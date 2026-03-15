Bruno Fernas mengalahkan rekor assist David Beckham berkat aksi gemilangnya bersama Man Utd dalam kemenangan krusial atas Aston Villa
Kemenangan yang memecahkan rekor di Old Trafford
Fernandes memasuki laga melawan Villa dengan hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menyamai rekor Beckham, namun ia justru melampauinya dengan memberikan dua assist. Hal ini membuat total assistnya musim ini menjadi 16 dalam 27 penampilan di Liga Premier, sebuah prestasi luar biasa jika dibandingkan dengan 31 pertandingan yang dilalui legenda Inggris itu pada musim 1999-00. Visi sang kapten menjadi pembeda dalam pertandingan yang sangat krusial ini, karena ia secara konsisten menemukan celah di lini pertahanan lawan. Kemampuannya dalam menciptakan peluang-peluang berkualitas kini telah menempatkannya di puncak daftar assist terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah klub.
Pengaruh terhadap Aston Villa
Dalam kemenangan 3-1 tersebut, sang kapten menampilkan performa yang sangat baik di lini tengah yang menjadi kunci dominasi United. Selain dua assistnya, ia mencatatkan enam umpan kunci dan menciptakan dua peluang besar, dengan akurasi umpan yang mengesankan sebesar 87%. Perannya tidak terbatas di sepertiga akhir lapangan, karena ia mencatatkan 71 sentuhan bola dan merebut bola enam kali, menunjukkan komitmennya dalam bertahan. Meskipun tidak mencetak gol sendiri, nilai expected assists (xA) sebesar 0,37 dan serangannya yang terus-menerus membuat tim tamu berada di bawah tekanan tanpa henti sepanjang 90 menit.
Dominasi statistik musim ini
Jika dilihat dari konteks yang lebih luas pada musim 2025-26, gelandang ini telah menjadi sumber inspirasi utama bagi Setan Merah. Sebelum pertandingan ini, ia telah mengumpulkan 14 assist dan tujuh gol di liga. Ditambah kontribusinya dari kemenangan atas Villa, totalnya kini mencapai 16 assist dan tujuh gol dalam 27 pertandingan. Bahkan cedera otot paha belakang pada Desember, yang membuatnya absen selama tiga pertandingan, tak mampu menghentikan momentumnya. Performa apiknya saat ini menempatkannya di atas pemain seperti Nani, yang mencatatkan 14 assist pada musim 2010-11, dan Antonio Valencia, yang mencetak 13 assist.
Perburuan Tempat di Liga Champions
Kemenangan ini memperkuat posisi United di peringkat ketiga dengan 54 poin, sehingga mereka kini unggul tiga poin dari Villa. Dengan delapan pertandingan tersisa, persaingan untuk empat besar semakin memanas. United akan menghadapi jadwal yang menantang di sisa musim, termasuk lawatan ke Chelsea dan laga kandang besar melawan Liverpool pada awal Mei. Sementara Arsenal dan Manchester City bersaing memperebutkan gelar juara, mereka harus menjaga konsistensi saat menghadapi tim-tim seperti Bournemouth, Leeds, dan Brentford. Dengan kreator bintang mereka yang sedang dalam performa terbaiknya, klub ini tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk kembali ke kompetisi elit Eropa.
