan mengambil alih peran Nick Pope, menambah rangkaian perubahan besar dalam belanja musim panas senilai £140 juta yang juga mencakup prospek seperti Ewen Jaouen dan Aladji Bamba.
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Apa berikutnya untuk Guimaraes dan Newcastle?
Jaissle memiliki waktu kurang dari sepekan untuk menilai skuadnya yang sedang bergejolak sebelum Newcastle United menghadapi Valencia dalam laga uji coba pramusim pada Sabtu. Setelah itu, mereka akan kembali ke Inggris untuk memainkan satu laga uji coba lainnya melawan Everton. Sementara itu, Guimaraes berharap intervensi langsungnya memaksa klub menerima tawaran resmi dari Arsenal, yang akan membuka jalan bagi tes medisnya yang sangat dinantikan di London Utara.
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