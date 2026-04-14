Bruno Fernandes yang marah menirukan gaya Jose Mourinho dengan sangat mirip setelah melihat rekan setimnya di Man Utd, Lisandro Martinez, diusir wasit dalam kekalahan melawan Leeds

Setelah peluit akhir dibunyikan, gelandang asal Portugal itu tampak sangat kesal akibat ketidakkonsistenan wasit sepanjang pertandingan. Sikapnya mirip dengan wawancara ikonik Mourinho pada 2014 setelah kekalahan di Aston Villa, di mana manajer Chelsea saat itu dengan terkenal menyatakan: "Saya lebih baik tidak bicara. Jika saya bicara, saya akan mendapat masalah besar. Masalah besar. Dan saya tidak ingin mendapat masalah besar."

Berbicara kepada Sky Sports mengenai kartu merah Martinez dan penjelasan yang diberikan oleh wasit, Fernandes mengatakan: "Saya tidak akan membicarakan wasit. Jika saya membicarakan wasit, saya akan mendapat masalah besar karena aturan berlaku berbeda bagi setiap orang dan mereka menerapkan aturan tersebut secara berbeda bagi setiap orang. Perbedaan dalam pemberian kartu kuning juga dapat dilihat, jadi lebih baik saya tidak mengatakan apa-apa."