Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Bruno Fernandes yang marah menirukan gaya Jose Mourinho dengan sangat mirip setelah melihat rekan setimnya di Man Utd, Lisandro Martinez, diusir wasit dalam kekalahan melawan Leeds
Manchester United yang bermain dengan 10 pemain kalah dari Leeds
Leeds memastikan kemenangan liga pertama mereka di Old Trafford sejak 1981 setelah dua gol Noah Okafor membuat tuan rumah menelan kekalahan 2-1. Meskipun Fernandes memberikan assist keenamnya musim ini yang diselesaikan Casemiro untuk memperkecil ketertinggalan, Leeds akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan dan mengantongi tiga poin. Pertandingan ini dibayangi oleh keputusan Tierney yang mengeluarkan Martinez karena melakukan tindakan kekerasan. Bek asal Argentina itu diusir keluar lapangan setelah tinjauan VAR atas insiden menarik rambut Dominic Calvert-Lewin, sehingga tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang selama sebagian besar babak kedua.
- Getty Images Sport
Fernandes menolak untuk membicarakan wasit
Setelah peluit akhir dibunyikan, gelandang asal Portugal itu tampak sangat kesal akibat ketidakkonsistenan wasit sepanjang pertandingan. Sikapnya mirip dengan wawancara ikonik Mourinho pada 2014 setelah kekalahan di Aston Villa, di mana manajer Chelsea saat itu dengan terkenal menyatakan: "Saya lebih baik tidak bicara. Jika saya bicara, saya akan mendapat masalah besar. Masalah besar. Dan saya tidak ingin mendapat masalah besar."
Berbicara kepada Sky Sports mengenai kartu merah Martinez dan penjelasan yang diberikan oleh wasit, Fernandes mengatakan: "Saya tidak akan membicarakan wasit. Jika saya membicarakan wasit, saya akan mendapat masalah besar karena aturan berlaku berbeda bagi setiap orang dan mereka menerapkan aturan tersebut secara berbeda bagi setiap orang. Perbedaan dalam pemberian kartu kuning juga dapat dilihat, jadi lebih baik saya tidak mengatakan apa-apa."
- Getty Images Sport
Riwayat wasit yang kontroversial
Tierney kini telah memimpin 21 pertandingan Liga Premier yang melibatkan Setan Merah, namun rekam jejaknya di Old Trafford telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pendukung. Kekalahan dari Leeds ini menyusul kekalahan-kekalahan sebelumnya di Old Trafford melawan Arsenal dan Manchester City selama musim 2023-24, yang berarti tim ini telah kalah dalam tiga pertandingan kandang terakhir yang dipimpin oleh wasit tersebut. Namun, pengusiran Martinez merupakan kali pertama Tierney mengeluarkan kartu merah langsung kepada pemain United.
Krisis pertahanan menjelang lawatan ke London
Manchester United kini harus bertandang ke Stamford Bridge pada Sabtu mendatang untuk menghadapi Chelsea tanpa Martinez yang sedang menjalani skorsing, yang kemungkinan juga akan absen dalam laga-laga mendatang melawan Brentford dan Liverpool. Tim asuhan Michael Carrick saat ini unggul tujuh poin atas The Blues yang berada di peringkat keenam, namun mereka perlu segera melakukan perombakan lini belakang untuk mempertahankan posisi ketiga mereka. Dengan lima slot Liga Champions yang berpotensi tersedia melalui sistem European Performance Spot, setiap poin tetap sangat penting mengingat hanya tersisa enam pertandingan lagi yang harus dilalui.